Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Meta bất ngờ phát triển ba mô hình AI mới: Thách thức Google và OpenAI trong cuộc đua hình ảnh và video

20-12-2025 - 08:56 AM | Kinh tế số

Meta đang âm thầm xây dựng ba mô hình trí tuệ nhân tạo mới, trong đó có một mô hình tập trung vào việc tạo ra hình ảnh và video, nhằm cạnh tranh với các sản phẩm mới từ Google và OpenAI.

Meta đang phát triển ba mô hình trí tuệ nhân tạo (AI) mới, được cho là được xây dựng bởi bộ phận Superintelligence Labs của công ty tại Menlo Park. Đặc biệt, một trong số đó tập trung vào việc tạo ra hình ảnh và video, dự kiến sẽ cạnh tranh với các sản phẩm gần đây từ Google và OpenAI.

Meta bất ngờ phát triển ba mô hình AI mới: Thách thức Google và OpenAI trong cuộc đua hình ảnh và video- Ảnh 1.

Theo thông tin từ Wall Street Journal, mô hình tạo hình ảnh và video của Meta được mã hóa là “Mango” và có thể sẽ được phát hành trong nửa đầu năm 2026. Ngoài ra, công ty cũng đang phát triển một mô hình văn bản mới có tên là Avocado, tập trung vào lập trình, với cùng thời gian phát hành dự kiến tương tự.

Bên cạnh đó, Superintelligence Labs đã đạt được những bước tiến trong nghiên cứu các mô hình thế giới, cho phép AI nhận thức về thế giới thực dựa trên đầu vào hình ảnh, đây được xem là một công nghệ quan trọng trong tiến trình phát triển trí tuệ nhân tạo tổng quát (AGI).

Điều này cho thấy Superintelligence Labs đang nỗ lực cạnh tranh với các ông lớn trong lĩnh vực AI, như Google và OpenAI, khi mà những tính năng tạo hình ảnh và video đã thu hút đông đảo người dùng. Việc Meta tập trung vào lập trình cũng cho thấy công ty đang tìm cách mở rộng khả năng của mình trong lĩnh vực công nghệ này.

Theo Bình Minh

Thanh Niên Việt

Từ Khóa:
meta, Google, AI

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Triệt phá đường dây lừa đảo online hơn 7.500 tỷ đồng, gần 3.000 nạn nhân

Triệt phá đường dây lừa đảo online hơn 7.500 tỷ đồng, gần 3.000 nạn nhân Nổi bật

Từ hôm nay, thủ tục check-in tại sân bay Nội Bài sẽ có sự thay đổi mới mà người dân cần biết

Từ hôm nay, thủ tục check-in tại sân bay Nội Bài sẽ có sự thay đổi mới mà người dân cần biết Nổi bật

TikTok có thay đổi mới

TikTok có thay đổi mới

18:47 , 19/12/2025
FPT khởi công Trung tâm nghiên cứu AI tại Gia Lai và Khu Công nghệ số Tập trung tại Quảng Ninh

FPT khởi công Trung tâm nghiên cứu AI tại Gia Lai và Khu Công nghệ số Tập trung tại Quảng Ninh

18:33 , 19/12/2025
Kỹ sư Đức: Công nghệ này của Trung Quốc thật không thể tin được!

Kỹ sư Đức: Công nghệ này của Trung Quốc thật không thể tin được!

17:09 , 19/12/2025
Phát triển nền tảng giao dịch tài sản số, đón đầu hành lang pháp lý mới

Phát triển nền tảng giao dịch tài sản số, đón đầu hành lang pháp lý mới

16:30 , 19/12/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên