Zalo ra thông báo quan trọng tới hàng chục triệu người dùng: Ai cũng nên cập nhật sớm, tránh mất quyền lợi

Zalo vừa công bố "Cẩm nang sử dụng" tháng 8, mang đến hai cập nhật quan trọng nhằm nâng cao trải nghiệm và sự an toàn cho người dùng: tính năng kiểm tra bảo mật và tổng đài chăm sóc khách hàng mới.

1. An toàn thông tin của người dùng

Ngoài những bảo vệ có sẵn từ ứng dụng, bạn có thể chủ động quản lý và kiểm tra tài khoản thông qua tính năng Kiểm tra bảo mật. Trước đây, việc quản lý an ninh tài khoản trên Zalo phụ thuộc nhiều vào các thiết lập mặc định của ứng dụng và sự chủ động của người dùng trong việc kiểm tra thủ công. Tuy nhiên, với tính năng Kiểm tra bảo mật mới, Zalo đã tích hợp một công cụ toàn diện, giúp người dùng dễ dàng rà soát và củng cố "lá chắn" bảo vệ tài khoản của mình.

Trong đó, có 2 mục cần lưu ý là Thiết bị khác đang đăng nhập và Bảo mật 2 lớp.

Thiết bị khác đang đăng nhập

Công cụ này giúp dễ dàng kiểm tra các thiết bị đã và đang đăng nhập tài khoản Zalo của bạn. Việc kiểm tra định kỳ sẽ giúp kịp thời phát hiện và xử lý khi có dấu hiệu bất thường, đảm bảo tài khoản luôn an toàn.

Cách sử dụng: Vào Cá nhân > chọn Cài đặt > chọn Tài khoản và bảo mật > chọn Kiểm tra bảo mật > chọn Thiết bị khác đang đăng nhập > Xem tất cả.

Bảo mật 2 lớp

Bạn có thể chủ động bật công cụ này để bảo vệ tài khoản cho những lần đăng nhập sau. Khi tài khoản Zalo của bạn đăng nhập bằng mật khẩu trên một thiết bị mới, hệ thống sẽ yêu cầu bạn xác thực thêm bằng mã xác thực. Mã xác thực được gửi về thiết bị cũ, số điện thoại hoặc địa chỉ email mà bạn liên kết với tài khoản Zalo. Nhờ đó, chỉ có bạn mới có thể hoàn tất đăng nhập, đảm bảo tài khoản do bạn kiểm soát.

Cách sử dụng: Vào Cá nhân > chọn Cài đặt > chọn Tài khoản và bảo mật > chọn Kiểm tra bảo mật > chọn Bảo mật 2 lớp > Kích hoạt

Đồng thời, nhờ Kiểm tra bảo mật trên Zalo, bạn có thể kiểm tra các phần thông tin khác như: Định danh tài khoản, Số điện thoại, Phiên bản Zalo cùng với các hướng dẫn bảo mật nhằm tăng cường tính an toàn cho tài khoản của bạn. Chỉ với các thao tác kiểm tra đơn giản, tài khoản của bạn được đảm bảo ổn định và an toàn.

2. Ra mắt tổng đài Chăm sóc khách hàng Zalo

Từ nay, bạn có thể gọi trực tiếp đến số 1900 633155 để được bộ phận Chăm sóc khách hàng của Zalo hỗ trợ nhanh chóng.

Thời gian hoạt động của tổng đài:

Thứ 2 đến thứ 6: 9:00 – 21:00

Cuối tuần và ngày lễ: 9:00 – 18:00

Ngoài ra, bạn có thể liên hệ Zalo qua 2 kênh quen thuộc:

Email: gửi yêu cầu đến hotro@zalo.me

Nhắn tin trong ứng dụng Zalo: Vào Cá nhân > chọn Cài đặt > chọn Liên hệ hỗ trợ > nhắn tin cho OA Zalo Hỗ Trợ

Thay vì phải chờ đợi phản hồi qua email hoặc tin nhắn hỗ trợ, người dùng nay có thể gọi trực tiếp để trình bày vấn đề. Điều này đặc biệt quan trọng đối với các sự cố khẩn cấp như bị chiếm đoạt tài khoản, gặp lỗi đăng nhập hay các vấn đề liên quan đến giao dịch.