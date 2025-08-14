Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>
Hiểu đúng - Dùng hay
Hiểu đúng - Dùng hay
xem chi tiết

Chỉ một vài thay đổi nhỏ khi sử dụng máy giặt, người dùng có thể giảm tới 30% điện và nước tiêu thụ nhưng nhiều gia đình vẫn đang ‘làm ngơ’

14-08-2025 - 18:45 PM | Thị trường

Trong bối cảnh chi phí điện, nước ngày càng tăng, những điều chỉnh nhỏ này sẽ mang lại lợi ích đáng kể cho ngân sách gia đình và môi trường.

Chỉ một vài thay đổi nhỏ khi sử dụng máy giặt, người dùng có thể giảm tới 30% điện và nước tiêu thụ nhưng nhiều gia đình vẫn đang ‘làm ngơ’- Ảnh 1.

Máy giặt là thiết bị gia dụng gần như không thể thiếu trong mỗi gia đình hiện đại. Tuy nhiên, việc lựa chọn chế độ giặt không phù hợp có thể khiến lượng điện và nước tiêu thụ tăng đáng kể, kéo theo hóa đơn sinh hoạt hàng tháng. Bằng cách hiểu rõ và sử dụng đúng chế độ, người dùng có thể vừa giặt sạch hiệu quả, vừa tiết kiệm chi phí.

1. Hiểu về các chế độ giặt phổ biến 

Hầu hết các dòng máy giặt hiện nay đều được trang bị nhiều chế độ giặt, đáp ứng nhu cầu khác nhau. Một số chế độ phổ biến gồm:

Giặt nhanh (Quick Wash): Thường kéo dài 15–30 phút, tiêu thụ ít điện và nước, phù hợp với quần áo ít bẩn hoặc khối lượng nhỏ. 

Giặt tiết kiệm (Eco Mode): Thời gian giặt lâu hơn nhưng sử dụng ít điện và nước hơn nhờ tối ưu tốc độ quay và nhiệt độ nước. 

Giặt nước lạnh: Không dùng điện để đun nước, giúp giảm 30–50% điện năng so với giặt nước ấm hoặc nóng. 

Giặt ngâm: Dùng cho quần áo bẩn nhiều, nhưng tốn nước và thời gian hơn, nên hạn chế sử dụng thường xuyên.

Chỉ một vài thay đổi nhỏ khi sử dụng máy giặt, người dùng có thể giảm tới 30% điện và nước tiêu thụ nhưng nhiều gia đình vẫn đang ‘làm ngơ’- Ảnh 2.

2. Lựa chọn chế độ dựa trên mức độ bẩn của quần áo 

Đối với quần áo mặc hàng ngày, ít bẩn, chế độ giặt nhanh hoặc giặt nước lạnh là lựa chọn tối ưu để tiết kiệm điện và nước. Với đồ bẩn nặng (quần áo thể thao, đồ trẻ em), có thể sử dụng chế độ giặt thường hoặc giặt ngâm, nhưng nên cân nhắc giặt chung một mẻ để tối ưu hiệu suất.

3. Tận dụng chế độ giặt tiết kiệm (Eco Mode) 

Theo các nhà sản xuất, chế độ Eco có thể tiết kiệm 20–40% điện và nước so với chế độ giặt thông thường, dù thời gian giặt lâu hơn. Cơ chế hoạt động của Eco Mode là giảm tốc độ quay, sử dụng ít nước hơn và điều chỉnh nhiệt độ hợp lý để đạt hiệu quả làm sạch.

4. Giặt nước lạnh khi có thể 

Nhiều người có thói quen giặt nước ấm để tăng khả năng diệt khuẩn và làm sạch, nhưng điều này tiêu tốn nhiều điện do phải làm nóng nước. Trong hầu hết trường hợp, đặc biệt với quần áo màu hoặc chất liệu mỏng, giặt nước lạnh vẫn đảm bảo sạch sẽ, đồng thời giảm phai màu và co rút vải.

