Chuyển nhầm 200 triệu vào STK MB của người lạ: Người nhận đồng ý trả nhưng đề nghị gặp tại Lạng Sơn, người phụ nữ phải báo Công an Hà Nội

Chị Nguyễn Thị Ngọc Diệp nhận lại số tiền đã bị chuyển khoản nhầm trước đó (Ảnh: Công an TP. Hà Nội)

Theo Công an TP. Hà Nội, nhờ sự vào cuộc kịp thời, trách nhiệm của lực lượng Công an xã Quảng Oai, một vụ việc người dân chuyển nhầm 200 triệu đồng vào tài khoản ngân hàng của người lạ đã được giải quyết nhanh chóng, đúng quy định pháp luật.

Cụ thể, tối 16/7, chị Nguyễn Thị Ngọc Diệp (sinh năm 1998, trú tại thôn Liễu Châu, xã Vật Lại) trong quá trình chuyển tiền đặt mua hàng phục vụ kinh doanh dịp Tết Nguyên đán đã không may chuyển nhầm 200 triệu đồng vào tài khoản MB của một người lạ.

Sau khi phát hiện sự việc, chị Diệp chủ động liên hệ với người đứng tên tài khoản là anh C.V.N (trú tại phường Đông Kinh, tỉnh Lạng Sơn). Qua trao đổi ban đầu, anh N. đồng ý hoàn trả số tiền đã nhận nhầm nhưng đề nghị chị Diệp trực tiếp lên Lạng Sơn – nơi anh sinh sống để cùng ra ngân hàng hoặc đến cơ quan Công an nhằm tránh sai sót trong quá trình chuyển lại tiền.

Do lo lắng và gặp khó khăn trong việc tự giải quyết, khoảng 21 giờ 30 phút cùng ngày, chị Diệp đã đến Công an xã Quảng Oai trình báo, đề nghị hỗ trợ. Tiếp nhận thông tin, Công an xã nhanh chóng báo cáo chỉ huy, đồng thời chủ động liên hệ, trao đổi trực tiếp với anh C.V. N.

Công an xã sau đó đã phân tích rõ các quy định của pháp luật, đồng thời khéo léo nắm bắt tâm lý, kết hợp trao đổi thông tin với lực lượng Công an địa phương nơi anh N. cư trú, Công an xã Quảng Oai đã giúp anh N. hiểu rõ bản chất vụ việc và yên tâm phối hợp giải quyết.

Kết quả, anh C.V.N. đã tự nguyện chuyển trả đầy đủ số tiền 200 triệu đồng cho chị Nguyễn Thị Ngọc Diệp. Vụ việc được giải quyết nhanh chóng, đúng quy định, bảo đảm quyền lợi hợp pháp của người dân.