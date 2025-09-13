TopZone tung “lời hứa ngọt ngào” mỗi mùa iPhone mới: Giao hàng sớm

Nắm bắt trọn vẹn cơ hội lịch sử này, TopZone mang đến một "lời hứa ngọt ngào" là "Giao sớm" "Đúng hẹn" cùng cam kết: Giao trễ tặng ngay 1 triệu đồng. Cùng với đó, ngay từ khi đặt trước iPhone 17 và iPhone Air, TopZone đã mang đến một "cơn mưa" ưu đãi giá trị. Khách hàng có thể sở hữu siêu phẩm với chi phí tối ưu nhờ các giải pháp tài chính toàn diện như trả chậm 0% lãi suất trong vòng 6-12 tháng, thu cũ đổi mới trợ giá đến 3 triệu và giảm thêm đến 2,5 triệu đồng qua ngân hàng hoặc ví điện tử.

Không chỉ vậy, đây còn là cơ hội vàng để sở hữu các sản phẩm thuộc hệ sinh thái Apple với ưu đãi giảm tới 3 triệu đồng khi mua kèm Mac, iPad hay Apple Watch. Đặc biệt, 17.000 khách hàng đầu tiên sẽ nhận ngay bình giữ nhiệt MagSafe phiên bản giới hạn chỉ có tại TopZone, cùng nhiều phiếu mua hàng mua SIM và phụ kiện cùng các ưu đãi về dịch vụ bảo hành đi kèm.

Chia sẻ về định hướng này, CEO TopZone cho biết: "Chúng tôi luôn trân trọng sự tin tưởng mà khách hàng dành cho TopZone, vì thế ưu tiên hàng đầu trong mỗi mùa iPhone luôn là giao hàng sớm và đúng hẹn. Chúng tôi đã chuẩn bị kỹ lưỡng từ nguồn hàng đến quy trình vận hành để iPhone đến tay người tiêu dùng sớm, đảm bảo tối đa quyền lợi cho khách hàng".

Lời khẳng định này đến từ nền tảng vững chắc của TopZone. Với vị thế là một trong những đối tác lớn bậc nhất của Apple tại Việt Nam, TopZone không chỉ được ưu tiên về nguồn hàng mà còn sở hữu một quy trình vận hành tối ưu. Quy trình này là sự kết hợp giữa kinh nghiệm từ hệ thống bán lẻ hàng đầu và sức mạnh của mạng lưới cửa hàng phủ rộng. Vì vậy, khách hàng hoàn toàn yên tâm rằng đặt trước tại TopZone là lựa chọn tốt để có thể sở hữu máy sớm.

Lịch trình cụ thể cũng được TopZone công bố rõ ràng: sau giai đoạn đăng ký thông tin (10-12/09), hệ thống sẽ mở đặt trước vào 19h01 ngày 12/09 đến 22h30 ngày 18/09 và có hàng từ 08h00 ngày 19/09.

Apple Fan Việt hoàn toàn yên tâm với những chính sách khi mua hàng tại TopZone

Bên cạnh cam kết giao hàng sớm, TopZone còn mang đến một hệ sinh thái ưu đãi toàn diện để việc sở hữu thế hệ iPhone mới nhất trở nên dễ dàng hơn. Về tài chính, khách hàng được hỗ trợ tối đa với chính sách Mua trả chậm 0% lãi suất (trả trước chỉ 10%) hoặc chỉ từ 1 triệu đồng khi trả qua thẻ với kỳ hạn linh hoạt 6 - 12 tháng, chương trình thu cũ đổi mới trợ giá đến 3 triệu đồng, và giảm thêm đến 2,5 triệu đồng khi thanh toán qua thẻ ngân hàng.

Đến với TopZone khách hàng luôn có nhiều ưu đãi hấp dẫn

Đặc biệt, các gói khuyến mãi năm nay tập trung sâu vào nhu cầu xây dựng hệ sinh thái Apple, với ưu đãi giảm giá hấp dẫn khi mua kèm: AirPods giảm 500.000 đồng, Apple Watch giảm 600.000 đồng, iPad giảm 2 triệu đồng và MacBook giảm đến 3 triệu đồng.

Khách hàng cũng nhận được các phiếu mua hàng giá trị 500.000 đồng cho phụ kiện khác cùng gói bảo hành mở rộng chỉ từ 590.000 đồng và bảo hiểm rơi vỡ chỉ từ 990.000 đồng. Song song đó là phiếu mua hàng trị giá 200.000 đồng mua SIM Mobifone kèm gói 6 tháng sử dụng và hỗ trợ chuyển đổi eSIM miễn phí cho cả ba nhà mạng Viettel, MobiFone và VinaPhone. Cuối cùng, một món quà tri ân độc quyền là bình giữ nhiệt MagSafe TopZone cũng sẽ được gửi đến các khách hàng đặt trước (dành riêng cho 17.000 khách hàng đầu tiên).

Có thể thấy mùa iPhone năm nay đánh dấu thêm một bước tiến nữa trong vị thế của TopZone tại thị trường Việt Nam. Hệ thống không chỉ mang đến loạt ưu đãi hấp dẫn và dịch vụ hỗ trợ toàn diện mà điều quan trọng hơn cả là sự chắc chắn về thời điểm giao nhận hàng. Lời hứa "Giao sớm" "Đúng hẹn" cùng cam kết: Giao trễ tặng ngay 1 triệu đồng cho thấy được sự nỗ lực của TopZone trong việc nâng cao trải nghiệm và đồng hành cùng Apple Fan Việt.