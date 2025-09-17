iPhone 17 Pro bạc "sốt" chẳng kém gì cam: Mỗi năm có thêm màu mới "team màu bạc" chưa lung lay bao giờ!

Mỗi mùa iPhone ra mắt, người dùng lại háo hức chờ xem Apple sẽ mang đến màu sắc mới nào cho dòng máy cao cấp nhất. Với dòng iPhone 17 Pro cao cấp nhất năm nay, ba tuỳ chọn màu sắc được ra mắt là: Cam Vũ Trụ, Xanh Đậm và Bạc.

Trong đó, tùy chọn nổi bật nhất chắc chắn là màu Cam Vũ Trụ (Cosmic Orange). Đây là lần đầu tiên Apple mang đến một màu sắc đậm và nổi bật như vậy lên một chiếc iPhone Pro, vốn luôn thiên hướng sở hữu các màu sắc trầm tính. Dễ hiểu khi đây là mẫu iPhone 17 Pro được săn đón nhất hiện nay và liên tục cháy hàng tại các hệ thống bán lẻ lớn.

Bộ 3 màu sắc mới trên iPhone 17 Pro: Xanh đậm, Cam Vũ trụ và Bạc. (Ảnh: Tyler Stalman)

Nhưng dẫu iPhone 17 Pro màu Cam Vũ trụ có hot thế nào, vẫn có một “team” trung thành chưa bao giờ lung lay: Team thích mê iPhone màu bạc.

Nếu như Cam Vũ Trụ gây ấn tượng với tông màu nóng rực và Xanh Đậm đem lại cảm giác huyền bí, mạnh mẽ thì sắc bạc lại mang một sức hút khó cưỡng nhờ sự tối giản và khả năng “hợp gu” với hầu hết người dùng. Nhìn ngoài đời, màu bạc trên iPhone 17 Pro gợi cảm giác sang trọng, tinh tế mà không quá phô trương. Đây cũng là gam màu an toàn, dễ kết hợp với mọi phong cách từ trang phục thường ngày đến các phụ kiện công nghệ. Chính điều đó khiến iPhone bạc luôn giữ được vị trí riêng, bất chấp việc Apple liên tục thử nghiệm và tung ra những tông màu mới mỗi năm.

Tại Hàn Quốc, sức nóng của iPhone 17 Pro màu bạc càng được thể hiện rõ khi các cửa hàng bán lẻ ghi nhận lượng khách hàng đặt mua vượt trội. Trên các diễn đàn công nghệ, nhiều người dùng chia sẻ rằng sắc bạc đem lại cảm giác hiện đại và trường tồn, phù hợp với gu thẩm mỹ vốn chuộng sự gọn gàng và tinh tế của giới trẻ xứ kim chi. Một blogger công nghệ tại Seoul còn nhận định rằng trong khi các màu sắc đậm mang tính “trend” và dễ thay đổi, thì bạc mới chính là lựa chọn bền vững nhất, giúp chiếc iPhone giữ được vẻ đẹp lâu dài theo thời gian.

Không chỉ dừng lại ở yếu tố thẩm mỹ, iPhone 17 Pro màu bạc còn dễ “mix&match” khi phối đồ. Người dùng có thể phối màu máy với ốp lưng trong suốt để khoe trọn thiết kế, hoặc kết hợp cùng ốp da cao cấp để tăng sự sang trọng. Đây cũng là điểm khiến màu bạc trở nên “đa năng” hơn hẳn so với những gam màu đặc trưng khác, vốn thường gắn liền với một phong cách nhất định. Bạc là lựa chọn trung hoà, không kén người dùng và phù hợp cho cả nam lẫn nữ.

Có thể thấy, dù Apple tung ra bao nhiêu màu sắc mới qua các thế hệ, vẫn luôn tồn tại một cộng đồng trung thành với màu bạc. Với họ, đây không chỉ là một gam màu đơn giản mà còn là sự khẳng định gu thẩm mỹ cá nhân: Tinh tế, sang trọng nhưng không quá khoa trương. Trong bối cảnh năm nay Apple mạnh dạn loại bỏ màu đen truyền thống, sắc bạc càng trở nên được người dùng thích sự tối giản săn đón.

