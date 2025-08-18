Muốn tiết kiệm điện trong mùa cao điểm, bao nhiêu lâu nên vệ sinh, thay gas cho điều hòa?

Điều hòa không khí là thiết bị tiêu thụ điện nhiều nhất trong mùa nắng nóng, chiếm tới 40–60% tổng lượng điện năng của một hộ gia đình, theo thống kê từ Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN). Tuy nhiên, nhiều người dùng chưa chú ý đến việc bảo dưỡng định kỳ, dẫn đến hiệu suất làm mát giảm và chi phí điện tăng cao. Các chuyên gia cho rằng chỉ cần vệ sinh và thay gas điều hòa đúng lịch, người dùng có thể tiết kiệm 10–20% điện năng hàng tháng.

1. Vì sao cần vệ sinh điều hòa thường xuyên?

Trong quá trình vận hành, màng lọc, dàn lạnh và dàn nóng của điều hòa dễ bám bụi. Bụi bẩn làm cản trở luồng khí, khiến máy phải chạy lâu hơn để đạt nhiệt độ mong muốn, từ đó gây hao phí điện. Ngoài ra, điều hòa bẩn còn là môi trường cho vi khuẩn, nấm mốc phát triển, ảnh hưởng đến chất lượng không khí trong phòng.

Theo các kỹ thuật viên điện lạnh, một chiếc điều hòa không được vệ sinh có thể tiêu thụ nhiều hơn 5–15% điện năng so với máy sạch. Trong những ngày nắng nóng gay gắt, mức tiêu thụ có thể còn tăng cao hơn.

2. Bao lâu nên vệ sinh điều hòa một lần?

Hộ gia đình sử dụng thường xuyên (6–8 giờ/ngày): Nên vệ sinh định kỳ 3–4 tháng/lần.

Gia đình sử dụng ít (dưới 4 giờ/ngày): Có thể vệ sinh 6 tháng/lần.

Văn phòng, cửa hàng, quán cà phê: Nên vệ sinh 1–2 tháng/lần do tần suất sử dụng cao và môi trường dễ bám bụi.

Ngoài vệ sinh định kỳ, người dùng có thể tự rửa màng lọc 2–3 tuần/lần để duy trì luồng khí lưu thông tốt hơn, trong khi phần vệ sinh chuyên sâu nên nhờ kỹ thuật viên.

3. Khi nào cần thay gas điều hòa?

Gas lạnh (môi chất làm lạnh) là yếu tố quan trọng quyết định hiệu quả làm mát. Nếu hệ thống kín và không rò rỉ, điều hòa có thể hoạt động 3–5 năm mà không cần nạp gas. Tuy nhiên, trong thực tế, các mối nối và đường ống có thể bị hở, khiến gas hao hụt dần.

Một số dấu hiệu nhận biết điều hòa thiếu gas gồm:

Máy chạy liên tục nhưng phòng không đủ mát.

Dàn lạnh hoặc ống đồng bám tuyết.

Có hiện tượng rò rỉ nước ở dàn lạnh.

Tiếng máy kêu to, bất thường.

Khi xuất hiện những tình trạng này, người dùng nên gọi kỹ thuật viên kiểm tra và bổ sung gas kịp thời. Việc thay gas không đúng lúc không chỉ làm tăng hóa đơn tiền điện mà còn có thể gây hỏng hóc cho máy nén – bộ phận đắt đỏ nhất của điều hòa.

5. Thói quen nhỏ giúp tiết kiệm điện khi dùng điều hòa

Bên cạnh việc vệ sinh và thay gas, người dùng nên lưu ý một số thói quen sau để tối ưu chi phí:

Cài đặt nhiệt độ ở mức 26–28 độ C.

Kết hợp sử dụng quạt để phân bổ khí lạnh đều hơn.

Đóng kín cửa khi bật điều hòa để tránh thất thoát nhiệt.

Sử dụng chế độ "Eco" hoặc "Dry" trong những ngày nắng nhẹ.

Vệ sinh và thay gas điều hòa không chỉ là biện pháp bảo dưỡng thiết bị mà còn là giải pháp quan trọng giúp tiết kiệm điện năng trong bối cảnh giá điện ngày càng tăng. Lập lịch bảo dưỡng định kỳ, phát hiện sớm dấu hiệu thiếu gas và kết hợp thói quen sử dụng thông minh sẽ giúp mỗi gia đình giảm đáng kể chi phí sinh hoạt, đồng thời nâng cao chất lượng không khí và kéo dài tuổi thọ của thiết bị.