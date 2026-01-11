Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

29 triệu thùng dầu thô Venezuela lênh đênh trên biển

11-01-2026 - 08:25 AM | Thị trường

Mỹ đang duy trì cái gọi là "lệnh cách ly" đối với dầu mỏ Venezuela.

Lượng dầu của Venezuela trong các tàu chở dầu trên biển đã tăng vọt lên hơn 29 triệu thùng sau chiến dịch truy quét của Mỹ nhằm đưa ông Nicolas Maduro ra khỏi Venezuela, tăng từ 20 triệu thùng vào đầu tuần nàytheo nguồn trích dẫn dữ liệu giám sát tàu thuyền của Kpler.

Hoa Kỳ đang duy trì cái gọi là lệnh cách ly dầu mỏ đối với Venezuela, giữ nguyên lệnh phong tỏa ngoài khơi quốc gia nắm giữ trữ lượng dầu mỏ đã được chứng minh lớn nhất thế giới. Lực lượng Mỹ cũng tiếp tục truy đuổi và bắt giữ các tàu chở dầu bị trừng phạt.

Trong một trong những trường hợp mới nhất, lực lượng Mỹ tuần này đã bắt giữ một tàu chở dầu treo cờ Nga ở Bắc Đại Tây Dương sau một cuộc truy đuổi kịch tính bắt đầu gần vùng biển Venezuela, đánh dấu sự leo thang mạnh mẽ trong việc Washington thực thi lệnh phong tỏa toàn cầu đối với dầu mỏ Venezuela bị trừng phạt.

Chiến dịch này kết thúc cuộc truy đuổi kéo dài nhiều tuần, bắt đầu từ cuối tháng 12 khi tàu chở dầu đột ngột quay đầu khỏi Venezuela và hướng ra Đại Tây Dương để né tránh lệnh phong tỏa của Mỹ.

Việc phong tỏa và áp lực gia tăng đối với xuất khẩu dầu mỏ bất hợp pháp của Venezuela đã dẫn đến lượng dầu tồn đọng trên biển của Venezuela tăng cao. Theo dữ liệu của Kpler, sự gia tăng gần 10 triệu thùng trong tuần qua chủ yếu tập trung ở vùng biển châu Á.

Trung Quốc là một trong những khách hàng mua dầu thô Venezuela chủ chốt trong những năm gần đây.

Các nhà mua dầu Trung Quốc đã giảm lượng dầu nhập khẩu từ Venezuela khi chênh lệch giá giữa dầu Brent và dầu thô Merey chủ lực của nước này giảm từ 15 đô la/thùng vào tháng trước xuống còn 13 đô la/thùng hiện nay.

Mặc dù Mỹ đã ra tín hiệu rằng họ sẽ không cắt nguồn cung dầu của Venezuela cho Trung Quốc, nhưng các nhà máy lọc dầu độc lập của Trung Quốc nhận thức được rằng nguồn cung của họ có thể giảm đáng kể.

“Các nhà sản xuất dầu thô Trung Quốc đang chuẩn bị tinh thần cho khả năng những thùng dầu đang vận chuyển hiện nay sẽ là những thùng cuối cùng của họ”, Muyu Xu, một nhà phân tích dầu thô cấp cao tại Kplercho hay.

Đức Nam

