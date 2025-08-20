"Sinh sau đẻ muộn", iPhone 17 mới vẫn có thứ khiến mẫu điện thoại đang gây thất vọng của Samsung bị lu mờ?

Samsung từng có tham vọng tạo ra một cuộc cách mạng khi ra mắt Galaxy S25 Edge cách đây không lâu, nhưng thực tế, chiếc điện thoại này lại không thành công như nhà sản xuất mong đợi.

Nhưng câu chuyện của iPhone 17 Air có thể sẽ khác. Đây là một trong những mẫu iPhone mới được đồn đoán sẽ xuất hiện tại sự kiện tháng 9 thường niên của Apple.

Theo cây bút John Velasco của Tom’s Guide, iPhone 17 Air có thể sẽ trở thành mẫu máy hấp dẫn nhất mà công ty từng giới thiệu trong nhiều năm qua. Dù sẽ có những sự đánh đổi nhất định nhưng iPhone 17 Air vẫn có thể thành công ở những điểm mà Galaxy S25 Edge đã thất bại. Dưới đây là phân tích của Velasco.

Một camera sau nhưng chất lượng

Là người đam mê nhiếp ảnh, tôi quan tâm nhất đến hệ thống camera được đồn đoán sẽ có trên iPhone 17 Air. Dù có thể thông cảm cho quyết định của Apple khi chỉ trang bị một camera sau cho iPhone 16e, nhưng việc lặp lại điều đó trên iPhone 17 Air có vẻ là một bước đi sai lầm.

Cho đến nay, các tin đồn đều cho rằng máy sẽ chỉ có một camera 48MP ở mặt sau, một thông số chẳng mấy hấp dẫn khi người dùng đã quen với cụm ba camera. Đây có thể là điểm mà Galaxy S25 Edge vượt trội hơn, nhưng Apple vẫn luôn biết cách tạo ra bất ngờ.

Để minh chứng, hãy nhìn lại bài so sánh 200 bức ảnh giữa iPhone 16e và Pixel 9a của tôi. Dù iPhone 16e thua sát nút, nó vẫn gây ấn tượng mạnh với khả năng chụp tele và dải tương phản động (dynamic range) xuất sắc. Đây là bằng chứng cho thấy sức mạnh xử lý hình ảnh tuyệt vời của Apple, và họ hoàn toàn có thể tái hiện điều đó trên iPhone 17 Air.

Một điểm đáng chú ý khác là các hình ảnh rò rỉ và bản dựng của iPhone 17 Air. Mặt sau của máy có một cụm camera dạng thanh nổi bật, kéo dài từ cạnh này sang cạnh kia. Điều này khiến tôi tin rằng bên trong có thể là một cảm biến lớn hơn — có lẽ là cùng loại với cảm biến trên iPhone 17 Pro và 17 Pro Max. Nếu đúng như vậy, đây sẽ là một lợi thế cực lớn.

Điểm thiếu sót duy nhất có lẽ là ống kính góc siêu rộng (ultrawide), nhưng tôi sẽ không quá bận tâm nếu máy chỉ có một camera duy nhất mà trường nhìn được mở rộng hơn một chút.

Thiết kế mỏng không đồng nghĩa với pin yếu

Không thể phủ nhận iPhone 17 Air sẽ là một kỳ công kỹ thuật đáng nể của thế giới công nghệ hiện đại. Các tin đồn cho thấy máy sẽ còn mỏng hơn cả Galaxy S25 Edge, với độ dày chỉ 5,5mm (so với 5,8mm của S25 Edge).

Như tôi đã đề cập trong bài đánh giá Galaxy S25 Edge, sự đánh đổi lớn nhất của một chiếc điện thoại mỏng chính là thời lượng pin bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Thân máy mỏng hơn đồng nghĩa với không gian cho viên pin bị thu hẹp, dẫn đến thời gian sử dụng ngắn hơn đáng kể. Tuy nhiên, Apple có thể xóa tan mọi lo ngại về vấn đề này trên iPhone 17 Air, chỉ cần nhìn vào những gì phiên bản iOS 26 beta đang mang lại.

Phần mềm mới nhất của Apple sở hữu hàng loạt tính năng, nhưng có một tính năng thường bị bỏ qua là chế độ năng lượng thích ứng (adaptive power mode) mới. Tôi tin rằng đây chính là câu trả lời cho những lo lắng về thời lượng pin, bằng cách tự động điều chỉnh hiệu năng của điện thoại một cách linh hoạt để tối ưu hóa năng lượng.

Hơn nữa, con chip A19 Pro được đồn đoán sẽ trang bị cho iPhone 17 Air nhiều khả năng sẽ có hiệu suất năng lượng vượt trội, hứa hẹn mang lại thời gian sử dụng dài hơn cả mẫu iPhone 17 tiêu chuẩn.

Giá cao hơn không có nghĩa là phải chi nhiều tiền hơn

Tôi hy vọng iPhone 17 Air sẽ kế thừa mức giá 899 USD của iPhone 16 Plus hiện tại. Tuy nhiên, tôi không mấy lạc quan về khả năng này, đặc biệt khi nhìn vào mức giá của Galaxy S25 Edge và Galaxy Z Fold 7.

Một số tin đồn còn cho rằng iPhone 17 Air thậm chí có thể đắt hơn cả iPhone 17 Pro Max. Hy vọng điều này không trở thành sự thật, bởi khi đó, việc thuyết phục người dùng (trong đó có cả tôi) sẽ trở nên khó khăn hơn rất nhiều.

Một kịch bản thực tế hơn là Apple sẽ định vị iPhone 17 Air ở phân khúc giữa iPhone 17 Pro và 17 Pro Max — tương đương mức giá 1,099 USD, nếu Apple vẫn giữ nguyên cấu trúc giá cũ. Điều này sẽ đặt nó vào thế cạnh tranh trực tiếp với Galaxy S25 Edge. Dù vậy, mức giá cao hơn chưa hẳn đã là một rào cản lớn.

Dù tôi là người luôn ưu tiên những chiếc điện thoại giá tốt, tôi sẽ rất ngạc nhiên nếu iPhone 17 Air không đi kèm các chương trình khuyến mãi ngay khi ra mắt để hạ giá thành. Hãy nhớ lại trường hợp của iPhone 16 Pro Max năm ngoái, giá máy đã giảm sâu chỉ chưa đầy một tháng sau khi lên kệ.