5. Tối ưu lượng quần áo mỗi lần giặt 

Máy giặt hoạt động hiệu quả nhất khi được tải ở mức 70–80% công suất lồng giặt. Giặt quá ít gây lãng phí điện và nước, trong khi giặt quá nhiều khiến máy phải hoạt động quá tải, tốn điện và giảm độ bền.

6. Sử dụng chế độ vắt hợp lý 

Chế độ vắt tốc độ cao giúp quần áo khô nhanh hơn nhưng tiêu tốn nhiều điện. Với thời tiết nắng nóng hoặc khi có điều kiện phơi khô tự nhiên, người dùng có thể chọn chế độ vắt trung bình để tiết kiệm điện và bảo vệ sợi vải.

7. Kết hợp thói quen giặt thông minh 

Ngoài việc chọn chế độ phù hợp, một số thói quen nhỏ cũng góp phần tiết kiệm điện và nước:

Gom quần áo đủ khối lượng trước khi giặt 

Vệ sinh lồng giặt và bộ lọc định kỳ để máy hoạt động trơn tru 

Tránh giặt vào giờ cao điểm điện năng nếu có thể 

Sử dụng bột giặt hoặc nước giặt phù hợp với loại máy (cửa ngang/cửa trên) để tối ưu quá trình làm sạch

Chọn chế độ giặt phù hợp không chỉ giúp tiết kiệm điện và nước, mà còn kéo dài tuổi thọ của máy và quần áo. Người dùng nên kết hợp hiểu biết về tính năng của máy giặt với thói quen sử dụng hợp lý để đạt hiệu quả tối ưu. Trong bối cảnh chi phí điện, nước ngày càng tăng, những điều chỉnh nhỏ này sẽ mang lại lợi ích đáng kể cho ngân sách gia đình và môi trường.

Mẹo vặt giảm đáng kể hóa đơn tiền điện, kéo dài tuổi thọ tủ lạnh nhiều người vẫn thường bỏ qua

Như Quỳnh

An ninh tiền tệ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Những CEO thế hệ trẻ trong hệ sinh thái tỷ đô của ông Phạm Nhật Vượng: người khởi nghiệp từ năm 18 tuổi, người là giáo sư trường công nghệ top 10 hàng đầu Mỹ

Những CEO thế hệ trẻ trong hệ sinh thái tỷ đô của ông Phạm Nhật Vượng: người khởi nghiệp từ năm 18 tuổi, người là giáo sư trường công nghệ top 10 hàng đầu Mỹ Nổi bật

Đàn gà của tỷ phú Trần Đình Long đẻ 1 triệu quả trứng mỗi ngày, lợi nhuận tăng trưởng 135%

Đàn gà của tỷ phú Trần Đình Long đẻ 1 triệu quả trứng mỗi ngày, lợi nhuận tăng trưởng 135% Nổi bật

Mặt hàng Việt Nam lập đỉnh 10 năm, thị trưởng tỷ dân mua mạnh: Cơ hội vàng vươn mình trên bản đồ thế giới

Mặt hàng Việt Nam lập đỉnh 10 năm, thị trưởng tỷ dân mua mạnh: Cơ hội vàng vươn mình trên bản đồ thế giới

18:15 , 14/08/2025
Giá gạo Việt Nam mạnh mẽ chưa từng thấy, điều gì đang xảy ra?

Giá gạo Việt Nam mạnh mẽ chưa từng thấy, điều gì đang xảy ra?

16:15 , 14/08/2025
Lên Shopee săn deal iPhone đang giảm giá mạnh, hàng ngon mà lại rẻ

Lên Shopee săn deal iPhone đang giảm giá mạnh, hàng ngon mà lại rẻ

15:56 , 14/08/2025
Xăng dầu cùng giảm giá, dầu diesel giảm mạnh nhất hơn 700 đồng/lít

Xăng dầu cùng giảm giá, dầu diesel giảm mạnh nhất hơn 700 đồng/lít

15:42 , 14/08/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên