Chưa có năm nào "đau đầu" vì mua iPhone 17 như năm nay: Người Việt nên chọn mẫu nào là chuẩn bài nhất?

Dòng iPhone 17 đã ra mắt và giờ là lúc câu hỏi quen thuộc được đặt ra: "Có nên nâng cấp hay không”?

Dải sản phẩm iPhone năm nay thực sự khác biệt, đủ để khiến nhiều người dùng phải cân nhắc, dù cho chiếc iPhone hiện tại của họ chưa đầy một năm tuổi hay đang cố gắng bám trụ với một thiết bị đã vài năm trở lên.

Thay đổi lớn nhất phải kể đến là sự xuất hiện của chiếc iPhone Air hoàn toàn mới, mỏng hơn bất kỳ mẫu iPhone nào chúng ta từng thấy. Nhưng cũng đừng bỏ qua bộ đôi iPhone 17 Pro và Pro Max với thiết kế mới đầy hấp dẫn và một chiếc iPhone 17 phiên bản tiêu chuẩn được đánh giá là đáng mua nhất trong nhiều thế hệ trở lại đây.

Vậy lựa chọn nào là hợp lý?

Hãy nâng cấp lên iPhone 17 nếu…

Bạn từng ao ước có màn hình 120Hz

Đây là năm đầu tiên màn hình của phiên bản iPhone tiêu chuẩn lại sánh ngang với màn hình trên dòng Pro của năm trước. Để so sánh, iPhone 16 có độ sáng ngang ngửa iPhone 15 Pro, nhưng lại thiếu đi tính năng màn hình luôn bật (always-on display) và khả năng cuộn lướt siêu mượt.

May mắn thay, cả hai tính năng này giờ đây đã có mặt trên phiên bản iPhone 17 tiêu chuẩn, bởi công nghệ ProMotion với tần số quét 120Hz của Apple đã không còn là tính năng độc quyền cho các dòng Pro.

Apple cũng công bố độ sáng tối đa ngoài trời của iPhone 17 đạt 3.000 nits, cao hơn 50% so với iPhone 16 Pro. Cuối cùng, iPhone 17 (và các phiên bản cao cấp hơn) được trang bị công nghệ chống phản chiếu để giảm độ lóa, giúp nhìn rõ màn hình hơn. Sự kết hợp giữa độ sáng cao và khả năng chống lóa hứa hẹn sẽ là "cặp bài trùng" hoàn hảo khi cần xem bản đồ trong những chuyến đi ngoài trời.

Bạn thường xuyên chụp ảnh selfie

Tính năng camera thú vị nhất trên iPhone 17 năm nay có lẽ là camera selfie xoay được với công nghệ Center Stage. Cảm biến 18 megapixel này cho phép bạn chuyển đổi giữa khung hình dọc và ngang một cách linh hoạt. Nhờ đó, bạn có thể dễ dàng chuyển từ ảnh selfie cá nhân sang ảnh nhóm mà không cần phải xoay cổ tay một cách gượng gạo. Bạn cũng có thể bật tính năng theo dõi khuôn mặt để luôn giữ mình ở trung tâm khung hình, tương tự như trên các dòng iPad và MacBook mới nhất.

Bạn quan tâm đến nhiếp ảnh macro và góc siêu rộng

Một trong những lý do lớn nhất để lựa chọn iPhone 17 thay vì iPhone Air chính là camera siêu rộng 48 megapixel độc lập, cho phép chụp ảnh macro với độ chi tiết đáng kinh ngạc khi tiếp cận gần chủ thể.

Ống kính siêu rộng cũng được dùng cho chế độ thu phóng 0.5x, cho phép bạn ghi lại không gian rộng lớn xung quanh chủ thể và tạo ra hiệu ứng mắt cá đang thịnh hành.

Đây đều là những nâng cấp dù không quá xuất sắc nhưng là đột phá trên iPhone dòng tiêu chuẩn, khiến nó trở thành cỗ máy “tiệm cận Pro” hơn bao giờ hết.

Hãy nên nâng cấp lên iPhone Air nếu…

Kích thước và trọng lượng là yếu tố duy nhất quan tâm

Nhiều người có thể sẽ e ngại với việc iPhone Air chỉ sở hữu một camera, nhưng thực tế là nhiều người dùng cơ bản chỉ cần đến camera chính 1x và thỉnh thoảng là khả năng zoom quang học 2x mà chiếc Air này cũng sở hữu.

