Điện thoại gập Samsung "thất sủng", Apple sắp ra mắt iPhone gập

Thị trường smartphone gập tại châu Âu đang trên đà tăng trưởng bùng nổ, nhưng vị thế thống trị tuyệt đối của Samsung đã lung lay dữ dội. Chỉ trong hai năm, thị phần của gã khổng lồ Hàn Quốc đã giảm từ 98% xuống chỉ còn 50% trước sự trỗi dậy mạnh mẽ của các thương hiệu như Honor và Google.

Theo báo cáo mới nhất từ Counterpoint Research, thị trường smartphone gập châu Âu đã tăng trưởng 37% trong năm 2024, cho thấy nhu cầu ngày càng lớn của người dùng. Đáng chú ý, động lực tăng trưởng chính đến từ các mẫu gập dạng "sách" với doanh số tăng 60%, thay vì dạng "vỏ sò". Tuy nhiên, trong khi thị trường đi lên, vị thế của Samsung lại trải qua một sự thay đổi chóng mặt. Từ chỗ gần như độc chiếm thị trường với 98% thị phần vào năm 2022, con số này đã giảm xuống còn 73% vào cuối năm 2023 và chỉ còn lại một nửa, tức 50%, trong năm 2024.

Một điều quan trọng là dù thị phần sụt giảm, doanh số tuyệt đối của Samsung vẫn tăng 10%, cho thấy hãng vẫn bán được nhiều máy hơn nhưng không theo kịp tốc độ tăng trưởng chung của thị trường. "Miếng bánh" thị phần của Samsung đang bị các đối thủ chia nhỏ một cách nhanh chóng. Sự trỗi dậy mạnh mẽ nhất đến từ Honor, thương hiệu này đã vươn lên vị trí thứ hai với 34% thị phần sau khi ghi nhận mức tăng trưởng đáng kinh ngạc 377%. Theo sau là Google, chiếm vị trí thứ ba với 9% thị phần, trong khi Oppo và Tecno lần lượt chốt top 5 với 4% và 2%.

Sức ép cạnh tranh ngày càng lớn được cho là lý do chính thúc đẩy Samsung phải tạo ra những nâng cấp đáng kể hơn cho thế hệ Galaxy Z Fold7 và thực sự gã khổng lồ công nghệ Hàn Quốc đã làm được. Tuy nhiên, các đối thủ cũng không hề đứng yên. Honor Magic V5 sẽ sớm ra mắt tại châu Âu, trong khi Google cũng dự kiến trình làng Pixel 10 Pro Fold vào tháng 10. Đáng chú ý nhất, thị trường đang nín thở chờ đợi "ẩn số" lớn nhất là Apple. Gã khổng lồ công nghệ được đồn đoán sẽ ra mắt chiếc iPhone gập đầu tiên vào cuối năm 2026, một động thái có thể định hình lại hoàn toàn cuộc chơi.

Apple được cho là sẽ ra mắt một mẫu iPhone gập dạng sách, ban đầu tại các thị trường lớn trước khi mở rộng ra toàn cầu. Với tệp người dùng cao cấp và trung thành, sự xuất hiện của Apple hứa hẹn sẽ tạo ra một cú hích cực lớn, không chỉ thúc đẩy sự đổi mới mà còn giúp điện thoại gập chiếm lĩnh một thị phần ngày càng lớn hơn trong phân khúc cao cấp.

Counterpoint Research dự đoán rằng từ năm 2026, smartphone gập sẽ chiếm một thị phần ngày càng lớn trong phân khúc cao cấp. Cụ thể, đến năm 2028, doanh số của dòng sản phẩm này tại châu Âu được dự báo sẽ đạt gần 4 triệu chiếc mỗi năm. Riêng trong phân khúc cao cấp giá từ 800 USD trở lên, điện thoại gập có thể chiếm gần 10% tổng doanh số, thậm chí cao hơn tại các thị trường trọng điểm như Anh và Đức.

Cuộc chiến trên thị trường điện thoại gập đang bước vào một giai đoạn mới: sôi động hơn, cạnh tranh hơn và hứa hẹn mang lại nhiều lựa chọn đột phá hơn cho người tiêu dùng.