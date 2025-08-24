Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Tính năng mặc định trên iPhone mà người dùng nên thay đổi

24-08-2025 - 15:38 PM | Kinh tế số

Có một số cài đặt giúp kéo dài đáng kể thời lượng pin iPhone.

Một trong những lầm tưởng phổ biến nhất khi dùng iPhone là cho rằng việc vuốt để đóng hết ứng dụng sẽ giúp tiết kiệm pin.

Thực tế, Apple đã nhiều lần khẳng định cách làm này không chỉ không hiệu quả mà còn khiến máy tốn nhiều năng lượng hơn. Khi bạn vuốt tắt, iOS phải khởi động lại ứng dụng từ đầu thay vì giữ chúng trong trạng thái “đóng băng” ở nền, dẫn đến tiêu hao pin nhiều hơn.

Giải pháp đơn giản và hiệu quả hơn chính là chỉnh tính năng Làm mới ứng dụng trong nền (Background App Refresh). Vào Cài đặt, chọn Cài đặt chung, sau đó chọn Làm mới ứng dụng trong nền, bạn sẽ thấy danh sách đầy đủ các ứng dụng đang được phép chạy ngầm.

Tính năng mặc định trên iPhone mà người dùng nên thay đổi- Ảnh 1.

Người dùng iPhone được khuyên nên vào Cài đặt > Cài đặt chung > Làm mới ứng dụng trong nền để tắt bớt những ứng dụng không cần cập nhật liên tục.

Theo mặc định, hầu hết đều được bật, đồng nghĩa với việc iPhone liên tục cho phép những app này cập nhật dữ liệu ngay cả khi bạn không mở. Điều này ngốn pin đáng kể mà không phải lúc nào cũng cần thiết.

Người dùng nên rà soát kỹ danh sách này và chỉ giữ lại tính năng làm mới cho những ứng dụng thật sự quan trọng, chẳng hạn như tin nhắn, email hoặc gọi xe.

Với các app mạng xã hội, thương mại điện tử hay trò chơi, bạn có thể tắt để tiết kiệm pin, bởi việc cập nhật tức thì không quá cần thiết. Nếu muốn tiết kiệm tối đa, bạn thậm chí có thể tắt hoàn toàn Làm mới ứng dụng trong nền hoặc giới hạn ở chế độ chỉ dùng Wi-Fi.

Thay đổi nhỏ này gần như không ảnh hưởng đến trải nghiệm sử dụng, bởi các ứng dụng sẽ vẫn hoạt động bình thường khi bạn mở chúng. Ngược lại, iPhone sẽ bớt gánh nặng phải xử lý các tác vụ ngầm không cần thiết, giúp pin kéo dài hơn trong ngày.

Có thể nói, quản lý tính năng Làm mới ứng dụng trong nền là một trong những bước đơn giản nhất nhưng lại mang lại hiệu quả rõ rệt để iPhone dùng được lâu hơn chỉ sau vài thao tác trong phần cài đặt.

Zalo ra thông báo quan trọng tới hàng chục triệu người dùng: Ai cũng nên cập nhật sớm, tránh mất quyền lợi

Theo Huỳnh Duy

