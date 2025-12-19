Tỷ phú Elon Musk: Con người sẽ không cần tiết kiệm trong kỷ nguyên AI và robot

Tỷ phú Elon Musk từng nhiều lần khẳng định rằng AI và robot sẽ giúp xóa bỏ nghèo đói

Giám đốc điều hành (CEO) Tesla, Elon Musk, cho biết sự phát triển của công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) có thể khiến công việc trở thành một lựa chọn trong 10 đến 20 năm tới, mặc dù ông cảnh báo rằng vẫn còn rất nhiều việc phải làm trước khi điều này xảy ra.

Tỷ phú Elon Musk từng nhiều lần khẳng định rằng AI và robot sẽ giúp xóa bỏ nghèo đói, giải phóng con người khỏi công việc và mang lại thịnh vượng chung cho toàn xã hội. Ông nói rằng trong một kịch bản lý tưởng, có thể không ai trong chúng ta cần phải làm việc. Thay vì chỉ có thu nhập cơ bản, mọi người sẽ nhận được thu nhập cao toàn cầu, và sẽ không còn tình trạng thiếu thốn hàng hóa và dịch vụ.

Ông Musk cũng dự đoán rằng tiền sẽ không còn quan trọng trong tương lai khi AI và robot phát triển. Ông cho rằng có 80% khả năng AI sẽ tạo ra một tình huống mà con người không cần công việc và sẽ có mọi thứ họ cần. Ông bổ sung rằng nếu muốn, con người có thể làm việc như một sở thích, còn nếu không, AI và robot sẽ cung cấp mọi hàng hóa và dịch vụ mong muốn.

Ông Musk cũng từng đưa ra những dự báo táo bạo khác về tính đột phá của AI và robot. Vào tháng 11/2025, ông nhận định rằng việc triển khai rộng rãi các công nghệ này là cách duy nhất để giải quyết cuộc khủng hoảng nợ của Mỹ, và tiền tệ sẽ không còn quan trọng trong tương lai.