Có vô số lý do để bạn mong muốn một chiếc iPhone mỏng và nhẹ hơn. Có thể cổ tay bạn đã mỏi mệt vì phải cầm nắm những chiếc iPhone ngày càng to và nặng. Hoặc bạn muốn một chiếc điện thoại gọn gàng hơn trong túi xách hay túi quần.

iPhone Air có giá nằm giữa iPhone 17 và 17 Pro, nhưng với trọng lượng chỉ 164g, nó mỏng hơn 29% và nhẹ hơn 7% so với iPhone 17; đồng thời nhẹ hơn 20% và mỏng hơn 36% so với iPhone 17 Pro.

Những thay đổi về kích thước này có thể là lý do đủ lớn để bạn lựa chọn nó thay vì các dòng iPhone truyền thống. Chiếc Air cũng nhẹ hơn 16% và mỏng hơn 31% so với iPhone 16 Pro, đủ sức thuyết phục những ai đã "ngán ngẩm" sự nặng nề của thế hệ trước nâng cấp ngay lập tức.

Mặc dù thời lượng pin của Air được cho là kém hơn 10% so với iPhone 17, nhưng hết các thông số còn lại của iPhone Air đều ở mức "ổn" đến "đủ tốt" cho đa số người dùng, với sạc không dây 20W, quay video 4K và cùng con chip Apple A19 Pro mạnh mẽ như trên iPhone 17 Pro.

Hãy nâng cấp lên iPhone 17 Pro nếu…

Bạn không chấp nhận chất lượng ảnh ở mức "tạm được"

Nếu là một tín đồ nhiếp ảnh số, có lẽ bạn luôn bận tâm đến khả năng zoom 10x của Galaxy S25 Ultra hay zoom 100x bằng AI trên các đối thủ khác. Khi đã xác định được điều đó, hãy nói về chiếc điện thoại mà bạn nên cân nhắc đầu tiên: iPhone 17 Pro.

Giờ đây, ống kính tele 48 megapixel của máy đã cho khả năng zoom từ 4x trở lên. Mặc dù zoom quang 4x nghe có vẻ là một bước lùi so với zoom 5x trên iPhone 16 Pro và Pro Max, nhưng khi tìm hiểu sâu hơn, bạn sẽ thấy đây là một tin tuyệt vời.

Đầu tiên, chúng ta có zoom 4x với cảm biến 48 megapixel, thay vì zoom 5x chỉ 12 megapixel. Điều này hứa hẹn mang lại những hình ảnh sắc nét hơn rất nhiều ở cự ly chỉ xa hơn.

Tiếp theo, khi điều chỉnh mức zoom trong khoảng từ 4x đến 8x, máy sẽ chụp ảnh bằng cách cắt một phần 24 megapixel từ cảm biến tele. Hơn nữa, còn có một nút zoom 8x mới, kích hoạt một vùng 12 megapixel trên cùng cảm biến đó để tiến lại gần chủ thể hơn.

Chưa hết, các cảm biến mới của Apple có kích thước điểm ảnh lớn hơn, giúp camera tele thu được nhiều ánh sáng hơn. Cùng với một quy trình xử lý hình ảnh mới, chất lượng ảnh ở các mức zoom tương tự (và thậm chí xa hơn) sẽ được cải thiện đáng kể.

Cả iPhone 17 và iPhone Air đều không có khả năng zoom quang học ở mức 4x hay 8x, nên iPhone 17 Pro rõ ràng là một bước tiến lớn với người dùng chuyên nghiệp và kỹ tính.

Bạn bắt đầu khó chịu vì chiếc iPhone của mình ngày càng nóng

Nỗi thất vọng lớn nhất của nhiều người với iPhone 16 Pro (và Pro Max) là chúng vẫn có xu hướng hơi quá nhiệt khi chụp nhiều ảnh và quay video.

Nguyên nhân là do iPhone 16 Pro (và 15 Pro trước đó, vốn còn nóng hơn) sử dụng khung titan, một vật liệu không có khả năng truyền và tản nhiệt tốt bằng nhôm mà Apple đang sử dụng trên iPhone 17, 17 Pro và 17 Pro Max.

Nhưng đó không phải là thay đổi duy nhất. Dòng iPhone 17 Pro còn được nâng cấp khả năng tản nhiệt với hệ thống làm mát bằng buồng hơi (vapor cooling), sử dụng nước khử ion để xử lý nhiệt độ, dù bạn đang chụp ảnh, quay video, chơi game nặng hay sạc pin. Hệ thống làm mát này cũng sẽ giúp máy duy trì hiệu năng cao trong thời gian dài.

