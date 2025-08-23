Thẻ "Tự Do 2in1" - cách Vietnam Post và Cake định nghĩa về trao quyền tài chính số

Thế hệ trẻ và khát khao tự do trong chi tiêu

Cùng với sự bùng nổ của công nghệ số, thói quen chi tiêu của người Việt – đặc biệt là thế hệ Gen Z và Millennials và cả nhóm Gen Alpha (có năm sinh từ 2010) đang thay đổi nhanh chóng. Họ muốn mọi thứ phải nhanh gọn, minh bạch và tự chủ.

Báo cáo của Ngân hàng Nhà nước cho thấy, năm 2024, tổng giá trị thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam vượt 295,2 triệu tỷ đồng, gấp 26 lần GDP, trong khi tỷ lệ người dân từ 15 tuổi trở lên có tài khoản ngân hàng đạt gần 87%, phản ánh bước tiến rõ rệt trong phổ cập dịch vụ tài chính.

Tuy nhiên, còn có thêm một thực tế khác: để vừa dùng tài khoản thanh toán, vừa chi tiêu tín dụng, khách hàng phải phát hành cùng lúc 2 chiếc thẻ – debit card và credit card. Mỗi loại chỉ gắn với một nguồn tiền duy nhất. Sự phức tạp này khiến nhiều người trẻ cảm thấy bị bó buộc, trong khi họ vốn khao khát sự tự do, tối giản và linh hoạt.

Chính khoảng trống ấy đã mở đường cho một sản phẩm hoàn toàn mới: một chiếc thẻ "đa nhiệm" mang tên Tự Do 2in1.

Một chiếc thẻ, hai dòng tiền

Ngày 22/8/2025, Tổng công ty Bưu Điện Việt Nam (Vietnam Post) và Ngân hàng số Cake by VPBank chính thức ra mắt thẻ đồng thương hiệu Tự Do 2in1, tích hợp cả thẻ thanh toán quốc tế và thẻ tín dụng trong cùng một sản phẩm.

Không chỉ là một chiếc thẻ kết hợp debit và credit như đã thấy trên thị trường, thẻ Tự Do 2in1 do Cake và Vietnam Post phát hành thể hiện khả năng nổi trội trong việc đa nhiệm (chỉ cần 1 lần phát hành để sở hữu 2 loại hình thẻ); linh hoạt trong sử dụng (tùy biến lựa chọn và ưu tiên dòng tiền); trải nghiệm tối ưu (luôn đảm bảo liền mạch, thân thiện với người dùng).

Đây chính là bước tiến giúp người dùng không chỉ "giải phóng" khỏi giới hạn của thẻ truyền thống, mà còn thực sự làm chủ tài chính cá nhân, và cũng là bước đột phá, được xem như một sự "tái định nghĩa" trong việc trải nghiệm dịch vụ thẻ ngân hàng tại thị trường khu vực hiện nay.

Tính năng linh động SmartSwitch – cho phép chủ thẻ chủ động lựa chọn nguồn tiền và cài đặt thứ tự ưu tiên cho từng loại giao dịch. Ví dụ, chủ thẻ có thể cài đặt mặc định ưu tiên mua sắm online từ nguồn tín dụng, rút tiền mặt từ tài khoản thanh toán. Nếu hạn mức tín dụng hoặc tài khoản thanh toán hết tiền, hệ thống sẽ tự động chuyển sang nguồn còn lại. Cơ chế này giúp giao dịch luôn liền mạch, không bị gián đoạn và mang đến trải nghiệm mượt mà, thuận lợi hơn bất cứ lúc nào, bất cứ ở đâu.

Điểm khác biệt ở dòng thẻ Tự Do 2in1 là không cần phải phát hành 2 sản phẩm song song (credit và debit), mà chỉ cần mở 1 thẻ tín dụng Tự Do 2in1 là có thể linh hoạt sử dụng cả hạn mức tín dụng và tài khoản thanh toán. Một chiếc thẻ, hai dòng tiền – vừa đơn giản, vừa hiệu quả và tối ưu chi phí phát hành. Đi cùng đó là loạt ưu đãi: hoàn tiền 20% đến 1 triệu đồng/tháng cho nhiều ngành hàng tùy chọn, trả góp 0% lãi suất, miễn lãi tối đa 45 ngày, miễn phí thường niên trọn đời…

Khi một tấm thẻ trở thành tuyên ngôn văn hoá

Không dừng lại ở công năng, Tự Do 2in1 còn là một "tác phẩm nghệ thuật thu nhỏ". Thiết kế lấy cảm hứng từ mẫu tem lịch sử "Nam Bắc một nhà, non sông một dải", được sáng tạo bởi họa sĩ Nguyễn Du của Vietnam Post – gương mặt quen thuộc trong làng tem bưu chính.

