Xe tay ga Air Blade 2026 trong tháng 1 này tiếp tục bán ra thị trường với hai mẫu xe: Air Blade 160 và Air Blade 125, kèm theo đó sẽ có các phiên bản và tùy chọn màu sắc khác nhau.

Honda là thương hiệu ô tô, xe máy Nhật Bản sớm có mặt tại Việt Nam. Gần 30 năm bước chân vào thị trường Việt Nam, công ty liên tục đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng sản xuất nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng cao của thị trường – nơi xe máy là phương tiện chiếm gần 90% tại các thành phố lớn. Tính đến nay, Honda Việt Nam có 3 nhà máy sản xuất xe máy và 2 phân xưởng xe máy chuyên lắp ráp xe máy và phụ tùng xe máy.

Trong lĩnh vực xe máy, Honda Việt Nam đang ưu tiên phát triển và áp dụng các công nghệ cải tiến động cơ đốt trong (ICE), đồng thời chuẩn bị sẵn sàng cho kỷ nguyên điện khí hóa với các mẫu xe như ICON e: và CUV e:. Hãng cung cấp một mô hình bán hàng đặc biệt thông qua các hình thức thuê, thu mua lại và tân trang, đây là một phương thức độc đáo và tiên phong hướng tới một xã hội tuần hoàn.

Bảng giá xe máy Air Blade 2026 mới nhất tháng 1/2026 vẫn ổn định, không có thay đổi.

Air Blade là dòng xe tay ga quen thuộc của Honda, được đông đảo người tiêu dùng Việt Nam ưa thích. Thiết kế hiện đại mạnh mẽ, kết hợp phối màu cá tính, Air Blade 2026 sở hữu thiết kế được làm mới hoàn toàn, hướng đến phong cách hiện đại và tối giản. Kiểu dáng thể thao mạnh mẽ nhưng không kém phần lịch lãm, cùng phối màu mới lạ trên từng phiên bản, tạo nên diện mạo nam tính, cuốn hút và đầy khác biệt.

Phiên bản Thể thao 160cc nổi bật với tông màu Trắng Đỏ Đen khỏe khoắn, điểm xuyết chi tiết ốp màu đỏ trên thân xe tạo điểm nhấn ấn tượng. Yên xe xám đen cùng dải chỉ đỏ nổi bật; tem số 160 được thiết kế mới, hiện đại và rắn rỏi, mang đến chất thể thao đầy cá tính.Tem xe "SPORT" thiết kế tối giản và gọn gàng, chạy ngang yếm xe thể hiện tinh thần thể thao mạnh mẽ.Logo Air Blade mới vuông vắn, nam tính, được dập nổi tinh xảo trên thân xe, tạo điểm nhấn nổi bật và khẳng định phong cách riêng.

So với tháng trước, giá niêm yết của xe Honda Air Blade 2026 trong tháng 1/2026 vẫn duy trì ở mức cũ. Tuy nhiên, theo khảo sát, tại nhiều đại lý, giá xe máy Air Blade 2026 có sự điều chỉnh, chênh so với giá niêm yết của hãng 4-7 triệu đồng/xe (tùy mẫu). Đây là mức chênh thấp hơn nhiều của dòng xe này so với các giai đoạn trước đó.

Bảng giá xe máy Air Blade 2026 mới nhất tháng 1/2026 (Nguồn: Honda)

Phiên bản Màu sắc Giá niêm yết Air Blade 160 phiên bản Thể Thao Trắng Đỏ Đen 58.590.000 VNĐ Air Blade 160 phiên bản Đặc Biệt Đen Xám 58.090.000 VNĐ Air Blade 160 phiên bản Tiêu Chuẩn Đỏ Đen 56.890.000 VNĐ Air Blade 125 phiên bản Thể Thao Trắng Đỏ Đen / Xám Đỏ Đen 47.804.727 VNĐ Air Blade 125 phiên bản Đặc Biệt Đen Xám / Xanh Đen Xám 43.386.545 VNĐ Air Blade 125 phiên bản Tiêu Chuẩn Đen / Đỏ Đen 42.208.363 VNĐ

Lưu ý: Giá xe mang tính chất tham khảo, đã bao gồm phí VAT, phí cấp biển số xe, phí trước bạ và phí bảo hiểm xe. Ngoài ra, giá xe máy cũng có thể thay đổi tùy theo thời điểm của đại lý Honda và khu vực bán xe.