Rà soát toàn bộ sản phẩm của Đồ hộp Hạ Long tại Hải Phòng

Sở Công Thương Hải Phòng vừa có công văn gửi các siêu thị, cơ sở kinh doanh thương mại trên địa bàn thành phố liên quan vụ hơn 130 tấn thịt bệnh tả lợn châu Phi tuồn vào kho lạnh của Công ty CP đồ hộp Hạ Long, trụ sở tại 71 Lê Lai, TP. Hải Phòng.

Để đảm bảo biện pháp bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng, Sở Công thương TP. Hải Phòng đề nghị các siêu thị, cơ sở kinh doanh thương mại trên địa bàn thành phố chủ động phối hợp, trao đổi với các đơn vị cung cấp hàng hóa để rà soát hồ sơ, pháp lý, giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ, chất lượng sản phẩm.

Kiểm tra, rà soát các sản phẩm thuộc diện dừng lưu thông, thu hồi theo thông tin chính thức của cơ quan có thẩm quyền.

Chủ động theo dõi, cập nhật các thông tin trên các phương tiện truyền thông đại chúng để kịp thời kiểm tra, rà soát hàng hóa đang kinh doanh trong hệ thống phân phối, góp phần phòng ngừa rủi ro, không để xảy ra việc kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ, không đảm bảo chất lượng.

Nhiều sản phẩm của Công ty CP Đồ hộp Hạ Long còn trên kệ một số cửa hàng tiện lợi tại Hải Phòng ngày 8/1.

Như Tiền Phong đã đưa tin, chiều 9/1 Viện KSND TP Hải Phòng phê chuẩn lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp của Cơ quan CSĐT - Công an TP Hải Phòng đối với Trương Sỹ Toàn - Tổng Giám đốc Công ty CP đồ hộp Hạ Long , cùng 3 nhân viên cấp dưới phụ trách kiểm soát chất lượng.

Cụ thể, Cơ quan CSĐT - Công an TP. Hải Phòng đã thi hành lệnh bắt khẩn cấp đối với ông Trương Sỹ Toàn (SN 1969, trú phường Hà Lầm, tỉnh Quảng Ninh) - Tổng Giám đốc Công ty CP đồ hộp Hạ Long.

Ông Toàn bị bắt do có liên quan đến hoạt động quản lý, điều hành doanh nghiệp trong vụ việc hơn 130 tấn thịt lợn nhiễm bệnh dịch tả châu Phi được thu gom, bảo quản tại các kho lạnh.

Cơ quan CSĐT - Công an TP Hải Phòng cũng bắt 3 đối tượng làm việc tại Công ty CP đồ hộp Hạ Long, gồm: Phạm Thị Thúy Lan (SN 1980, Phó trưởng phòng Quản lý chất lượng); Bùi Thị Thoan (SN 1979) và Lại Thị Thanh Hương (SN 1974, nhân viên Phòng Quản lý chất lượng).

Cả ba người này được xác định có vai trò liên quan đến việc kiểm tra, đánh giá chất lượng thịt lợn trước khi nhập kho và đưa vào quy trình sản xuất tại Công ty CP Đồ hộp Hạ Long.

Lực lượng liên ngành TP. Hải Phòng tổ chức lấy mẫu xét nghiệm thịt trong kho lạnh Công ty CP Đồ hộp Hạ Long.

Công an TP. Hải Phòng đã chủ trì, phối hợp với lực lượng liên ngành tổ chức tiêu hủy hơn 160 tấn thịt và sản phẩm đã chế biến dương tính với virus dịch tả lợn châu Phi trong kho lạnh của Công ty CP Đồ hộp Hạ Long.

Kết quả kiểm tra mẫu thực phẩm trong kho lạnh của công ty này có 132,3 tấn thịt lợn nạc do Bùi Đức Trọng (SN 1979, ở phường Ngô Quyền) mua của Lê Bá Doanh (SN 1977, ở phường An Biên) và Trịnh Việt Hà (SN 1991, ở xã Hà Bắc) rồi bán cho Công ty CP đồ hộp Hạ Long.

Hơn 4.140 kg chả giò rế, hơn 3.280 kg chả giò đặc biệt được sản xuất từ thịt lợn do Bùi Đức Trọng bán cho Công ty CP Đồ hộp Hạ Long cũng dương tính với virus dịch tả lợn châu Phi.

Ngoài ra, lực lượng liên ngành xác định các sản phẩm bảo quản tại kho lạnh của công ty này cũng dương tính với vi khuẩn Salmonella spp, gồm: 1,36 tấn bì xô heo đông lạnh, do Bùi Đức Trọng bán; 8,2 tấn da gà đông lạnh nhập khẩu, 6 tấn thịt gà xay đông lạnh nhập khẩu.

Lực lượng liên ngành cũng đã tiêu hủy hơn 13.900 sản phẩm đồ hộp của Công ty CP Đồ hộp Hạ Long chế biến từ thịt bị nhiễm dịch tả lợn châu Phi do Bùi Đức Trọng cung cấp. Trong đó, có hơn 6.440 hộp “patê cột đèn” loại 90g/hộp, ngày sản xuất 6/9/2025 và 7.511 hộp “patê cột đèn” loại 150g/hộp.