Bạn yêu thích những màu sắc táo bạo, đặc biệt là màu cam

Khi nhìn vào toàn bộ dòng iPhone 2025, bất ngờ là dòng iPhone 17 Pro lại có những màu sắc rực rỡ nhất, nổi bật là màu Cam Vũ Trụ (Cosmic Orange) cực kỳ bắt mắt.

Những màu sắc vui nhộn thường xuất hiện trên các mẫu cơ bản nhiều hơn là dòng Pro ở các thế hệ trước đây.

Sự khác biệt giữa màu cam này (cùng với các tùy chọn Xanh Đậm và Bạc) với các màu sắc trên những dòng máy khác là rất rõ rệt. Hãy nhìn sang chiếc iPhone Air với bốn tông màu nhạt như Xanh da trời (Sky Blue), Vàng nhạt (Light Gold), Trắng Mây (Cloud White) và Đen không gian (Space Black), với xu hướng tinh tế.

Trên iPhone 17, chúng ta có màu tím nhẹ mà Apple gọi là Lavender, màu Xanh sương (Mist Blue) đậm hơn, màu Xanh xô thơm (Sage) đáng yêu và màu Đen quen thuộc. Những màu này không tệ, nhưng chúng sẽ có thiên hướng nhẹ nhàng.

Trong khi đó, iPhone 17 Pro năm nay dường như đã rũ bỏ sự nghiêm túc một phần nào đó, để có sự cân bằng hơn giữa sự lịch thiệp nhưng không kém phần trẻ trung.

Hãy nâng cấp lên iPhone 17 Pro Max nếu…

Bạn muốn có mẫu máy toàn diện nhất

Một trong những điểm sáng của dòng iPhone Pro năm ngoái là các phiên bản Pro và Pro Max gần như có các tính năng tương đồng. Năm nay, xu hướng này tiếp tục, với khác biệt rõ ràng duy nhất là màn hình 6.9 inch của iPhone 17 Pro Max lớn hơn màn hình 6.3 inch của iPhone 17 Pro. Vì vậy, nếu thường dùng điện thoại như một "rạp chiếu phim mini", bạn chắc chắn sẽ muốn có phiên bản Pro Max.

Thứ hai, iPhone 17 Pro Max được đánh giá là có thời lượng pin tốt nhất trong cả dòng sản phẩm, điều này không có gì ngạc nhiên khi đây là chiếc iPhone lớn nhất. Apple ước tính máy có thể phát video liên tục "lên đến 39 giờ", nhiều hơn 18% so với iPhone 17 Pro, 44% so với iPhone Air và 30% so với iPhone 17.

Còn lại về tổng thể, iPhone 17 Pro Max là cỗ máy toàn diện nhất, hội tụ mọi tinh hoa mà Apple mang đến cho dòng sản phẩm năm nay, từ con chip cho đến hệ thống camera cao cấp.

Với một người dùng yêu cầu sự hoàn hảo, “không cần rẻ, cũng không cần mỏng nhẹ”, không còn nghi ngờ gì khi iPhone 17 Pro Max năm nay vẫn đáp ứng sự tối thượng một cách trọn vẹn nhất.

Tổng kết

Dù iPhone 17 Pro Max luôn là mẫu máy được khao khát nhất mỗi năm, không thể phủ nhận rằng toàn bộ thiết bị trong dòng sản phẩm iPhone 17 năm nay có sự đồng nhất về chất lượng và đáng mua nhất trong nhiều năm trở lại đây.

iPhone 17 phiên bản tiêu chuẩn là một trong những mẫu máy cơ bản hấp dẫn nhất mà Apple từng ra mắt. Bạn sẽ có công nghệ màn hình ProMotion đáng mong chờ, những tính năng selfie mới như Center Stage và Dual Capture tương tự dòng Pro, và cả độ bền mặt kính được nâng cấp đồng đều trên toàn bộ sản phẩm.

Trong khi đó, iPhone 17 Pro sẽ là lựa chọn không thể bỏ qua cho những ai yêu cầu chất lượng camera sau tốt nhất, cũng như bất kỳ ai đang cảm thấy khó chịu vì chiếc iPhone của mình quá nóng. Cuối cùng, iPhone Air gần như đã tự "bán chính nó" với lời quảng bá giá trị "mỏng hơn và nhẹ hơn" vô cùng trực quan và dễ hiểu, biến đây trở thành thiết bị sáng tạo nhất trong nhiều năm trở lại đây.