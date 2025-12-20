TikTok ký thỏa thuận bán chi nhánh tại Mỹ

Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Trang tin Axios ngày 18/12 dẫn một bản ghi nhớ nội bộ cho biết TikTok đã ký thỏa thuận bán đơn vị hoạt động tại Mỹ cho một liên doanh do các nhà đầu tư Mỹ kiểm soát.

Thỏa thuận này sẽ chấm dứt cuộc tranh chấp kéo dài nhiều năm nhằm buộc công ty Trung Quốc ByteDance - công ty mẹ của TikTok - phải bán hoạt động kinh doanh tại Mỹ cho các chủ sở hữu trong nước nhằm xoa dịu những lo ngại về an ninh quốc gia.

Theo một bản ghi nhớ nội bộ do Giám đốc điều hành Shou Chew gửi đi, thỏa thuận dự kiến sẽ hoàn tất vào ngày 22/1. Oracle, Silver Lake và MGX có trụ sở tại Abu Dhabi sẽ cùng nhau sở hữu 45% cổ phần của công ty tại Mỹ. Gần 1/3 cổ phần thuộc về các bên liên kết của những nhà đầu tư hiện hữu của ByteDance, trong khi khoảng 20% sẽ do ByteDance tiếp tục nắm giữ.

Nhà Trắng và Chính phủ Trung Quốc đã đạt được thỏa thuận nguyên tắc vào tháng 9 về việc bán hoạt động kinh doanh của TikTok tại Mỹ cho một liên doanh do một nhóm nhà đầu tư Mỹ dẫn đầu bởi Andreessen Horowitz, Silver Lake và Oracle kiểm soát.

Tổng thống Donald Trump lần đầu tiên ban hành sắc lệnh yêu cầu ByteDance bán hoạt động kinh doanh tại Mỹ vào năm 2020. Đến năm 2024, Quốc hội Mỹ thông qua luật buộc cấm ứng dụng nếu không bán và Tòa án Tối cao tháng 1/2025 đã giữ nguyên hiệu lực luật này. Tuy vậy, Tổng thống Trump nhiều lần trì hoãn thực thi thông qua các sắc lệnh hành pháp trong lúc chính quyền của ông tìm cách đàm phán một thỏa thuận bán.

Theo Ngọc Quang

VTV

