Ảnh minh họa

Sầu riêng đông lạnh của Indonesia đã chính thức được phép tiếp cận thị trường Trung Quốc, đánh dấu một bước tiến quan trọng trong thương mại nông sản giữa hai nền kinh tế lớn của châu Á.

Cụ thể, lô hàng đầu tiên, gồm khoảng 48 tấn sầu riêng đông lạnh, đã được nhập khẩu và phân phối thông qua cảng Tần Châu (Qinzhou Port) tại khu tự trị Quảng Tây, theo thông báo của Cơ quan Kiểm dịch Indonesia (Barantin).

Theo ông Sahat Manaor Panggabean - người đứng đầu Barantin, lô hàng đầu tiên được xuất khẩu từ Indonesia vào ngày 15/12/2025 và cập cảng Tần Châu vào ngày 6/1/2026, sau khi đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về hải quan và tiêu chuẩn kiểm dịch thực vật của Trung Quốc.

Ông Panggabean cho biết việc Trung Quốc chấp nhận sầu riêng đông lạnh của Indonesia cho thấy hệ thống kiểm dịch quốc gia của nước này đã được phía Trung Quốc công nhận và tin tưởng, đặc biệt về an toàn thực phẩm, sức khỏe cây trồng và chất lượng sản phẩm. Đây là kết quả của quá trình tham vấn kỹ thuật và hợp tác song phương kéo dài nhiều năm giữa hai nước, nhằm xây dựng và thực thi nghị định thư kiểm dịch đối với mặt hàng sầu riêng đông lạnh.

Một trong những yếu tố then chốt giúp Indonesia vượt qua các yêu cầu khắt khe của thị trường Trung Quốc là hệ thống truy xuất nguồn gốc khép kín, bao trùm toàn bộ chuỗi cung ứng từ khâu trồng trọt, thu hoạch, chế biến đến vận chuyển. Hệ thống này giúp đảm bảo rằng từng lô hàng có thể được kiểm soát về chất lượng, nguồn gốc và mức độ an toàn sinh học, đáp ứng các tiêu chuẩn nhập khẩu ngày càng chặt chẽ của Trung Quốc.

Việc sầu riêng đông lạnh Indonesia được thông quan cũng góp phần củng cố vai trò của Trung tâm Thương mại Trái cây Trung Quốc – ASEAN tại Tần Châu, nơi đang được định vị như một trung tâm logistics và phân phối trái cây chiến lược cho khu vực Đông Nam Á. Trung tâm này được tích hợp đầy đủ các chức năng hải quan, kiểm dịch và kho lạnh, cho phép rút ngắn thời gian thông quan và bảo quản chất lượng nông sản.

Trong năm 2025, cảng Tần Châu đã vận hành 44 tuyến vận tải kết nối trực tiếp với các quốc gia ASEAN, trong đó có Indonesia, như một phần của Hành lang Đường bộ – Đường biển phía Tây mới của Trung Quốc. Hệ thống này nhằm tăng cường kết nối thương mại giữa khu vực nội địa phía tây Trung Quốc và các nền kinh tế Đông Nam Á.

Triển vọng của cảng Tần Châu được dự báo sẽ tiếp tục được cải thiện khi Kênh đào Bình Bá dự kiến đi vào hoạt động từ năm 2026. Tuyến đường thủy mới này có khả năng giúp giảm chi phí logistics cho nông sản ASEAN vận chuyển vào Tây Nam Trung Quốc lên tới 30%, qua đó nâng cao sức cạnh tranh của các mặt hàng nông nghiệp trong khu vực, bao gồm sầu riêng.

Theo ông Panggabean, việc xuất khẩu thành công sầu riêng đông lạnh sang Trung Quốc không chỉ mang ý nghĩa thương mại đối với riêng mặt hàng này, mà còn tạo tiền đề cho Indonesia mở rộng xuất khẩu nhiều sản phẩm nông nghiệp khác vào thị trường Trung Quốc. Thành tựu này, theo ông, dựa trên một hệ thống kiểm dịch vững chắc và khuôn khổ hợp tác quốc tế ngày càng chặt chẽ giữa hai nước.

Trong bối cảnh nhu cầu sầu riêng tại Trung Quốc tiếp tục tăng mạnh, việc Indonesia tham gia thị trường với sản phẩm sầu riêng đông lạnh được kỳ vọng sẽ làm gia tăng cạnh tranh trong chuỗi cung ứng khu vực, đồng thời tạo thêm lựa chọn cho các nhà nhập khẩu và người tiêu dùng Trung Quốc.