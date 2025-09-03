Bếp từ, bếp hồng ngoại, bếp gas điện: Dùng bếp nào tiết kiệm điện nhất?

Trong những năm gần đây, các thiết bị bếp điện ngày càng phổ biến, dần thay thế bếp gas truyền thống trong nhiều gia đình. Tuy nhiên, giữa bếp từ, bếp hồng ngoại và bếp gas điện, loại nào tiết kiệm điện năng và chi phí hơn?

1. Bếp từ: Hiệu suất cao, chi phí điện rõ ràng

Bếp từ hoạt động dựa trên nguyên lý cảm ứng từ, tạo ra từ trường làm nóng trực tiếp đáy nồi. Nhờ đó, nhiệt gần như không bị thất thoát ra môi trường.

Công suất trung bình: 1.800–2.200W.

Hiệu suất: 90–95%, tức chỉ mất khoảng 5–10% năng lượng ra môi trường.

Chi phí sử dụng: Nấu 1 lít nước trong 5 phút tiêu tốn khoảng 0,15 kWh, tương đương 500–600 đồng tiền điện.

Ưu điểm: Nấu nhanh, an toàn, ít tỏa nhiệt, dễ vệ sinh.

Hạn chế: Yêu cầu nồi chảo đáy từ, chi phí đầu tư cao hơn bếp hồng ngoại.

2. Bếp hồng ngoại: Linh hoạt, nhưng hao điện hơn

Bếp hồng ngoại tạo nhiệt bằng tia hồng ngoại từ dây mayso hoặc gốm sứ, truyền nhiệt gián tiếp qua mặt kính rồi làm nóng dụng cụ nấu.

Công suất trung bình: 2.000–2.200W.

Hiệu suất: 60–70%, phần còn lại thất thoát ra môi trường.

Chi phí sử dụng: Nấu 1 lít nước trong 8 phút tiêu thụ khoảng 0,25 kWh, tương đương 800–1.000 đồng tiền điện.

Ưu điểm: Dùng được cho mọi loại nồi, kể cả thủy tinh, gốm, nhôm.

Hạn chế: Nấu chậm hơn, mặt bếp nóng lâu, dễ gây bỏng, hao điện hơn bếp từ.

3. Bếp gas điện (bếp gas kết hợp đánh lửa điện tử): Tiện lợi nhưng khó kiểm soát chi phí

Bếp gas điện hay còn gọi là bếp gas dùng đánh lửa điện tử, thực chất vẫn sử dụng nhiên liệu gas làm nguồn năng lượng chính, điện chỉ dùng để tạo tia lửa kích hoạt.

Điện tiêu thụ: Rất nhỏ, khoảng 1–2W mỗi lần bật bếp, gần như không đáng kể.

Chi phí nhiên liệu: Phụ thuộc vào giá gas thị trường. Một bình gas 12kg (giá khoảng 450.000–500.000 đồng, tính đến năm 2025) thường dùng được 1–2 tháng cho gia đình 3–4 người. Tính trung bình, chi phí 7.000–8.000 đồng/ngày, cao hơn so với dùng bếp từ trong cùng điều kiện nấu nướng.

Ưu điểm: Không phụ thuộc vào nguồn điện, tiện lợi khi mất điện, quen thuộc với nhiều người dùng.

Hạn chế: Nguy cơ cháy nổ, khó kiểm soát nhiệt, chi phí dài hạn không rẻ.

4. So sánh tổng thể về chi phí

Bếp từ: Tiết kiệm điện nhất trong nhóm bếp điện, chi phí vận hành thấp, đặc biệt khi nấu món cần nhiều thời gian.

Bếp hồng ngoại: Linh hoạt về dụng cụ nấu nhưng hao điện hơn, hóa đơn tiền điện có thể cao hơn 20–30% so với bếp từ.

Bếp gas điện: Điện tiêu thụ không đáng kể, nhưng chi phí gas hàng tháng thường cao hơn so với tiền điện khi sử dụng bếp từ.

5. Lựa chọn nào cho gia đình?

Ưu tiên tiết kiệm chi phí và nấu nhanh: Bếp từ là lựa chọn hợp lý.

Cần sự linh hoạt về nồi chảo: Bếp hồng ngoại phù hợp, chấp nhận chi phí điện cao hơn.

Khu vực thường xuyên mất điện hoặc thói quen lâu năm: Bếp gas điện vẫn là giải pháp an toàn, nhưng khó tối ưu về chi phí.

Nếu xét riêng về điện năng tiêu thụ, bếp từ là thiết bị tiết kiệm nhất nhờ hiệu suất cao. Bếp hồng ngoại tiêu tốn nhiều điện hơn trong khi bếp gas điện lại phụ thuộc vào giá gas thị trường. Việc lựa chọn loại bếp nào cần dựa trên thói quen sinh hoạt, ngân sách và mức độ ưu tiên giữa tiết kiệm năng lượng và sự tiện lợi.