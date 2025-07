Với Galaxy Z Fold7 và Z Flip7, Samsung đã phá vỡ rào cản cuối cùng của điện thoại gập

Galaxy Z Fold7: Trải nghiệm Ultra trên Galaxy gập mỏng nhẹ nhất

Với cấu trúc phần cứng phức tạp, tưởng chừng như thiết bị gập sẽ không bao giờ đạt được độ mỏng nhẹ như điện thoại phẳng. Nhưng, Samsung đã phá vỡ rào cản đó với Galaxy Z Fold7 - mẫu điện thoại gập mỏng nhất, nhẹ nhất và tiên tiến nhất lịch sử dòng Fold.

Khi gập lại, Galaxy Z Fold7 có độ mỏng chỉ 8,9mm, mỏng hơn tới 26% thế hệ tiền nhiệm và tiệm cận các mẫu điện thoại phẳng. Nhưng, đáng nói hơn cả là trọng lượng chỉ 215g, khiến Galaxy Z Fold7 thậm chí còn nhẹ hơn cả Galaxy S25 Ultra.

Giấc mơ của người dùng về chiếc "tablet mini" nằm gọn trong túi quần để song hành mọi lúc mọi nơi nay đã trở thành sự thật với Galaxy Z Fold7.

Điểm ấn tượng ở Galaxy Z Fold7 không chỉ ở độ mỏng nhẹ, mà còn ở "trải nghiệm Ultra". Nếu như Galaxy S25 Ultra có thế mạnh ở camera chính 200MP sắc nét hay vi xử lý Snapdragon 8 Elite for Galaxy mạnh mẽ, thì Galaxy Z Fold7 cũng được trang bị đầy đủ những yếu tố tương tự.

Samsung đã chứng minh lựa chọn điện thoại gập như Galaxy Z Fold7 không còn đồng nghĩa với việc phải thỏa hiệp về mặt cấu hình.

Galaxy Z Fold7 còn tạo cảm giác vuốt chạm như dòng Ultra nhờ màn hình ngoài 6,5 inch với tỷ lệ 21:9 gần tương đương với điện thoại phẳng, giúp thực hiện nhanh hàng loạt thao tác mà không cần mở máy. Khi mở ra, Galaxy Z Fold7 trở thành điện thoại Galaxy màn hình lớn nhất lịch sử với kích thước 8 inch, tạo ra không gian đa nhiệm, làm việc và giải trí rộng rãi mà điện thoại phẳng không thể mang lại.

Mặc dù đạt độ mỏng tối ưu, Galaxy Z Fold7 vẫn duy trì độ bền nhờ cấu trúc Armor FlexHinge, khung Armor Aluminum và kính Gorilla Glass Ceramic 2.

Galaxy Z Flip7: Studio selfie bỏ túi với màn hình ngoài lớn nhất dòng Flip

Với độ mỏng 13,7mm khi gập và trọng lượng chỉ 188g, Galaxy Z Flip7 dễ dàng bỏ túi hoặc cầm trên tay trong các hoạt động thường nhật. Thay đổi lớn nhất nằm ở màn hình phụ FlexWindow 4,1inch chiếm trọn mặt trước, cho phép người dùng thực hiện nhiều thao tác hơn mà không cần mở máy.

Nếu Galaxy Z Fold7 đưa trải nghiệm Ultra lên thiết bị gập, thì Galaxy Z Flip7 theo một triết lý khác: thu gọn trải nghiệm thông minh vào một thiết bị nhỏ gọn và linh hoạt trong đời sống.

Được định hướng là "studio selfie bỏ túi", Galaxy Z Flip7 được trang bị camera chính 50MP kết hợp với bộ xử lý hình ảnh ProVisual Engine thế hệ mới tối ưu ánh sáng, tông màu da và độ sắc nét. Thiết kế mới của FlexWindow cũng hỗ trợ hiệu quả các tính năng chụp hình linh hoạt từ FlexCam, với loạt công cụ như Auto Zoom căn khung tự động khi người dùng di chuyển, điều chỉnh khung hình nhanh bằng thao tác vuốt Zoom Slider, hay Camera Hole Visualization báo hiệu chính xác tình trạng ghi hình.

Galaxy Z Flip7 được trang bị camera xứng tầm "studio selfie bỏ túi".

Dù là mẫu máy mỏng nhất trong lịch sử dòng Flip, Galaxy Z Flip7 vẫn được trang bị vi xử lý 3nm mạnh nhất và viên pin 4.300mAh lớn nhất trên dòng sản phẩm này. Galaxy Z Flip7 còn sở hữu màn hình chính 6,9 inch - lớn nhất từ trước đến nay trên Galaxy Z Flip - với tỷ lệ hiển thị rộng tương đương Galaxy S25+, mang lại trải nghiệm thoải mái hơn khi nhập liệu và tận hưởng nội dung.

Galaxy AI hiểu tiếng Việt tối ưu trên thiết bị gập

Với khả năng hỗ trợ tiếng Việt tự nhiên, Galaxy AI trên Galaxy S25 series đánh dấu bước chuyển biến lớn trong cách người Việt tương tác với thiết bị di động. Trên Galaxy Z Fold7 và Z Flip7, Galaxy AI được nâng tầm nhờ sự linh hoạt của thiết kế gập và phiên bản One UI 8 mới.

Với màn hình lớn, Galaxy Z Fold7 cho phép hiển thị song song nội dung và phản hồi AI - giúp việc tương tác với trợ lý Gemini Live, chỉnh sửa ảnh với Photo Assist hay Kéo và thả kết quả AI diễn ra tự nhiên như khi làm việc trên máy tính. Tính năng Xem kết quả AI với các lựa chọn bố cục linh hoạt cho phép người dùng giữ lại ngữ cảnh ban đầu khi nhận phản hồi, đặc biệt hữu ích trong các tác vụ tìm kiếm thông tin.

Galaxy AI được nâng tầm nhờ sự linh hoạt của thiết kế gập và phiên bản One UI 8 mới.

Trong khi đó, Galaxy Z Flip7 cho thấy cách AI có thể đồng hành mọi lúc nhờ FlexWindow mới. Người dùng có thể hỏi và nhận phản hồi từ Gemini Live trực tiếp từ màn hình phụ mà không cần mở máy. Khả năng nhận nhắc cuộc hẹn, theo dõi hành trình, cập nhật thời tiết hay gợi ý địa điểm được tích hợp sâu qua Now Bar và Now Brief, mang lại trải nghiệm cá nhân hóa và biến Galaxy Z Flip7 trở thành trợ thủ AI trong lòng bàn tay.

Galaxy Z Flip7 mang lại sức mạnh AI trong lòng bàn tay.

Với Galaxy Z Fold7 và Z Flip7, Samsung đã phá vỡ rào cản của điện thoại gập

Galaxy Z Fold7 và Z Flip7 không chỉ là những bản nâng cấp theo chu kỳ, mà còn đánh dấu bước chuyển quan trọng trong cách Samsung định nghĩa lại điện thoại gập. Với những thay đổi về thiết kế, hiệu năng, camera và AI, Galaxy Z Fold7 và Z Flip7 cho thấy ranh giới giữa thiết bị gập và điện thoại phẳng đang dần bị xóa bỏ - đồng thời là minh chứng rõ nét rằng người dùng không còn phải đánh đổi bất cứ yếu tố nào để có được sự linh hoạt.