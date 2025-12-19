Phát triển nền tảng giao dịch tài sản số, đón đầu hành lang pháp lý mới

Trong bối cảnh thị trường tài sản số tại Việt Nam đang đứng trước bước ngoặt quan trọng về mặt pháp lý, Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn Thương Tín (SBS) đã ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược toàn diện với nền tảng giao dịch tài sản số Nami, hướng tới phát triển một nền tảng giao dịch tài sản số và mã hóa tuân thủ pháp luật Việt Nam.

Lễ ký kết diễn ra ngày 8/12 tại TP.HCM, cho thấy sự tham gia ngày càng rõ nét của các định chế tài chính truyền thống vào lĩnh vực tài sản số – một xu hướng đang hình thành khi khung pháp lý cho thị trường này dần được hoàn thiện.

Đón đầu luật mới về tài sản số

Thỏa thuận hợp tác giữa SBS và Nami được ký kết trong bối cảnh Luật Công nghệ số đã được Quốc hội thông qua vào tháng 6/2025 và dự kiến có hiệu lực từ ngày 1/1/2026. Đây là lần đầu tiên Việt Nam chính thức công nhận “tài sản số” và “tài sản mã hóa” về mặt pháp lý, tạo nền tảng quan trọng cho việc hình thành và vận hành các sàn giao dịch tài sản số một cách minh bạch và có kiểm soát.

Theo giới chuyên môn, việc có hành lang pháp lý rõ ràng không chỉ giúp bảo vệ quyền lợi của nhà đầu tư mà còn mở ra dư địa cho các doanh nghiệp công nghệ và tài chính phát triển các sản phẩm, dịch vụ mới liên quan đến tài sản số, thay vì hoạt động trong “vùng xám” như trước đây.

Phát triển nền tảng giao dịch mới tại Trung tâm Tài chính Quốc tế

Theo nội dung thỏa thuận, SBS và Nami sẽ cùng hợp tác xây dựng một nền tảng giao dịch tài sản số và mã hóa mới tại Trung tâm Tài chính Quốc tế. Nền tảng này được định hướng phát triển theo lộ trình nhiều giai đoạn, từ xây dựng hạ tầng công nghệ, thiết kế sản phẩm cho các loại tài sản số được pháp luật cho phép, đến giai đoạn vận hành, tối ưu và mở rộng thị trường sau khi chính thức ra mắt.

Đại diện hai bên cho biết, nền tảng giao dịch mới sẽ hướng tới trải nghiệm liền mạch, an toàn và minh bạch cho nhà đầu tư, đồng thời đảm bảo tuân thủ đầy đủ các quy định pháp luật hiện hành. Đây được xem là yếu tố then chốt trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư đối với thị trường tài sản số vẫn còn là vấn đề được quan tâm.

Điểm nhấn công nghệ: bảo mật lượng tử

Một điểm đáng chú ý trong hợp tác lần này là việc ứng dụng công nghệ bảo mật lượng tử của Cipher Core. Theo giới thiệu, công nghệ này cho phép xây dựng hệ thống an ninh kỹ thuật số có khả năng chống lại các hình thức tấn công mạng tiên tiến, bao gồm cả các nguy cơ tiềm ẩn từ máy tính lượng tử trong tương lai.

Việc đưa công nghệ bảo mật ở cấp độ cao vào ngay từ giai đoạn đầu được đánh giá là bước đi thận trọng nhưng cần thiết, nhất là khi các nền tảng giao dịch tài sản số thường đối mặt với rủi ro lớn về an ninh mạng và bảo vệ dữ liệu người dùng.

Mở ra kênh đầu tư mới bên cạnh chứng khoán truyền thống

Theo đánh giá của các bên liên quan, sự hợp tác giữa SBS và Nami không chỉ nhằm phát triển một nền tảng giao dịch mới, mà còn hướng tới việc hình thành một kênh đầu tư bổ trợ cho các kênh truyền thống như thị trường chứng khoán hay trái phiếu.

Trong bối cảnh nhà đầu tư ngày càng tìm kiếm các sản phẩm đầu tư đa dạng hơn, việc kết hợp giữa kinh nghiệm của một công ty chứng khoán lâu năm và nền tảng công nghệ tài sản số được kỳ vọng sẽ góp phần nâng cao tính minh bạch, từng bước chuẩn hóa hoạt động giao dịch tài sản số tại Việt Nam.

Đồng thời, việc xây dựng các cơ chế bảo vệ nhà đầu tư và tuân thủ pháp lý cũng được xem là nền tảng để thị trường tài sản số phát triển bền vững, tránh lặp lại những biến động tiêu cực từng xảy ra tại nhiều thị trường quốc tế.

Sự gặp nhau giữa tài chính truyền thống và fintech

SBS được thành lập từ năm 2006, là một trong những công ty chứng khoán cung cấp đầy đủ các dịch vụ môi giới, tư vấn, phân tích và ngân hàng đầu tư tại Việt Nam, với tập khách hàng gồm doanh nghiệp và nhà đầu tư cá nhân có thu nhập cao.

Trong khi đó, Nami là nền tảng giao dịch tài sản số mới, được phát triển theo hướng đơn giản hóa trải nghiệm người dùng, ứng dụng công nghệ blockchain hiện đại và xây dựng hệ sinh thái sản phẩm đa dạng, lấy yếu tố minh bạch và an toàn làm trọng tâm.

Sự hợp tác giữa hai bên được nhìn nhận là ví dụ tiêu biểu cho xu hướng hội tụ giữa tài chính truyền thống và công nghệ tài chính (fintech) tại Việt Nam, đặc biệt khi thị trường đang bước vào giai đoạn định hình với sự tham gia ngày càng rõ nét của các tổ chức tài chính lớn.

Lễ ký kết được kỳ vọng sẽ đặt nền móng cho mối quan hệ hợp tác dài hạn giữa SBS và Nami, đồng thời mở ra những bước đi mới cho thị trường tài sản số Việt Nam trong giai đoạn tới.