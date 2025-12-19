Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Facebook sẽ thu tiền người dùng

19-12-2025 - 13:50 PM | Kinh tế số

Facebook đang thử nghiệm chính sách mới, bắt đầu từ ngày 16/12.

Facebook đang thử nghiệm chính sách giới hạn việc chia sẻ liên kết website trên nền tảng. Theo Telegraph, Meta bắt đầu giới hạn số lượng liên kết mà người dùng có thể chia sẻ trên trang cá nhân xuống còn hai liên kết mỗi tháng.

Để đăng nhiều hơn, người dùng phải đăng ký gói Meta Verified với mức phí 11,99 bảng/tháng (khoảng 400.000 đồng). Đối với doanh nghiệp, mức phí có thể lên tới 499 USD/tháng (khoảng 13 triệu đồng) để được chia sẻ liên kết không giới hạn.

Chính sách này hiện được Meta thử nghiệm tại một số thị trường như Anh, Mỹ, Hà Lan.

Trong các ảnh chụp màn hình lan truyền trên mạng xã hội, Facebook thông báo: “Bắt đầu từ ngày 16/12, một số tài khoản Facebook không có Meta Verified sẽ bị giới hạn chỉ chia sẻ liên kết trong hai bài đăng không trả phí mỗi tháng”, đồng thời khuyến khích người dùng mua gói đăng ký để “chia sẻ nhiều liên kết hơn trên Facebook”. (Ảnh: Laurens Hof/BSky)

Meta xác nhận việc áp dụng giới hạn chia sẻ liên kết. Người phát ngôn của công ty cho biết đây là “một thử nghiệm nhằm đánh giá xem khả năng đăng nhiều liên kết website hơn có mang lại giá trị gia tăng cho người dùng Meta Verified hay không”. Tuy nhiên, Meta chưa công bố kế hoạch triển khai rộng rãi trên toàn cầu.

Theo chuyên gia chiến lược mạng xã hội Matt Navarra, hiện các đường link đặt trong phần bình luận vẫn chưa bị hạn chế. Tương tự, các liên kết tiếp thị liên kết (affiliate link) và link dẫn tới những nền tảng khác thuộc hệ sinh thái Meta như Instagram hay WhatsApp vẫn được phép sử dụng.

Phần nào lý do đằng sau quyết định của Meta có thể được lý giải từ chính các số liệu do công ty công bố. Trong báo cáo minh bạch gần đây, Meta cho biết hơn 98% lượt xem News Feed tại Mỹ đến từ các bài đăng không chứa liên kết. Các bài viết có link chỉ chiếm tỷ lệ rất nhỏ và chủ yếu xuất hiện từ những Page mà người dùng đã theo dõi.

Matt Navarra nhận định động thái này phản ánh nỗ lực của Meta trong việc kiếm tiền từ hoạt động phân phối nội dung. Theo Navarra, những thử nghiệm như vậy cho thấy rủi ro lớn khi doanh nghiệp xây dựng mô hình hoạt động quá phụ thuộc vào bất kỳ nền tảng nào.

Chiến lược này không phải mới. Trước đó, X từng hạ mức độ hiển thị của các bài đăng chứa liên kết nhằm giữ người dùng ở lại nền tảng lâu hơn, đồng thời biến dấu tick xanh thành gói đăng ký trả phí hàng tháng. Dù mới dừng ở giai đoạn thử nghiệm, động thái của Meta vẫn làm dấy lên lo ngại về một tương lai mà ngay cả những thao tác cơ bản trên mạng xã hội cũng có thể phải trả tiền.

Theo Huỳnh Duy

Đời sống & pháp luật

Từ Khóa:
Facebook

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Triệt phá đường dây lừa đảo online hơn 7.500 tỷ đồng, gần 3.000 nạn nhân

Triệt phá đường dây lừa đảo online hơn 7.500 tỷ đồng, gần 3.000 nạn nhân Nổi bật

Từ hôm nay, thủ tục check-in tại sân bay Nội Bài sẽ có sự thay đổi mới mà người dân cần biết

Từ hôm nay, thủ tục check-in tại sân bay Nội Bài sẽ có sự thay đổi mới mà người dân cần biết Nổi bật

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng: Muốn vươn ra thế giới, doanh nghiệp không chỉ dừng ở thiết kế, tích hợp hay sản xuất, mà còn phải...

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng: Muốn vươn ra thế giới, doanh nghiệp không chỉ dừng ở thiết kế, tích hợp hay sản xuất, mà còn phải...

12:18 , 19/12/2025
Internet Việt Nam đang được bảo vệ như thế nào trước AI, lừa đảo và các cuộc tấn công vô hình?

Internet Việt Nam đang được bảo vệ như thế nào trước AI, lừa đảo và các cuộc tấn công vô hình?

11:23 , 19/12/2025
Điểm danh từ khóa hot 2025: Mưa đỏ, Ngân 98, Shark Bình, Mailisa…

Điểm danh từ khóa hot 2025: Mưa đỏ, Ngân 98, Shark Bình, Mailisa…

10:33 , 19/12/2025
Tỷ phú Elon Musk: Con người sẽ không cần tiết kiệm trong kỷ nguyên AI và robot

Tỷ phú Elon Musk: Con người sẽ không cần tiết kiệm trong kỷ nguyên AI và robot

09:45 , 19/12/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên