Những quyết định liều lĩnh và hành trình gần 10 năm không bỏ cuộc của ISOFH trong chuyển đổi số ngành y tế

Trong một lĩnh vực mà nhiều doanh nghiệp công nghệ phải mất nhiều năm chỉ để chứng minh sản phẩm có thể vận hành ổn định như chuyển đổi số bệnh viện, việc một công ty tồn tại gần 10 năm đã là điều không dễ. Việc tồn tại trong trạng thái liên tục bị nghi ngờ, bị chê trách, bị soi xét lại càng khó hơn. Nhưng ISOFH đã bền bỉ tiến lên mỗi ngày. Không phải bằng những cú gọi vốn đình đám hay những chiến dịch truyền thông rầm rộ, mà bằng một lựa chọn mà tự họ nhận lấy là “ngu”: Never Give Up - không bỏ cuộc.

Quyết định “ngu” về mặt tài chính, nhưng đúng về mặt chiến lược

Ngay từ những ngày đầu, ISOFH đã đưa ra một lựa chọn khác số đông: tập trung làm các bệnh viện lớn, nghiệp vụ phức tạp, thay vì chọn những dự án nhỏ, dễ triển khai, nhanh thu hồi vốn. Về mặt tài chính, đó là một quyết định “ngu”. Chi phí đầu tư cao, thời gian triển khai dài, hiệu quả kinh doanh không rõ ràng. Có những giai đoạn, công ty gần như không có lãi, thậm chí phải chịu lỗ để duy trì sản phẩm và đội ngũ.

Nhưng về mặt chiến lược, đó lại là cách duy nhất để ISOFH xây dựng năng lực lõi.

Trong ký ức của ban lãnh đạo ISOFH, giai đoạn căng thẳng nhất không nằm ở thời điểm khởi nghiệp, mà đến khi công ty đứng trước dự án triển khai cho Bệnh viện Đại học Y Hà Nội.

Khi đó, ISOFH đang trải qua giai đoạn khó khăn về tài chính. Dòng tiền mỏng, nguồn lực hạn chế, tinh thần đội ngũ chịu nhiều áp lực. Dự án Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, vì thế, được nhìn nhận không đơn thuần là một hợp đồng, mà là cơ hội chiến lược để công ty có thể vực dậy hoặc phải chấp nhận dừng lại. Độ khó của dự án này trước hết là quy mô. So với các khách hàng trước đó, đây là một hệ thống bệnh viện lớn, với lượng bệnh nhân ngoại trú cao, số giường bệnh lớn và cường độ vận hành cao.

Tiếp đó là độ phức tạp nghiệp vụ. Bệnh viện vừa hoạt động theo cơ chế tự chủ, vừa chịu sự quản lý của Nhà trường, kéo theo nhiều quy định và quy trình đặc thù. Không có “một mẫu chung” để áp dụng. Mọi thứ đều phải được bóc tách, phân tích và xây dựng lại từ đầu.

Cuối cùng là điều kiện triển khai. Bệnh viện hoạt động liên tục trong một không gian hạn chế, yêu cầu mọi thay đổi phải diễn ra nhanh, chính xác và gần như không có chỗ cho sai sót. Một lỗi nhỏ cũng có thể ảnh hưởng đến hàng ngàn bệnh nhân.

“Áp lực lớn đến mức, trong quá trình triển khai, đã có nhiều trường hợp nhân sự bị quá tải và xin nghỉ việc, do đó việc quản lý và duy trì nguồn lực phát triển, triển khai là thách thức rất lớn với các dự án của ISOFH” - ông Nguyễn Trần Đông - CEO ISOFH nhớ lại.

Trong bối cảnh đó, ISOFH vẫn tiếp tục bám trụ và hoàn thành dự án với tất cả nguồn lực.

“ISOFH đã kiên định theo con đường đã chọn từ đầu là sẽ phát triển theo đúng mô hình của một công ty công nghệ, nâng cấp sản phẩm ngày càng tốt hơn, đồng hành cùng các bệnh viện lớn với những nghiệp vụ khó dù chi phí đầu tư vô cùng lớn và không có lãi, vì vậy ISOFH đã gặp phải những thời điểm vô cùng khó khăn về tài chính và nguồn lực. Tuy nhiên hiện tại đã chứng minh lựa chọn đấy là đúng khi sản phẩm và năng lực của ISOFH đã khẳng định được vị thế trên thị trường và được khách hàng tin tưởng” - ông Đông cho biết thêm.

Mỗi bệnh viện lớn là một hệ sinh thái phức tạp, nơi công nghệ đang đóng góp ngày một rõ rệt hơn. Đằng sau đó là con người, quy trình, dữ liệu, pháp lý và cả những áp lực rất đời thường của nhân viên y tế. Không có hai bệnh viện nào giống nhau hoàn toàn.

