4 dòng điện thoại vừa bị Samsung "khai tử"

Samsung vừa đưa ra quyết định khiến nhiều người dùng bất ngờ: Chính thức ngừng hỗ trợ phần mềm cho 4 dòng điện thoại Galaxy từng ra mắt vào năm 2021, bao gồm Galaxy A22, F22, M32 và M42 5G. Đây là những mẫu smartphone phổ thông và tầm trung từng ghi dấu trên thị trường, trong đó một số phiên bản từng được bán chính hãng tại Việt Nam.

Kể từ nay, các thiết bị này sẽ không còn nhận được bất kỳ bản cập nhật nào, dù là bản vá bảo mật định kỳ hay nâng cấp lên phiên bản Android mới. Về mặt sử dụng, máy vẫn hoạt động bình thường, nhưng người dùng sẽ phải chấp nhận một thực tế: nguy cơ bảo mật ngày càng tăng. Khi phần mềm không được vá lỗi, các lỗ hổng bảo mật sẽ tồn tại lâu dài, trở thành “cửa ngõ” cho các cuộc tấn công mạng và khiến dữ liệu cá nhân dễ bị xâm phạm hơn.

Thực tế, đây không phải một động thái bất ngờ. Khi ra mắt 4 mẫu máy này, Samsung từng cam kết cung cấp 2 bản cập nhật Android lớn cùng 4 năm bản vá bảo mật – và đến nay, hãng đã hoàn thành đúng lộ trình đó. Điểm khác biệt nằm ở việc chính sách phần mềm của Samsung trong vài năm trở lại đây đã cải thiện rõ rệt. Những mẫu smartphone mới của hãng hiện có thể được hỗ trợ cập nhật từ 6 đến 7 năm, ngang ngửa hoặc vượt một số đối thủ lớn trong ngành.

Việc “khai tử” phần mềm cho A22, F22, M32 và M42 5G cũng đồng nghĩa các mẫu điện thoại ra mắt cùng thời điểm như Galaxy A32 hoặc A33 có thể sớm bước vào giai đoạn cuối vòng đời hỗ trợ. Đây là một dấu hiệu quan trọng để người dùng cân nhắc việc nâng cấp thiết bị nếu muốn tiếp tục nhận được sự bảo vệ từ các bản vá mới nhất.

Trong trường hợp vẫn gắn bó với những chiếc máy này, chuyên gia khuyến nghị người dùng nên hạn chế cài đặt ứng dụng từ nguồn không chính thức, tránh truy cập các liên kết đáng ngờ và không lưu trữ dữ liệu nhạy cảm trên thiết bị. Đây là những bước cơ bản nhưng cần thiết để giảm thiểu nguy cơ mất an toàn trên không gian mạng.

Rõ ràng, một chiếc điện thoại không chỉ phụ thuộc vào phần cứng mạnh hay thiết kế đẹp, mà vòng đời phần mềm cũng quyết định trực tiếp đến trải nghiệm và sự an toàn của người dùng. Và với 4 mẫu Galaxy vừa “hết hạn” này, câu chuyện nâng cấp máy dường như chỉ còn là vấn đề thời gian.