09-09-2025 - 16:10 PM

Tra cứu hóa đơn tiền điện qua website và ứng dụng EVN được đánh giá là chuẩn xác, nhanh chóng và thuận tiện nhất.

Trong thời đại số hóa, không cần đợi đến khi nhận hóa đơn tiền điện , khách hàng có thể dễ dàng kiểm tra thông tin qua nhiều kênh trực tuyến, đảm bảo nhanh chóng, chính xác và minh bạch.

Dưới đây là những cách tra cứu hóa đơn tiền điện phổ biến và chuẩn xác nhất hiện nay.

Sử dụng ứng dụng EVN trên điện thoại

Theo Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), EVN hiện có 4 ứng dụng chăm sóc khách hàng tùy theo khu vực sử dụng gồm EVNHANOI CSKH (Hà Nội), EVNNPC CSKH (Miền Bắc - trừ Hà Nội), EVNCPC CSKH (Miền Trung) và EVNSPC CSKH (Miền Nam). Khách hàng tải ứng dụng phù hợp từ App Store (iOS) hoặc Google Play (Android), sau đó đăng nhập bằng mã khách hàng in trên hóa đơn điện hoặc tin nhắn tiền điện hàng tháng.

Cách tra hóa đơn tiền điện nhanh và chính xác nhất- Ảnh 1.

Các tính năng tra cứu hóa đơn tiền điện trong ứng dụng EVNHANOI CSKH. (Ảnh chụp màn hình)

Sau khi đăng nhập, người dùng vào mục "Điện năng tiêu thụ", "Chỉ số công tơ" hoặc "Biểu đồ phụ tải" để xem số điện sử dụng theo ngày. Dữ liệu được cập nhật tự động từ công tơ điện tử, thể hiện mức tiêu thụ và so sánh với những ngày trước đó.

Ngoài ra, ứng dụng còn được sử dụng để tra cứu các thông tin như lịch ghi chỉ số, lịch tạm ngừng cung cấp điện, tra cứu hóa đơn, nhận thông báo tiền điện...

Khách hàng cũng có thể đặt ngưỡng tiêu thụ phù hợp với nhu cầu sử dụng trên ứng dụng. Khi vượt ngưỡng, ứng dụng sẽ cảnh báo để khách hàng điểu chỉnh hành vi sử dụng điện.

Đây là cách được nhiều khách hàng lựa chọn vì thuận tiện, có thể theo dõi hóa đơn mọi lúc, mọi nơi.

Tra cứu tiền điện qua website Điện lực

EVN đã xây dựng hệ thống website riêng cho từng khu vực, giúp khách hàng dễ dàng kiểm tra hóa đơn điện hàng tháng. Người dùng chỉ cần truy cập vào website của EVN tại khu vực quản lý như EVN Hà Nội, EVN HCM...

Cách tra hóa đơn tiền điện nhanh và chính xác nhất- Ảnh 2.

Khách hàng có thể tra cứu hóa đơn tiền điện trên website của EVN. (Ảnh chụp màn hình)

Sau đó, khách hàng đăng nhập bằng mã khách hàng (in trên hóa đơn hoặc hợp đồng điện). Tiếp theo, chọn mục “Tra cứu hóa đơn tiền điện” hoặc “Lịch sử thanh toán” để xem chi tiết số điện tiêu thụ và số tiền cần đóng.

Tra cứu tiền điện qua Zalo

Trước hết, đăng nhập vào ứng dụng Zalo trên điện thoại và tìm kiếm Tổng Công ty Điện lực phù hợp với từng khu vực. Sau đó bấm "Quan tâm". Từ đây, khách hàng có thể tra cứu các thông tin như tiền điện; nợ tiền điện; lịch cắt điện; lịch ghi chỉ số công tơ; yêu cầu thay đổi hợp đồng mua bán điện...

Cách tra hóa đơn tiền điện nhanh và chính xác nhất- Ảnh 3.

Dịch vụ điện trên Zalo của Tổng công ty Điện lực miền Bắc. (Ảnh: EVNNPC)

Tra cứu qua ví điện tử và ngân hàng số

Các ví điện tử phổ biến như MoMo, Viettel Money, ShopeePay...và hầu hết ứng dụng ngân hàng đều tích hợp tính năng thanh toán hóa đơn điện. Khi nhập mã khách hàng, hệ thống sẽ hiển thị ngay số tiền cần thanh toán cùng kỳ điện tương ứng. Cách này giúp tra cứu và hỗ trợ thanh toán một cách nhanh gọn.


3,2 triệu khách hàng có hóa đơn tiền điện tháng 8 tăng trên 30%, EVN chưa phát hiện ra sai sót

Theo Bằng Lăng/VTC News

VTC News

