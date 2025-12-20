Bộ KH&CN ra mắt bộ phận 'Một cửa tập trung', đơn giản hóa thủ tục hành chính

Sáng 19/12, Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) ra mắt Bộ phận Một cửa tập trung tại trụ sở 113 Trần Duy Hưng, Hà Nội. Đây là công trình chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, đồng thời là dấu mốc quan trọng trong lộ trình cải cách thủ tục hành chính gắn với chuyển đổi số của Bộ KH&CN.

Bộ phận Một cửa tập trung của Bộ KH&CN tại 113 Trần Duy Hưng, Hà Nội. (Ảnh: Bộ KH&CN)

Bộ phận Một cửa của Bộ KH&CN được tổ chức theo mô hình “một cửa tập trung”, thay cho cách tiếp cận phân tán theo từng đầu mối đơn vị chuyên môn như trước đây.

Theo đó, toàn bộ quy trình giải quyết thủ tục hành chính của người dân và doanh nghiệp được thiết kế thống nhất, liền mạch tại một đầu mối tiếp nhận và trả kết quả, giúp giảm thời gian đi lại, đơn giản hóa thao tác và thuận tiện theo dõi, giám sát tiến độ xử lý hồ sơ.

Bộ phận Một cửa xây dựng theo định hướng tập trung, hiện đại và số hóa, ứng dụng đồng bộ các giải pháp công nghệ thông tin, kết nối hệ thống giải quyết thủ tục hành chính của Bộ với Cổng Dịch vụ công quốc gia và các cơ sở dữ liệu chuyên ngành. Các quy trình nghiệp vụ được chuẩn hóa, công khai; mỗi hồ sơ được gắn mã định danh, quy định rõ thời hạn xử lý và trách nhiệm của từng khâu, giúp tổ chức, cá nhân chủ động theo dõi trạng thái và giám sát tiến độ giải quyết.

Khu vực hỗ trợ trực tiếp đảm bảo mọi đối tượng đều có thể tiếp cận dịch vụ công thuận lợi. (Ảnh: Bộ KH&CN)

Tại Bộ phận Một cửa, người dân và doanh nghiệp có thể lựa chọn nhiều hình thức thực hiện thủ tục hành chính phù hợp với mức độ sẵn sàng về công nghệ. Hệ thống kiosk tự phục vụ được bố trí tại khu vực tiếp nhận, cho phép tra cứu thủ tục, kiểm tra thành phần hồ sơ, số hóa hồ sơ giấy, nộp hồ sơ trực tuyến và theo dõi tình trạng xử lý.

Đối với các trường hợp chưa quen thao tác số hoặc hồ sơ phức tạp, khu vực hỗ trợ trực tiếp và tư vấn chuyên sâu sẽ hướng dẫn từng bước, bảo đảm mọi đối tượng đều có thể tiếp cận dịch vụ công thuận lợi. Đây là bước chuyển quan trọng từ mô hình “cán bộ làm thay” sang “người dân, doanh nghiệp chủ động thực hiện”, trong đó cơ quan Nhà nước đóng vai trò hướng dẫn, hỗ trợ và kiểm soát quy trình một cách minh bạch, hiệu quả.

Người dân và doanh nghiệp có thể tra cứu trạng thái xử lý hồ sơ trên hệ thống. (Ảnh: Bộ KH&CN)

Một điểm nhấn quan trọng của mô hình là khả năng theo dõi, giám sát và đo lường trách nhiệm trong giải quyết thủ tục hành chính. Thông qua mã hồ sơ, người dân và doanh nghiệp có thể tra cứu trạng thái xử lý, biết rõ hồ sơ đang ở khâu nào và thời hạn giải quyết, qua đó nâng cao tính minh bạch, giảm nhu cầu hỏi lại nhiều đầu mối và tăng kỷ luật thực thi đối với cơ quan giải quyết thủ tục hành chính.