Vì sao bạn nên mua iPhone 17 Pro thay vì iPhone 17 Pro Max, đây là 3 lý do "không cãi được"

16-09-2025 - 13:47 PM | Thị trường

Trong nhiều năm, lựa chọn iPhone Pro Max luôn được xem là "chân ái" cho những ai muốn sở hữu phiên bản tốt nhất. Nhưng năm nay, việc bỏ thêm một khoản tiền không nhỏ cho bản Pro Max có thể lại là một quyết định không hề thông minh.

Trong nhiều năm qua, lựa chọn giữa hai phiên bản iPhone Pro thường khá rõ ràng: người dùng phải chấp nhận một chiếc điện thoại lớn hơn, cồng kềnh hơn và chi nhiều tiền hơn để có được thời lượng pin và công nghệ camera tốt nhất trên mẫu Pro Max. Tuy nhiên, với thế hệ iPhone 17, Apple đã thay đổi hoàn toàn cuộc chơi. Lần đầu tiên, phiên bản Pro tiêu chuẩn không chỉ bắt kịp mà còn trở thành lựa chọn thông minh và hợp lý hơn cho phần lớn người dùng.

Dưới đây là ba lý do vì sao iPhone 17 Pro mới là bản nâng cấp đáng tiền nhất năm nay.

Vì sao bạn nên mua iPhone 17 Pro thay vì iPhone 17 Pro Max, đây là 3 lý do "không cãi được"- Ảnh 1.

Vì sao nên chọn iPhone 17 Pro thay vì iPhone 17 Pro Max?

1. Cuộc "cách mạng" về pin: Không còn phải hy sinh vì kích thước

Đây là lý do thuyết phục nhất. Rào cản lớn nhất khiến người dùng phải lựa chọn Pro Max trong quá khứ chính là sự chênh lệch quá lớn về thời lượng pin. Năm nay, khoảng cách đó đã được thu hẹp một cách ngoạn mục.

Hãy xem những con số "biết nói" về thời gian xem video do Apple công bố:

iPhone 16 Pro Max (năm ngoái): 33 giờ

iPhone 17 Pro (năm nay): 33 giờ

iPhone 17 Pro Max: 39 giờ

Chỉ riêng việc iPhone 17 Pro có thời lượng pin ngang bằng với mẫu Pro Max tốt nhất của năm ngoái đã là một bước nhảy vọt. Điều này có nghĩa là bạn không còn phải mang một chiếc điện thoại quá khổ chỉ để có được thời lượng pin đủ dùng cho cả ngày. Mặc dù iPhone 17 Pro Max vẫn có thời lượng pin dài hơn (39 giờ), nhưng sự cải tiến trên bản Pro tiêu chuẩn đã là quá đủ cho hầu hết mọi nhu cầu sử dụng, từ cơ bản đến nâng cao.

Vì sao bạn nên mua iPhone 17 Pro thay vì iPhone 17 Pro Max, đây là 3 lý do "không cãi được"- Ảnh 2.

Thời lượng pin trên iPhone 17 Pro là khá "dư dả" cho các tác vụ trong ngày

2. Camera đỉnh cao không còn là độc quyền

Trong các thế hệ trước, Apple thường dành những nâng cấp camera tốt nhất, chẳng hạn như zoom quang học xa hơn, độc quyền cho phiên bản Pro Max. Điều này đã tạo ra một sự phân cấp rõ ràng, buộc những người đam mê nhiếp ảnh di động phải chọn mẫu máy lớn nhất.

Thế nhưng với iPhone 17 Pro, thông lệ này dường như đã chấm dứt. Theo các báo cáo, hệ thống camera trên hai phiên bản Pro và Pro Max năm nay là hoàn toàn giống hệt nhau. Bạn sẽ có tất cả những công nghệ camera mới nhất và tuyệt vời nhất, bao gồm:

Camera trước được trang bị tính năng Center Stage thông minh.

Ống kính Tele mới với khả năng zoom 4x và 8x ấn tượng.

Cải tiến trên ống kính góc siêu rộng "Fusion".

Giờ đây, bạn không cần phải mua chiếc điện thoại lớn nhất để có được công nghệ camera tốt nhất từ Apple nữa.

Vì sao bạn nên mua iPhone 17 Pro thay vì iPhone 17 Pro Max, đây là 3 lý do "không cãi được"- Ảnh 3.

Đây cũng là lần đầu tiên camera trên iPhone 17 Pro cũng ngang bằng so với 17 Pro Max

3. Thiết kế mới và hiệu năng xứng đáng từng đồng

Tất cả những yếu tố thiết kế mới mẻ và hấp dẫn nhất của năm nay, từ màu sắc táo bạo như "Cam Vũ Trụ" đến "cao nguyên camera" được tạo hình lại, đều có mặt trên cả hai phiên bản. Bạn sẽ không mất đi bất kỳ yếu tố "cao cấp" nào khi chọn mẫu Pro nhỏ hơn.

Ngược lại, bạn còn nhận được một lợi ích vô giá mà Pro Max không thể có: sự tiện dụng. iPhone 17 Pro với kích thước nhỏ gọn hơn cho cảm giác cầm nắm thoải mái, dễ dàng sử dụng bằng một tay và vừa vặn trong túi quần hay những chiếc túi xách nhỏ. Đây là một lợi thế thực tế trong quá trình sử dụng hàng ngày mà bạn sẽ cảm nhận rõ rệt.

Vì sao bạn nên mua iPhone 17 Pro thay vì iPhone 17 Pro Max, đây là 3 lý do "không cãi được"- Ảnh 4.

Nếu không có nhu cầu màn hình lớn và pin "trâu" nhất có thể, lựa chọn hấp dẫn hơn chính là iPhone 17 Pro

Tóm lại, trừ khi bạn có nhu cầu đặc biệt về một màn hình lớn nhất có thể hoặc cần thời lượng pin tối đa cho những trường hợp khắc nghiệt thì mới nên chọn iPhone 17 Pro Max. Còn ngược lại, iPhone 17 Pro đang nổi lên như một lựa chọn hoàn hảo cho số đông. Với mức giá khởi điểm từ 34,99 triệu đồng, rẻ hơn ít nhất 3 triệu đồng so với phiên bản Pro Max (từ 37,99 triệu đồng), bạn sẽ nhận được gần như toàn bộ những gì tinh túy nhất của Apple trong một thiết kế tiện dụng và hợp lý hơn.

Năm nay, iPhone 17 Pro không còn là một sự thỏa hiệp, mà chính là lựa chọn tối ưu và thông minh nhất.

Theo KV

Đời sống và Pháp luật

