Bộ đôi smartphone giá hơn 3 triệu vừa về Việt Nam: đẹp như iPhone 17, bền chuẩn quân đội

Thị trường smartphone Việt Nam những năm gần đây chứng kiến sự phân hóa rõ rệt. Nếu phân khúc cao cấp tập trung vào hệ sinh thái và công nghệ lõi, thì ở phân khúc phổ thông, người dùng ngày càng đòi hỏi nhiều hơn ở thiết kế, độ bền và các tính năng thông minh.

Việc nubia đưa V80 Series ra thị trường Việt Nam được xem là động thái nhằm nắm bắt chính xác nhu cầu này, đặc biệt với nhóm người dùng trẻ và nhóm sử dụng cường độ cao.

nubia V80 Design

Trong bộ đôi mới ra mắt, nubia V80 Design được định vị hướng đến nhóm người dùng coi smartphone là vật dụng gắn liền với phong cách cá nhân. Thiết kế nguyên khối với mặt trước và khung viền liền mạch giúp thiết bị tạo cảm giác tràn viền rõ rệt hơn so với các mẫu phổ thông trước đây. Theo nhà sản xuất, phần bo góc của máy đã trải qua hàng nghìn lần thử nghiệm cầm nắm nhằm tối ưu cảm giác sử dụng lâu dài.

Với độ dày 7,7 mm và trọng lượng 191 gram, nubia V80 Design mỏng và nhẹ hơn so với thế hệ trước, nhưng vẫn giữ được độ cứng cáp cần thiết. Dải màu sắc được lựa chọn theo xu hướng thời trang, cho thấy nỗ lực của hãng trong việc đưa yếu tố thẩm mỹ trở thành một điểm nhấn thực sự, thay vì chỉ là chi tiết phụ.

Về hiển thị, máy sử dụng màn hình LCD 6,75 inch, độ phân giải 1.940 x 900 pixel, tần số quét 120 Hz và độ sáng tối đa 1.000 nit. Đây là những thông số đủ đáp ứng nhu cầu sử dụng hằng ngày như xem nội dung, lướt mạng xã hội hay chơi game nhẹ, đồng thời cải thiện trải nghiệm so với các màn hình 60 Hz vẫn còn phổ biến ở phân khúc này.

Hiệu năng của nubia V80 Design đến từ vi xử lý Unisoc T7280 tám nhân, kết hợp RAM mở rộng động lên đến 20 GB và bộ nhớ trong tối đa 256 GB. Điểm đáng chú ý là hệ thống AI Performance Engine được tích hợp nhằm tối ưu phân bổ tài nguyên, giảm tiêu thụ năng lượng nền và duy trì độ ổn định khi sử dụng lâu dài. Thiết bị đạt chứng nhận của SGS về khả năng duy trì trải nghiệm mượt trong vòng 50 tháng, yếu tố ngày càng được người tiêu dùng quan tâm khi vòng đời sử dụng smartphone có xu hướng kéo dài.

Hệ thống camera với cảm biến chính 50 MP, camera trước 16 MP và các tính năng AI hỗ trợ chụp ảnh, quay video được thiết kế theo hướng phục vụ nhu cầu chia sẻ nhanh trên mạng xã hội. Pin dung lượng 5.000 mAh, sạc nhanh 22,5 W cùng các tính năng như Bypass Charging hay sạc đêm thông minh giúp cải thiện độ bền pin trong quá trình sử dụng thực tế.

nubia V80 Max

Nếu V80 Design tập trung vào thiết kế và trải nghiệm, thì nubia V80 Max lại được phát triển với trọng tâm là độ bền và khả năng hoạt động ổn định. Thiết bị đạt chứng nhận chống rơi của TÜV với khả năng chịu va đập ở độ cao 1,8 mét, kết hợp cấu trúc gia cường 360 độ và chuẩn kháng bụi nước IP64.

Điểm nổi bật nhất của nubia V80 Max là pin dung lượng 6.000 mAh, được tối ưu để vẫn giữ trên 80% dung lượng sau khoảng 4 năm sử dụng. Các công nghệ quản lý sạc thông minh và Bypass Charging giúp giảm nhiệt và hạn chế chai pin khi vừa sạc vừa sử dụng, phù hợp với nhóm người dùng như tài xế công nghệ, người làm việc ngoài trời hoặc thường xuyên di chuyển.

Màn hình HD+ 6,9 inch, tần số quét 120 Hz và độ sáng 780 nit đáp ứng nhu cầu hiển thị trong nhiều điều kiện ánh sáng khác nhau. Bên cạnh đó, hệ thống loa hỗ trợ tăng âm lượng và các chế độ âm thanh được tinh chỉnh theo từng kịch bản sử dụng, giúp nội dung vẫn rõ ràng trong môi trường nhiều tạp âm.

nubia V80 Max cũng được tích hợp hệ thống định vị nâng cao, hỗ trợ xác định vị trí theo từng làn đường, duy trì tín hiệu ở khu vực sóng yếu hoặc khi di chuyển qua hầm. Các tính năng AI trên thiết bị đóng vai trò hỗ trợ, tập trung vào nhận diện lừa đảo, ghi nhớ nội dung thông minh và dịch thuật, trong đó có dịch cuộc gọi trực tiếp.

Giá bán và chiến lược tiếp cận thị trường

nubia V80 Design và nubia V80 Max chính thức mở bán tại Việt Nam từ ngày 10/1/2026 với mức giá khởi điểm từ 3,29 triệu đồng cho bản RAM 8 GB, bộ nhớ trong 128 GB và 3,59 triệu đồng cho bản 256 GB. Mức giá này cho thấy nubia tiếp tục theo đuổi chiến lược cạnh tranh trực tiếp ở phân khúc phổ thông – nơi người dùng đòi hỏi ngày càng nhiều giá trị trong một thiết bị có chi phí hợp lý.