Xe máy điện gấp gọn như vali của Honda dự kiến về Việt Nam, giá bán ra sao?
Honda Việt Nam dự kiến giới thiệu tới người tiêu dùng trong nước danh mục các mẫu xe máy điện hoàn toàn mới.
- 10-01-2026Bảng giá xe máy Air Blade 2026 mới nhất tháng 1/2026
- 10-01-2026Không phải Accent hay Creta, đây mới là 'vua doanh số' mới của Hyundai tại Việt Nam
- 09-01-2026MG RX5 ‘xả kho’ giảm sốc 244 triệu đồng trước Tết: Giá ngang xe cỡ B, gây sức ép cực lớn lên Mitsubishi Xforce và Kia Seltos
Trong số những hình ảnh và thông tin được hãng “nhá hàng”, đáng chú ý nhất là sự xuất hiện của mẫu xe điện gấp gọn như vali, bên cạnh nhiều concept xe điện khác với định hướng và phong cách thiết kế rất đa dạng.
Motocompacto
Mẫu xe điện gấp gọn Honda Motocompacto đã được thương mại hóa tại thị trường Mỹ. Điểm hấp dẫn nhất của Honda Motocompacto nằm ở khả năng “biến hình”.
Pin lithium-ion dung lượng 6,8Ah cho phép xe di chuyển tối đa khoảng 19km mỗi lần sạc, tốc độ tối đa 24km/h, phù hợp cho nhu cầu đi lại quãng ngắn trong đô thị, khu công nghiệp hoặc khuôn viên nội bộ. Khi gập lại, xe chỉ nặng khoảng 18,7kg, đi kèm các trang bị cơ bản như đèn LED và màn hình hiển thị kỹ thuật số.
Dù sở hữu thông số khiêm tốn, nhiều tờ báo lớn tại Mỹ sau khi trải nghiệm đều đánh giá cao khả năng vận hành của Motocompacto. Xe cho cảm giác chạy mượt, ổn định và an toàn, ngay cả với kích thước nhỏ gọn.
Ở chiều ngược lại, Motocompacto cũng có những hạn chế nhất định như yên xe khá cứng và không được trang bị hệ thống treo, khiến xe không phù hợp cho những hành trình dài. Tuy nhiên, đây được xem là sự đánh đổi hợp lý cho tính cơ động cao.
Hiện tại, Honda Motocompacto đang được bán tại thị trường Mỹ với giá 995 USD, tương đương khoảng 25 triệu đồng.
Nhiều concept xe điện với định hướng khác nhau
Bên cạnh mẫu xe gấp gọn, Honda Việt Nam còn hé lộ loạt xe điện dạng concept, trải dài từ mô tô đường phố đến xe địa hình, off-road.
Trong đó, EV Outlier Concept là mẫu mô tô điện mang đậm phong cách tương lai, từng ra mắt tại Japan Mobility Show 2025. Xe áp dụng cấu trúc động cơ điện đặt trực tiếp trong bánh trước và bánh sau, giúp tổng thể thấp, gọn và khác biệt hoàn toàn so với mô tô động cơ đốt trong truyền thống. Thiết kế này hướng tới trải nghiệm lái mới, tối ưu trọng tâm và cách bố trí linh kiện.
Ở phân khúc địa hình, Honda giới thiệu CR Electric Concept, mẫu mô tô off-road thuần điện phát triển trên nền tảng khung gầm dòng CRF. Xe sử dụng hệ truyền động điện làm mát bằng nước, được Honda hợp tác cùng Mugen phát triển, tập trung thử nghiệm khả năng vận hành, mô-men xoắn và độ bền trong điều kiện địa hình khắc nghiệt. Mẫu xe này hiện đóng vai trò nền tảng thử nghiệm công nghệ và đã từng được đưa vào thi đấu tại một số giải motocross ở Nhật Bản.
Honda cũng “nhá hàng” EV Fun Concept, mẫu mô tô điện phong cách naked bike cỡ trung, được định vị tương đương các dòng mô tô động cơ xăng 500–650cc. EV Fun Concept sử dụng mô-tơ điện công suất khoảng 35kW, pin lithium-ion đặt cố định trong khung và đặc biệt hỗ trợ sạc nhanh chuẩn CCS2, cho phạm vi hoạt động dự kiến trên 100km mỗi lần sạc.
Ngoài ra, Honda e-MTB Concept, mẫu xe đạp điện địa hình, cũng xuất hiện trong danh mục giới thiệu. Xe sử dụng khung nhôm, mô-tơ trợ lực đặt giữa khung và hàng loạt linh kiện cao cấp, cho thấy định hướng mở rộng công nghệ điện hóa của Honda sang phân khúc xe đạp hiệu năng cao.
Đời sống Pháp luật