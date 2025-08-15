Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Nấu nhanh, an toàn và tiết kiệm điện bằng bếp từ nếu bạn 'hiểu đúng – dùng hay'

15-08-2025 - 18:49 PM | Thị trường

Bếp từ ngày càng phổ biến nhờ tốc độ nấu nhanh, tiết kiệm điện và an toàn hơn so với bếp gas. Nhưng để tận dụng tối đa, người dùng cần biết cách chọn nồi, dùng chế độ nấu hợp lý và vệ sinh đúng chuẩn.

Nấu nhanh, an toàn và tiết kiệm điện bằng bếp từ nếu bạn 'hiểu đúng – dùng hay'- Ảnh 1.

Trong nhịp sống hiện đại, bếp từ trở thành lựa chọn hàng đầu của nhiều gia đình Việt nhờ ưu điểm vượt trội: gia nhiệt nhanh, an toàn và tiết kiệm năng lượng. Tuy nhiên, hiệu quả này chỉ đạt tối đa khi người dùng nắm rõ nguyên tắc "hiểu đúng – dùng hay" trong từng thao tác nấu nướng.

Chọn nồi phù hợp - bước đầu để bếp hoạt động tối ưu 

Bếp từ chỉ nhận diện và truyền nhiệt qua đáy nồi làm từ vật liệu nhiễm từ như inox hoặc gang. Nồi nhôm, thủy tinh hay gốm không phù hợp và sẽ khiến bếp không hoạt động. Đáy nồi nên phẳng, dày từ 2,5 mm trở lên để nhiệt phân bổ đều và hạn chế cong vênh khi nấu ở nhiệt độ cao. Ngoài ra, kích thước đáy nồi nên vừa khít vùng nấu, giúp tiết kiệm điện và tăng hiệu quả gia nhiệt.

Tận dụng chế độ nấu nhanh và điều chỉnh hợp lý 

Bếp từ hiện đại thường tích hợp nhiều chế độ như "booster" (tăng công suất tức thời), hẹn giờ hoặc nấu giữ nhiệt. Chế độ "booster" giúp đun sôi nước hoặc làm nóng nhanh gấp đôi bình thường, thích hợp khi cần nấu gấp. Tuy nhiên, không nên lạm dụng vì tiêu thụ nhiều điện và có thể ảnh hưởng tuổi thọ linh kiện nếu dùng liên tục. Khi nấu, nên điều chỉnh công suất phù hợp từng món: công suất cao cho xào nhanh, vừa phải cho ninh hầm. Việc này không chỉ tiết kiệm điện mà còn giữ trọn hương vị món ăn.

Vệ sinh mặt bếp đúng cách để kéo dài tuổi thọ 

Bếp từ có bề mặt kính chịu nhiệt, dễ lau chùi, nhưng nếu vệ sinh sai cách sẽ gây trầy xước hoặc nứt vỡ. Sau khi nấu, nên chờ bếp nguội bớt rồi dùng khăn mềm ẩm lau sạch. Với vết bám cứng, có thể dùng dung dịch chuyên dụng và dao cạo nhựa để loại bỏ. Tránh dùng bàn chải sắt hoặc chất tẩy mạnh gây hại cho lớp kính. Ngoài ra, giữ đáy nồi khô ráo trước khi đặt lên bếp giúp hạn chế vết nước bám và ngăn nguy cơ nứt kính do sốc nhiệt.

Tiết kiệm điện và an toàn hơn với thói quen thông minh 

Không để nồi trống trên bếp khi bật nguồn vì nhiệt sinh ra không được hấp thụ, gây tốn điện và nguy hiểm. Khi không nấu, hãy rút phích cắm hoặc tắt nguồn để tránh hao điện ngầm. Đặc biệt, bếp từ không sinh lửa, nên an toàn hơn bếp gas, giảm nguy cơ cháy nổ, nhất là với gia đình có trẻ nhỏ.

Tóm lại, bếp từ là giải pháp nấu nướng hiệu quả, nhưng chỉ khi người dùng biết chọn đúng nồi, sử dụng các chế độ hợp lý và vệ sinh đúng cách, thiết bị mới phát huy tối đa ưu điểm. "Hiểu đúng – dùng hay" không chỉ giúp món ăn ngon hơn mà còn tiết kiệm điện và bảo vệ bếp lâu bền.


Tiêu Dao

