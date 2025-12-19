Nội trong năm 2025, những Taylor Swift và Sabrina Carpenter “bản AI” đã lừa được 5,3 tỷ USD từ fan nhẹ dạ

Làn sóng lừa đảo mạo danh nghệ sĩ sử dụng AI đang bùng phát mạnh mẽ trên mạng xã hội, với thiệt hại ước tính lên tới 5,3 tỷ USD chỉ trong năm 2025. Theo báo cáo mới từ công ty an ninh mạng xã hội Spikerz, hacker đã lợi dụng niềm tin hâm mộ để triển khai hàng loạt chiêu trò tinh vi chưa từng thấy.

Bằng cách tạo tài khoản giả, chiếm quyền kiểm soát các tài khoản chính chủ và sao chép nội dung với độ chân thực cao, các đối tượng lừa đảo đã dụ người hâm mộ mua vé biểu diễn không tồn tại, hàng lưu niệm giả, các gói trải nghiệm VIP không có thực và thậm chí tham gia vào các kế hoạch tiền mã hóa lừa đảo. Sự tiến bộ của AI tạo sinh khiến các vụ mạo danh ngày càng khó phân biệt thật giả.

Báo cáo chỉ ra rằng Instagram, TikTok và X đang trở thành những điểm nóng cho các hoạt động lừa đảo, nơi ranh giới giữa tài khoản chính thức và tài khoản giả ngày càng mờ nhạt. Trong danh sách các nghệ sĩ bị mạo danh nhiều nhất năm 2025, Taylor Swift và Sabrina Carpenter đứng đầu, theo sau là hàng loạt tên tuổi lớn như Billie Eilish, BTS, Adele, Ed Sheeran, BLACKPINK, Ariana Grande, Drake và Lewis Capaldi.

Theo Spikerz, nghệ sĩ âm nhạc là mục tiêu lý tưởng bởi họ sở hữu cộng đồng người hâm mộ trung thành và tương tác cao. Điều này khiến mạng xã hội vừa là kênh kết nối quan trọng, vừa là điểm yếu dễ bị khai thác nhất.

Hình thức lừa đảo cũng ngày càng đa dạng. Người hâm mộ Taylor Swift bị dẫn dụ bởi các trang bán vé và cửa hàng lưu niệm giả được thiết kế tinh vi, trong khi fan của Sabrina Carpenter, lại trở thành nạn nhân của các lời mời gặp gỡ nghệ sĩ và truy cập những đường link đặt vé giả. Các vụ livestream và giveaway giả mạo mang tên Billie Eilish còn được dùng để thu thập thông tin cá nhân và tiền thanh toán.

Một báo cáo của Billboard cũng nhấn mạnh một số vụ việc nổi bật trong năm 2025, bao gồm việc hacker đồng loạt chiếm quyền kiểm soát các tài khoản Instagram của Adele, Future, Tyla, Pink Floyd và cả di sản của Michael Jackson để quảng bá một vụ lừa đảo tiền mã hóa, thu về ít nhất 49.000 USD.

Trong một trường hợp khác, các đối tượng mạo danh Johnny Depp và đội ngũ của ông được cho là đã chiếm đoạt hàng trăm nghìn USD từ các nạn nhân.

Không dừng lại ở thiệt hại tài chính trực tiếp, Spikerz cảnh báo rằng những vụ việc này còn gây tổn hại nghiêm trọng tới uy tín của nghệ sĩ, làm xói mòn niềm tin của người hâm mộ và ảnh hưởng tiêu cực tới doanh thu trong tương lai. Trong bối cảnh AI tiếp tục phát triển, cuộc chiến bảo vệ danh tính số của nghệ sĩ đang trở nên cấp bách hơn bao giờ hết.