Ban đầu, giải pháp của ISOFH về “Bệnh viện Thông minh” cũng khá quen thuộc: bệnh án điện tử toàn diện, kết nối thiết bị, robot tự động, trung tâm điều hành, liên thông xe cấp cứu. Công nghệ đứng ở trung tâm của câu chuyện. Nhưng thực tế triển khai nhanh chóng cho thấy một điều khác: công nghệ không tự làm bệnh viện thông minh. Một phần mềm dù hiện đại đến đâu cũng không thể thông minh hơn cách người dùng muốn sử dụng. Dữ liệu không thể sạch hơn mức độ trung thực của quy trình tạo ra nó.

Từ chỗ nghĩ rằng chỉ cần công nghệ đủ tốt là bệnh viện sẽ thay đổi, ISOFH buộc phải điều chỉnh tư duy “bán phần mềm”, họ chuyển sang giải mã cách bệnh viện vận hành, từ luồng bệnh nhân, quy trình khám chữa bệnh, đến những áp lực tuân thủ bảo hiểm, pháp lý.

Chính những năm tháng “làm việc không có lãi” ấy đã giúp ISOFH tích lũy được thứ quan trọng hơn doanh thu ngắn hạn: sự hiểu biết sâu sắc về bệnh viện Việt Nam.

Bệnh viện thông minh: Bắt đầu từ những thay đổi rất nhỏ và sự kiên trì không bỏ cuộc

Trước khi áp dụng hệ thống số, một trong những khó khăn lớn nhất đối với nhân viên y tế là thiếu luồng thông tin, dữ liệu xuyên suốt về người bệnh . Dữ liệu về một bệnh nhân có thể tồn tại dưới nhiều hồ sơ khác nhau, thông tin bị chia cắt theo từng tuyến bệnh viện, từng lần khám.

Bệnh án điện tử, trong giai đoạn đầu, từng vấp phải nhiều phản ứng. Việc phải tuân thủ quy trình chặt chẽ khiến bác sĩ, điều dưỡng cảm thấy bất tiện so với cách làm cũ. Nhưng khi hệ thống được điều chỉnh sát hơn với thực tế lâm sàng, giá trị của dữ liệu có cấu trúc dần được chấp nhận và tuân thủ.

Nhiều bệnh viện tiếp tục đồng hành với ISOFH trong nhiều năm không chỉ vì giải pháp công nghệ, mà vì cách công ty lắng nghe và phản hồi . ISOFH không dừng lại ở việc triển khai xong là rút đi, mà tiếp tục cập nhật hệ thống theo thay đổi chính sách, quy định bảo hiểm và nhu cầu thực tế. Giữ vững sự cam kết và hành động là yếu tố tạo nên niềm tin là điều kiện phải có trong ngành y tế, ISOFH đã đồng hành lâu dài ở các Bệnh viện có quy mô hàng đầu: Bệnh viện Chợ Rẫy, Phụ Sản Trung Ương, Phụ sản Hà Nội, Từ Dũ, Nội Tiết Trung Ương, Huyết Học Truyền Máu Trung Ương, Mắt Trung Ương, Phổi Trung Ương, E, Xanh Pôn, Nhi Đồng Thành Phố, Đa khoa khu vực Thủ Đức…

Đây là lĩnh vực mà chi phí phát triển và duy trì luôn cao, yêu cầu nhân sự vừa giỏi chuyên môn, vừa bền bỉ. Mỗi bệnh viện là một “đặc thù” riêng, không thể sao chép nguyên xi giải pháp từ nơi này sang nơi khác. Công sức bỏ ra rất nhiều, nhưng thành quả không phải lúc nào cũng nhìn thấy ngay. Chính vì vậy, công nghệ y tế là ngành kén người theo lâu dài.

Vậy điều gì giữ chân các kỹ sư trẻ ở ISOFH? Không phải mức lương cao hơn mặt bằng, mà chính ở ý nghĩa công việc. Họ thấy rõ sản phẩm mình làm ra giúp bác sĩ giảm áp lực, giúp bệnh nhân được phục vụ tốt hơn, giúp bệnh viện vận hành hiệu quả hơn từng ngày. Văn hóa không đổ lỗi, không bỏ cuộc giữa chừng, có vấn đề thì cùng nhau xử lý cho đến khi bệnh viện vận hành ổn định ở ISOFH, cũng là điều mà đội ngũ phát triển đã được tôi luyện qua những ca triển khai khó, chứ không chỉ nằm trên khẩu hiệu.

Nhìn về 10 năm tới, mục tiêu của ISOFH là triển khai mô hình bệnh viện thông minh trên diện rộng, đồng thời mở rộng ra thị trường nước ngoài. Và đằng sau những mục tiêu đó là một cam kết rất rõ ràng: tiếp tục dồn toàn bộ nguồn lực cho sản phẩm y tế, cải tiến liên tục theo sự phát triển của ngành.

Sự “ngu” trong câu chuyện của ISOFH chính là tinh thần dám đi chậm, đi sâu và đi đến cùng trong một lĩnh vực mà chuyển đổi số không phải là một dự án ngắn hạn, mà là hành trình kéo dài hàng thập kỷ. Và trong một con đường khó khăn như thế, có lẽ cũng chỉ những người đủ lì lợm, có khi bị coi là “ngu”, mới có thể kiên trì không bỏ cuộc mới có thể đi hết con đường ấy.