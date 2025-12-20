Ấn Độ dẫn đầu toàn cầu về ứng dụng AI

Ấn Độ trở thành thị trường lớn nhất thế giới về ứng dụng mô hình AI

Đây là nội dung trong báo cáo được Ngân hàng Mỹ (Bank of America), một trong những ngân hàng và tập đoàn tài chính lớn nhất của Mỹ và thế giới, công bố hôm nay.

Theo báo cáo, quốc gia này dẫn đầu thế giới về số lượng người dùng các ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) phổ biến như ChatGPT, Gemini và Perplexity, tính theo cả người dùng hoạt động hàng ngày và hàng tháng. Điều này được thúc đẩy bởi 3 yếu tố chính gồm: Quy mô người dùng internet lớn, chi phí dữ liệu rẻ và cơ cấu dân số trẻ.

Hiện Ấn Độ sở hữu cộng đồng người dùng Internet lớn thứ hai thế giới, với khoảng 700–750 triệu người. Nhờ các gói dữ liệu di động giá rẻ, AI trở nên dễ tiếp cận hơn, khi người dùng có thể sử dụng tới 20–30 GB dữ liệu mỗi tháng chỉ với khoảng 2 USD.

Ngoài ra, hơn 60% người dùng Internet tại Ấn Độ dưới 35 tuổi. Phần lớn trong số này sử dụng thành thạo tiếng Anh và có xu hướng nhanh chóng tiếp nhận các công nghệ mới, tạo nền tảng thuận lợi cho việc phổ cập AI.

Hoạt động ứng dụng AI nhanh chóng ở Ấn Độ cũng đang được thúc đẩy bởi các công ty viễn thông. BofA lưu ý rằng các nhà mạng như Jio và Bharti Airtel đang cung cấp miễn phí các gói thuê bao trả phí của những ứng dụng AI như Gemini và Perplexity cho khách hàng của mình.

Theo báo cáo, mô hình này tạo ra “thế cùng có lợi” cho cả người dùng, doanh nghiệp AI và các nhà mạng. Người tiêu dùng được tiếp cận các công cụ AI tiên tiến với chi phí thấp, qua đó góp phần tạo ra một “sân chơi bình đẳng” hơn về công nghệ.

Người dùng Ấn Độ đang khai thác các công cụ AI để nâng cao hiệu quả học tập và cải thiện năng suất lao động. Đáng chú ý, sự có sẵn của các mô hình AI bằng nhiều ngôn ngữ bản địa chủa Ấn Độ cũng giúp thu hẹp khoảng cách số và giảm rào cản ngôn ngữ, thúc đẩy quá trình mà BofA gọi là hiện tượng “dân chủ hóa AI”.

Ngoài ra, báo cáo cũng nhấn mạnh rằng Ấn Độ có thể trở thành nơi thử nghiệm lý tưởng cho giai đoạn phát triển tiếp theo của AI, được gọi là “Ai tác nhân” (agentic AI) – các ứng dụng AI có khả năng tự suy luận, lập kế hoạch và thực thi nhiệm vụ một cách độc lập.

Với cơ sở người dùng khổng lồ và đa dạng, BofA cho rằng Ấn Độ đặc biệt phù hợp để kiểm nghiệm các ứng dụng AI thế hệ mới này trong điều kiện thực tế, trước khi chúng được triển khai rộng rãi trên phạm vi toàn cầu.

Báo cáo cũng gợi ý rằng các công ty AI toàn cầu có thể hợp tác với doanh nghiệp Ấn Độ trong khâu cung ứng và triển khai dịch vụ, tương tự như cách các trợ lý AI tại Mỹ đã liên kết với những nền tảng du lịch trực tuyến như Booking hay Expedia.