Hình ảnh ấy vừa gợi nhớ quá khứ đoàn kết hào hùng, vừa khẳng định tinh thần kết nối của thế hệ trẻ hôm nay: tự do, độc lập nhưng luôn gắn kết trong một Việt Nam hiện đại.

Ông Chu Quang Hào, Tổng Giám đốc Bưu điện Việt Nam, cho biết: "Vietnam Post đang đẩy mạnh chuyển đổi số, trong đó tài chính bưu chính số là một trong những dịch vụ trụ cột chiến lược. Việc cùng với Cake ra mắt thẻ đa năng "Tự Do 2in1" như một giải pháp đưa giá trị truyền thống của Bưu điện vào đời sống số, đồng hành cùng người Việt trên hành trình hiện đại hóa."

Để cân bằng giữa thẩm mỹ và bảo mật, mặt sau thẻ được thiết kế tối giản: các thông tin quan trọng như số thẻ, CVV, ngày hết hạn đều được mã hoá và chỉ hiển thị trong ứng dụng Cake.

Không chỉ là một chiếc thẻ ngân hàng, Tự Do 2in1 đang trở thành biểu tượng mới - một chiếc thẻ, hai dòng tiền, triệu cách chi tiêu. Nó phản ánh đúng tinh thần của thế hệ trẻ Việt Nam: dám tự do chọn cách riêng, dám tự do khác biệt, dám tự do khẳng định bản sắc.

Ông Nguyễn Hữu Quang, Tổng Giám đốc Ngân hàng số Cake by VPBank, chia sẻ: "Chúng tôi tin rằng thẻ đa năng "Tự Do 2in1" không chỉ là một sản phẩm tài chính độc đáo, hiện đại mà còn mang bản sắc văn hóa và khơi dậy cảm xúc."

Với sự kết hợp giữa công nghệ tài chính, thiết kế văn hoá và trải nghiệm cộng đồng, sản phẩm của Cake và Vietnam Post đã vượt ra ngoài khuôn khổ một chiếc thẻ ngân hàng thông thường.

Ở đó, người dùng không chỉ được chi tiêu thông minh, mà còn được trao quyền tự do – quyền quản lý tài chính, quyền cá nhân hoá trải nghiệm, quyền thể hiện tình yêu với đất nước theo cách của riêng mình.

Lan toả tinh thần tự do cùng cộng đồng

Đi cùng sản phẩm, Cake và Vietnam Post triển khai chiến dịch "Một Việt Nam trong tim – Một nhịp sống trong tay", với tâm điểm là sự kiện tại Bưu điện Hà Nội từ 22–24/8/2025.

Khách hàng trải nghiệm sự kiện Một Việt Nam trong tim tại Bưu điện Hà Nội

Khách tham quan được tự do khám phá một không gian độc đáo: từ sạp báo giấy, trà đá phố cổ, tò he tuổi thơ… cho đến các trải nghiệm số hiện đại như mô hình thẻ LED khổng lồ, photobooth thời thượng. Đặc biệt là khu vực trưng bày các mẫu tem bưu chính nằm trong bộ sưu tập đặc biệt chào mừng Quốc Khánh.

Điểm nhấn là khu vực bản đồ LED Việt Nam. Mỗi khách tham quan được mời trả lời câu hỏi "Việt Nam trong tim bạn là gì?". Các câu trả lời sẽ ghép thành hàng ngàn điểm sáng, tạo nên mô hình bản đồ Tổ quốc lung linh.

Đặc biệt, từ 22/8 đến 4/9/2025, khách hàng mở thẻ Tự Do 2in1 và thực hiện ít nhất một giao dịch sẽ có cơ hội được nhận quà tặng trị giá 370.000 đồng, gồm bộ huy hiệu "Tự Do Collection 2025" và đồng xu "Tự Hào Việt Nam" do Vietnam Post phát hành.