Website Apple mắc lỗi ngớ ngẩn trong ngày mở order iPhone mới tại Việt Nam

12-09-2025 - 21:58 PM | Thị trường

Trong một ngày được coi là trọng đại nhất năm, Apple đã khiến cộng đồng người hâm mộ tại Việt Nam được một phen "ngã ngửa" với một lỗi sai ngay trên trang chủ chính thức của mình.

Tối ngày 12/9, đúng thời điểm Apple Store Online tại Việt Nam chính thức mở cổng đặt hàng cho dòng iPhone 17 đang rất được mong đợi, hàng triệu người dùng đã đổ dồn vào trang web để trở thành một trong những người đầu tiên sở hữu siêu phẩm mới. Tuy nhiên, sự háo hức nhanh chóng chuyển thành sự ngạc nhiên và bật cười khi nhiều người phát hiện ra một lỗi sai khó tin.

Website Apple mắc lỗi ngớ ngẩn trong ngày mở order iPhone mới tại Việt Nam- Ảnh 1.

Ảnh chụp màn hình về lỗi sai chính tả trên trang chủ Apple

Cụ thể, trên trang danh mục sản phẩm, mẫu máy hoàn toàn mới "iPhone 17 Air" đã bị Apple ghi nhầm thành "iPhone 17 Ải".

Đây là một lỗi sai chính tả cơ bản, nhiều khả năng xuất phát từ sự cố trong quá trình sử dụng bộ gõ tiếng Việt, khiến chữ "Air" bị chuyển thành "Ải". Sự nhầm lẫn này ngay lập tức tạo ra một làn sóng bàn tán sôi nổi trên các mạng xã hội. Hàng loạt ảnh chụp màn hình về chiếc "iPhone 17 Ải" được chia sẻ với tốc độ chóng mặt.

Website Apple mắc lỗi ngớ ngẩn trong ngày mở order iPhone mới tại Việt Nam- Ảnh 2.

Lỗi sai này không ảnh hưởng đến việc đặt hàng sản phẩm mới

Dù là một sai lầm khá xấu hổ đối với một thương hiệu luôn đề cao sự tỉ mỉ như Apple, sự cố này may mắn không gây ra ảnh hưởng nào đến quá trình đặt hàng của người dùng. Các đường link vẫn dẫn đến đúng trang sản phẩm iPhone 17 Air và khách hàng vẫn có thể hoàn tất giao dịch mua bán một cách bình thường.

Dự kiến, Apple sẽ nhanh chóng sửa lại lỗi sai này. Tuy nhiên, "iPhone 17 Ải" chắc chắn sẽ trở thành một kỷ niệm khó quên và hài hước cho cộng đồng iFan Việt Nam trong mùa ra mắt iPhone năm nay.

Theo KV

Đời sống và Pháp luật

