Samsung không ngại đối thủ làm điện thoại gập: 'Càng nhiều lựa chọn, người dùng càng có lợi'

Trong cuộc phỏng vấn gần đây với một trang báo tài chính lớn, ông Won-Joon Choi, Giám đốc điều hành bộ phận trải nghiệm di động của Samsung, đã chia sẻ quan điểm về một số chủ đề quan trọng mà hãng đang đối mặt trong giai đoạn hiện tại, bao gồm định hướng phát triển thiết bị màn hình gập, cách ứng phó với các chính sách thuế toàn cầu, và chiến lược tích hợp trí tuệ nhân tạo trên thiết bị di động.

Thiết bị gập được cải tiến từ phản hồi người dùng

Samsung đã bước sang năm thứ bảy phát triển dòng điện thoại màn hình gập, với Galaxy Z Fold7 và Z Flip7 là thế hệ mới nhất. Trong bối cảnh nhiều hãng công nghệ bắt đầu quan tâm đến phân khúc này, Samsung khẳng định sẵn sàng đón nhận cạnh tranh.

Theo ông Won-Joon Choi, Giám đốc điều hành mảng trải nghiệm di động toàn cầu của Samsung, sự gia nhập của các đối thủ là tín hiệu tích cực cho toàn ngành. “Chúng tôi hoan nghênh các công ty khác gia nhập phân khúc này. Điều đó tốt cho ngành công nghiệp và đặc biệt tốt cho người tiêu dùng,” ông nói.

Người dùng trải nghiệm điện thoại gập mới của Samsung tại Hà Nội.

Thay vì tập trung vào đối thủ, Samsung định hình chiến lược phát triển sản phẩm xoay quanh nhu cầu và trải nghiệm của người dùng. “Chúng tôi tập trung vào người tiêu dùng - vào những trải nghiệm mà chúng tôi có thể mang lại, và vào mức độ hoàn thiện của sản phẩm,” ông Choi nhấn mạnh.

Cả hai thiết bị gập mới đều được tái thiết kế đáng kể để đạt độ mỏng nhẹ hơn mà không làm giảm hiệu suất hay độ bền. Galaxy Z Fold7 có độ mỏng chỉ 8,9 mm, nhẹ hơn mẫu điện thoại phẳng cao cấp Galaxy S25 Ultra, nhưng vẫn đem lại trải nghiệm tương đồng với chip Snapdragon 8 Elite for Galaxy và camera chính 200MP. Trong khi đó, Galaxy Z Flip7 mở rộng khả năng sử dụng của màn hình phụ FlexWindow, lần đầu cho phép gọi trợ lý AI mà không cần mở máy.

Galaxy Z Fold7 và Galaxy Z Flip7 được thiết kế dựa trên phản hồi của người dùng.

Samsung cho biết những cải tiến này là kết quả của quá trình theo dõi phản hồi từ người dùng qua từng thế hệ sản phẩm. “Chúng tôi không muốn hy sinh bất kỳ yếu tố nào chỉ để làm thiết bị mỏng hơn,” ông Choi nói.

Chiến lược AI mở, người dùng là trung tâm lựa chọn

Từ đầu năm 2024, Samsung đã bắt đầu triển khai các tính năng trí tuệ nhân tạo thông qua nền tảng Galaxy AI, tích hợp sâu vào hệ thống thiết bị. Theo dữ liệu được Samsung cung cấp, khoảng 70% người dùng Galaxy S25 đang sử dụng Galaxy AI, cho thấy mức độ tiếp cận cao từ phía thị trường.

Samsung mở rộng hợp tác để người dùng có thêm lựa chọn về AI.

Ông Won-Joon Choi cho biết Samsung không giới hạn trải nghiệm người dùng vào một hệ thống cụ thể. Sau khi tích hợp Google Gemini, hãng tiếp tục mở rộng hợp tác với các nhà cung cấp AI khác, cả toàn cầu lẫn địa phương. “Chúng tôi sẵn sàng tích hợp bất kỳ trợ lý AI nào, miễn là chúng mang lại trải nghiệm tốt nhất cho người dùng,” ông Choi nói, nhấn mạnh Samsung đang làm việc với nhiều đối tác để không giới hạn người dùng vào một lựa chọn duy nhất.

Chuỗi cung ứng toàn cầu linh hoạt trước biến động chính sách thuế

Bên cạnh việc phát triển sản phẩm, Samsung cũng đối mặt với những thách thức liên quan đến chính sách thương mại quốc tế, đặc biệt là nguy cơ áp thuế cao đối với hàng hóa sản xuất ngoài nước Mỹ. Ông Won-Joon Choi cho biết Samsung đã xây dựng mạng lưới sản xuất đa điểm từ nhiều năm qua nhằm đảm bảo khả năng ứng phó nhanh với các thay đổi.

Việt Nam tiếp tục là một trong những trung tâm sản xuất lớn của Samsung. Bên cạnh đó, Samsung cũng chuẩn bị các phương án sản xuất tại Hàn Quốc, Ấn Độ và một số quốc gia khác để tối ưu chi phí và giảm rủi ro. “Chúng tôi đã làm việc rất tích cực trong nhiều tháng để đảm bảo rằng, một khi quyết định được đưa ra, việc điều chỉnh sản xuất có thể diễn ra rất nhanh,” ông nói.

Tương lai của smartphone trong kỷ nguyên AI

Sự phát triển nhanh chóng của trí tuệ nhân tạo khiến nhiều người đặt câu hỏi liệu sẽ có thiết bị mới thay thế smartphone trong tương lai. Tuy nhiên, ông Won-Joon Choi cho rằng thị trường smartphone không những không suy giảm, mà sẽ tiếp tục tăng trưởng mạnh mẽ trong thời gian tới.

Theo ông, chính làn sóng AI mới sẽ khiến vai trò của smartphone trở nên trung tâm hơn bao giờ hết - đóng vai trò như một trung tâm điều phối để tương tác và kết nối với các thiết bị xung quanh như đồng hồ, tai nghe hay tablet.

Galaxy Z Fold7 và Z Flip7 là hai thiết bị gập mới nhất thuộc hệ sinh thái Galaxy vừa ra mắt vào đầu tháng 7/2025.

Ông nhận định khi các thiết bị này phối hợp cùng nhau sẽ tạo ra một hiệu ứng cộng hưởng, mang lại trải nghiệm phong phú hơn cho người dùng. Viễn cảnh mà Samsung hướng đến là một hệ sinh thái đa thiết bị, trong đó smartphone là cầu nối giúp AI phát huy hiệu quả toàn diện trong đời sống hàng ngày.