Meta bất ngờ phát triển ba mô hình AI mới: Thách thức Google và OpenAI trong cuộc đua hình ảnh và video

Meta đang phát triển ba mô hình trí tuệ nhân tạo (AI) mới, được cho là được xây dựng bởi bộ phận Superintelligence Labs của công ty tại Menlo Park. Đặc biệt, một trong số đó tập trung vào việc tạo ra hình ảnh và video, dự kiến sẽ cạnh tranh với các sản phẩm gần đây từ Google và OpenAI.

Theo thông tin từ Wall Street Journal, mô hình tạo hình ảnh và video của Meta được mã hóa là “Mango” và có thể sẽ được phát hành trong nửa đầu năm 2026. Ngoài ra, công ty cũng đang phát triển một mô hình văn bản mới có tên là Avocado, tập trung vào lập trình, với cùng thời gian phát hành dự kiến tương tự.

Bên cạnh đó, Superintelligence Labs đã đạt được những bước tiến trong nghiên cứu các mô hình thế giới, cho phép AI nhận thức về thế giới thực dựa trên đầu vào hình ảnh, đây được xem là một công nghệ quan trọng trong tiến trình phát triển trí tuệ nhân tạo tổng quát (AGI).

Điều này cho thấy Superintelligence Labs đang nỗ lực cạnh tranh với các ông lớn trong lĩnh vực AI, như Google và OpenAI, khi mà những tính năng tạo hình ảnh và video đã thu hút đông đảo người dùng. Việc Meta tập trung vào lập trình cũng cho thấy công ty đang tìm cách mở rộng khả năng của mình trong lĩnh vực công nghệ này.