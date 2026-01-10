Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Kia EV2 ra mắt: CUV điện cùng cỡ VF 5, động cơ điện mạnh 145 mã lực, chạy TPHCM - Nha Trang không cần sạc

10-01-2026 - 18:01 PM | Thị trường

Mẫu xe điện mới nhất của hãng xe Hàn Quốc là Kia EV2 đã ra mắt gồm 2 phiên bản.

Kia EV2 hoàn toàn mới. Ảnh: Kia

Kia EV2 vừa chính thức ra mắt tại Brussels Motor Show 2026 (Bỉ). Đây là mẫu CUV thuần điện hoàn toàn hãng, nằm dưới các mẫu xe lớn hơn như EV3 hay EV5.

Xe được phát triển theo hướng thuần thực dụng – nhỏ gọn vừa đủ cho sử dụng hàng ngày, đồng thời vẫn đủ không gian cho cả gia đình hoặc nhu cầu chở đồ linh hoạt. Chiều dài tổng thể của EV2 khoảng hơn 4m, nhỉnh hơn một chút so với VinFast VF 5 đang bán tại Việt Nam. Ngoại hình xe mang phong cách thiết kế khỏe khoắn với đèn chiếu sáng thẳng đứng, vòm bánh xe lớn và dáng đứng vững, vừa tạo cảm giác năng động, vừa duy trì tính thực dụng. Kia cũng cung cấp lựa chọn mâm xe 16-19 inch, cùng phiên bản GT-Line dành cho những người muốn phong cách mạnh mẽ hơn.

Nội thất tương đối hiện đại. Ảnh: Kia

Kia EV2 sử dụng một động cơ điện đặt ở phía trước, dẫn động cầu trước có công suất khoảng 145 mã lực. Khách hàng có thể chọn trang bị hai tùy chọn pin khác nhau, loại dung lượng 42,2kWh cho tầm hoạt động 317km/sạc, loại dung lượng 61kWh cho tầm hoạt động 448km/sạc.

Bên trong, EV2 gây ấn tượng với bố cục 3 màn hình. Bao gồm cụm đồng hồ kỹ thuật số, màn hình giải trí trung tâm và màn hình điều hòa nhưng hãng không công bố kích thước 3 màn này. Nội thất có thể bố trí 4 hoặc 5 chỗ, với hàng ghế sau trượt và gập để tối ưu không gian chứa đồ, đạt khoảng 403 lít dung tích cốp tiêu chuẩn.

Giới chuyên môn dự đoán, Kia EV2 sẽ có giá khoảng 30.000 EUR, tương đương 920 triệu đồng.

Một số hình ảnh Kia EV2 vừa ra mắt:

Theo Thùy Trag

Kia EV2, Kia

