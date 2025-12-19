Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Thông tin mới nhất về nhắn tin qua Zalo mà tất cả người dân cần nắm rõ

19-12-2025 - 15:01 PM | Kinh tế số

Công an Hà Nội vừa phát cảnh báo mới.

Thông tin mới nhất về nhắn tin qua Zalo mà tất cả người dân cần nắm rõ - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Vào dịp nghỉ Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán, việc đặt vé máy bay du lịch trên mạng đang là xu hướng lựa chọn của nhiều gia đình. Lợi dụng việc này, các đối tượng đã giả mạo các nhân viên hoặc công tác viên của các công ty du lịch, đại lý bán vé máy bay để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Thủ đoạn của các đối tượng là lập các tài khoản Facebook, Zalo… giả mạo nhân viên hoặc cộng tác viên của các công ty du lịch, đại lý bán vé máy bay. Sau đó đăng tải nội dung bán vé máy bay giá rẻ kèm theo hình ảnh, hoạt động của công ty, đại lý để tạo tin tưởng. Khi có người liên hệ, các đối tượng sẽ chỉnh sửa hình ảnh, làm giả voucher, làm giả vé máy và các loại giấy tờ.

Thông tin mới nhất về nhắn tin qua Zalo mà tất cả người dân cần nắm rõ - Ảnh 2.

Cảnh giác khi mua vé máy bay online

Nhiều nạn nhân sau khi đã chuyển tiền thì bị các đối tượng thông báo chuyển nhầm tài khoản ngân hàng phải tiếp tục chuyển thêm tiền mới nhận được vé. Trường hợp tinh vi hơn còn đặt chỗ trên trang bán vé chính thức của các hãng hàng không để người mua có thể kiểm tra mã trên các trang web của hãng để xác nhận. Tuy nhiên, khi đã chuyển tiền thanh toán, khách hàng sẽ không được xuất vé hoặc bị hoàn vé.

Để phòng tránh lừa đảo, CATP Hà Nội đề nghị người dân nên trực tiếp đặt vé qua website chính hoặc gọi trực tiếp lên tổng đài của hãng hàng không nếu không thành thạo việc đặt vé qua mạng. Trường hợp giao dịch qua trung gian thì nên lựa chọn các công ty, đại lý uy tín, có thông tin, địa rõ rõ ràng. Trước khi chuyển tiền cho bên bán, cần đọc kỹ thông tin mã vé và yêu cầu nhân viên của hãng soát lại thông tin vé, lịch trình bay. Nếu phát hiện trường hợp lừa đảo, người dân cần báo ngay cho cơ quan Công an để giải quyết vụ việc quy định của pháp luật.

MT

Nhịp sống thị trường

Từ Khóa:
Zalo, nhắn tin

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Triệt phá đường dây lừa đảo online hơn 7.500 tỷ đồng, gần 3.000 nạn nhân

Triệt phá đường dây lừa đảo online hơn 7.500 tỷ đồng, gần 3.000 nạn nhân Nổi bật

Từ hôm nay, thủ tục check-in tại sân bay Nội Bài sẽ có sự thay đổi mới mà người dân cần biết

Từ hôm nay, thủ tục check-in tại sân bay Nội Bài sẽ có sự thay đổi mới mà người dân cần biết Nổi bật

Nội trong năm 2025, những Taylor Swift và Sabrina Carpenter “bản AI” đã lừa được 5,3 tỷ USD từ fan nhẹ dạ

Nội trong năm 2025, những Taylor Swift và Sabrina Carpenter “bản AI” đã lừa được 5,3 tỷ USD từ fan nhẹ dạ

14:40 , 19/12/2025
Facebook sẽ thu tiền người dùng

Facebook sẽ thu tiền người dùng

13:50 , 19/12/2025
Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng: Muốn vươn ra thế giới, doanh nghiệp không chỉ dừng ở thiết kế, tích hợp hay sản xuất, mà còn phải...

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng: Muốn vươn ra thế giới, doanh nghiệp không chỉ dừng ở thiết kế, tích hợp hay sản xuất, mà còn phải...

12:18 , 19/12/2025
Internet Việt Nam đang được bảo vệ như thế nào trước AI, lừa đảo và các cuộc tấn công vô hình?

Internet Việt Nam đang được bảo vệ như thế nào trước AI, lừa đảo và các cuộc tấn công vô hình?

11:23 , 19/12/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên