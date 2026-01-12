Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Sầu riêng tại một quốc gia Đông Nam Á bất ngờ gặp khó: Nguồn cung dư thừa khiến giá giảm mạnh, vừa tăng nhập khẩu từ Việt Nam gấp 5 lần

12-01-2026 - 18:30 PM | Thị trường

Malaysia bội thu sầu riêng Musang King, giá giảm mạnh trên thị trường

Ảnh minh họa

Malaysia đang trải qua một vụ mùa sầu riêng Musang King bội thu, dẫn đến tình trạng dư cung trên thị trường và đẩy giá bán tại trang trại xuống mức thấp kỷ lục.

Theo The Straits Times, vụ mùa năm nay được các nhà nông ví như một “cơn sóng thần”, với giá bán chỉ còn 10 RM/kg (2,46 USD), thấp hơn nhiều so với mức 80 RM/kg từng đạt đỉnh cách đây khoảng một thập kỷ.

Ông Sam Tan, Chủ tịch Hiệp hội Xuất khẩu Sầu riêng Malaysia, cho biết với báo Sin Chew Daily rằng mức giá cao như trước đây khó có thể lặp lại. Ông đánh giá mức giá 35–40 RM/kg là hợp lý, vừa đáp ứng nhu cầu người tiêu dùng trong nước, vừa đủ sức cạnh tranh trên thị trường quốc tế.

Ông Tan cho biết diện tích trồng sầu riêng tại Malaysia đã tăng gấp 5 lần trong những năm gần đây. Trong khi đó, suy thoái kinh tế tại Trung Quốc đã làm giảm nhu cầu nhập khẩu, đặc biệt khi người tiêu dùng khó chấp nhận mức giá trên 50 RM/kg.

“Thị trường Trung Quốc đang ảm đạm; giá xuất khẩu của chúng tôi được định theo nhu cầu thực tế”, ông Tan nói. Ông cũng nhận xét việc nguồn cung dồi dào kéo dài từ tháng Sáu đến tháng Hai hoặc tháng Ba năm sau đã làm thay đổi thói quen tiêu dùng, khiến nhu cầu không còn quá mạnh như trước.

Để đối phó với tình trạng này, các nhà sản xuất sầu riêng đang phối hợp với Bộ Nông nghiệp và An ninh lương thực Malaysia nhằm triển khai các biện pháp ổn định giá cho mùa vụ tiếp theo.

Theo The Sun, các sản phẩm sầu riêng xuất khẩu hiện gặp khó khăn do chất lượng giảm, đặc biệt từ các vườn cây non, khiến nhiều trái phải chuyển hướng bán nội địa. Ông Faisal Iswardi Ismail, Phó Tổng Giám đốc Cơ quan Tiếp thị Nông nghiệp Liên bang (FAMA), cho biết giá sầu riêng nhân giống giảm xuống còn 15–20 RM/kg, ảnh hưởng trực tiếp đến các làng quê trên toàn quốc.

Để hỗ trợ người trồng, FAMA sẽ thu mua sầu riêng dư thừa và chế biến thành bột nhão và thịt quả tại các trung tâm chuyên dụng, nhằm giảm lãng phí và ổn định thị trường.

Trong 11 tháng đầu năm 2025, Malaysia đã nhập khẩu sầu riêng từ Việt Nam với trị giá 2,6 triệu USD, gấp 5 lần so với năm trước, dù đây vốn là một nước sản xuất sầu riêng lớn. Thị trường Malaysia là thị trường phát triển nhanh nhất cho sầu riêng Việt Nam, nhưng vẫn chỉ chiếm một phần nhỏ trong tổng kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam.

Với tình hình bội thu hiện nay, giá sầu riêng Musang King tại Malaysia dự kiến sẽ tiếp tục duy trì ở mức thấp trong ngắn hạn, đồng thời thúc đẩy các biện pháp chế biến và xuất khẩu mới để ổn định thị trường nội địa và quốc tế.

Phát hiện mỏ đồng lớn nhất trong 3 thập kỷ, trữ lượng 4,5 triệu tấn cùng tài nguyên vàng, bạc khổng lồ

Như Quỳnh

