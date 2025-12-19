Kỹ sư Đức: Công nghệ này của Trung Quốc thật không thể tin được!

Ảnh minh họa

Theo China Daily, năm 1965, tàu điện ngầm Bắc Kinh (sau này đổi tên thành tuyến số 1) khởi công. Lúc này, ngành đào hầm của Trung Quốc vẫn ở giai đoạn sơ khai. Do nền tảng công nghiệp yếu và thiếu các công nghệ lõi, quá trình xây dựng chủ yếu dựa vào đào thủ công, phương pháp vừa kém hiệu quả vừa tiềm ẩn rủi ro cao.

“Chúng tôi chỉ đọc về tàu điện ngầm trong sách, không ai trong chúng tôi từng được nhìn thấy nó ngoài đời”, ông Vương Tân Kiệt, khi đó là kỹ sư thiết kế tại Văn phòng Khảo sát và Thiết kế Đường sắt Ngầm Bắc Kinh, nhớ lại.

Cơ sở hạ tầng vững mạnh đòi hỏi trang thiết bị mạnh mẽ để hỗ trợ, và máy khoan hầm (TBM) là công nghệ tiên tiến được Đức phát triển từ lâu. Thực tế, trong những năm 1990, Trung Quốc chủ yếu dựa vào việc mua TBM từ các nước khác.

Vào năm 1997, Trung Quốc đã mua hai máy TBM từ Đức, với tổng chi phí 600 triệu NDT. Vào thời điểm đó, Đức cũng ngăn cản các kỹ sư Trung Quốc quan sát việc bảo dưỡng máy khoan hầm của họ, vì lo sợ Trung Quốc có thể học được công nghệ của Đức.

Nhờ được thúc đẩy bởi đổi mới khoa học – công nghệ, Trung Quốc nhanh chóng chế tạo ra máy khoan hầm đầu tiên. Năm 2017, Trung Quốc đã ra mắt máy đào hầm dạng khiên nội địa đầu tiên thuộc lớp đường kính 15 mét, còn gọi là máy khoan hầm (TBM), qua đó chấm dứt sự phụ thuộc vào công nghệ nước ngoài. Kể từ đó, các mẫu máy có kích thước lớn hơn tiếp tục được phát triển.

Khi Trung Quốc ra mắt máy đào hầm do mình sản xuất, chuyên gia người Đức thốt lên: Công nghệ này thật không thể tin được! Cỗ máy hiện đại này tiên tiến đến mức dường như không phải do Trung Quốc phát minh ra.

Tập đoàn Thiết bị Kỹ thuật Đường sắt Trung Quốc (CREG) là nhà sản xuất máy khoan hầm TBM lớn nhất Trung Quốc. Các máy đào hầm của tập đoàn này đã đào tổng cộng hơn 5.000 km đường hầm, phục vụ xây dựng hạ tầng trong các lĩnh vực như tàu điện ngầm, đường sắt, đường bộ, khai khoáng, thủy lợi và công trình đô thị.

“Lãnh thổ rộng lớn và điều kiện địa chất đa dạng của Trung Quốc đã trở thành một phòng thí nghiệm tự nhiên, giúp các nhà sản xuất TBM tích lũy kinh nghiệm, phát triển công nghệ và nâng cao khả năng thích ứng của thiết bị”, ông Vương Vĩ Bác, một lãnh đạo của CREG, cho biết.

Tính đến nay, Trung Quốc đã sản xuất hơn 4.000 máy đào hầm, chiếm khoảng 70% thị phần toàn cầu. Với chất lượng cao và dịch vụ tùy biến theo yêu cầu, các thiết bị “Made in China” đang thu hút ngày càng nhiều khách hàng quốc tế.

CREG đã xuất khẩu các máy đào hầm khiên sang hơn 30 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó có Đan Mạch, Pháp, Italy, Canada, Brazil, Singapore, Malaysia, Thái Lan và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất.

Theo Interesting Engineering, mới đây, Trung Quốc đã ra mắt máy đào hầm dạng khiên có tên Linghang, dành cho đường sắt cao tốc có đường kính lớn nhất thế giới, vượt mốc đào hầm 6,2 dặm (10.000 mét) thuộc China Media Group (CMG).

Linghang sử dụng hệ thống điều khiển thông minh tiên tiến, có thể tự động điều chỉnh áp suất, dự báo điều kiện địa chất dựa trên dữ liệu và tự dẫn hướng trong quá trình tiến lên. Theo Science and Technology Daily, điều này giúp quá trình đào hầm, dòng chảy bùn và chuyển động của máy ổn định hơn so với vận hành thủ công.

Nhờ hệ thống bộ não này, máy đào hầm dạng khiên có thể thực hiện đào hầm thông minh không người lái trên toàn bộ hệ thống. Thiết bị đã lập kỷ lục thế giới khi đào được 718 mét chỉ trong một tháng. Linghang còn sở hữu bánh cắt lớn nhất thế giới, với đường kính 15,4 mét. Máy dài 148 mét và nặng khoảng 4.000 tấn.

“Đây là lần đầu tiên trên thế giới một máy đào hầm dạng khiên đường kính 15 mét đạt được chiều dài đào liên tục vượt 10.000 mét trong một lần vận hành”, ông Li Bin, kỹ sư trưởng của dự án, cho biết.

Theo CMG, Linghang là máy đào hầm dạng khiên đầu tiên trên thế giới có đường kính 15 mét đạt được cột mốc đào liên tục 10.000 mét. Đây cũng là bước then chốt để hoàn thành đường hầm, cho phép tàu cao tốc vượt qua sông Dương Tử.