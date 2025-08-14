Theo số liệu thống kê sơ bộ của Cục Hải quan, nhập khẩu đậu tương của Việt Nam trong tháng 7 đạt hơn 292 nghìn tấn với trị giá hơn 138 triệu USD, tăng 2,9% về lượng và tăng 8,1% về trị giá so với tháng trước đó.

Lũy kế trong 7 tháng đầu năm, nước ta đã nhập khẩu hơn 1,5 triệu tấn đậu tương với kim ngạch đạt hơn 695 triệu USD, tăng 15,1% về lượng và tăng 1,1% về trị giá so với cùng kỳ năm 2025.

Xét về thị trường, Brazil đang là nhà cung cấp đậu tương lớn nhất của Việt Nam với hơn 803 nghìn tấn, trị giá hơn 372 triệu USD, tăng 3% về lượng nhưng giảm 6% về trị giá so với cùng kỳ năm trước. Giá giảm 8%, tương đương với 463 USD/tấn.

Mỹ đứng thứ 2 với hơn 550 nghìn tấn, trị giá hơn 248 triệu USD, tăng 30% về lượng và tăng 8% về trị giá so với 7T/2024. Giá giảm 16%, đạt bình quân 450 USD/tấn.

Canada là nguồn cung đậu tương lớn thứ 3 với hơn 125 nghìn tấn, trị giá hơn 59 triệu USD, tăng 78% về lượng và tăng 39% về trị giá so với cùng kỳ năm 2024. Giá bình quân 472 USD/tấn, giảm 22%.

Hiện nay, Việt Nam là quốc gia nhập khẩu khô đậu tương lớn thứ 3 và nhập khẩu đậu tương lớn thứ 9 trên thế giới. Trong 10 năm trở lại đây, mỗi năm nước ta tiêu thụ trung bình gần 2 triệu tấn đậu tương. Nhờ giá đậu tương giảm cùng với giá lợn hơi tăng cao, người chăn nuôi được hưởng lợi kép từ đầu năm đến nay.

Đối với đậu tương, Nghị định 73/2025/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi của một số mặt hàng quy định tại Phụ lục II - Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo Danh mục mặt hàng chịu thuế quy định tại Điều 3 Nghị định 26/2023/NĐ-CP thành các mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi mới.

Trong đó, giảm thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với mặt hàng ngô hạt giảm từ 2% xuống 0%; mặt hàng khô dầu đậu tương giảm từ 1%, 2% xuống 0%.

Việt Nam tiếp tục tăng nhập khẩu đậu tương trong năm 2025, chủ yếu do nhu cầu thức ăn chăn nuôi tăng mạnh và các rào cản thuế ở mức thấp, đặc biệt là hàng từ Mỹ. Dự báo lượng nhập sẽ đạt khoảng 2,5–2,6 triệu tấn, với kim ngạch trên 1,2 tỷ USD. Tuy nhiên, diễn biến của nguồn cung toàn cầu và yếu tố thời tiết vẫn là những nhân tố định hình giá cả và khối lượng mua vào.

Trên thị trường thế giới, từ đầu năm 2025 đến nay, thương mại đậu tương giữa Mỹ và Trung Quốc ghi nhận nhiều diễn biến đáng chú ý trong bối cảnh căng thẳng thương mại giữa hai nền kinh tế lớn. Xuất khẩu đậu tương của Mỹ sang Trung Quốc sụt giảm mạnh với giá trị xuất khẩu chỉ đạt khoảng 2,46 tỷ USD trong 6 tháng, giảm 51% so với cùng kỳ năm trước

Mỹ tăng thuế nhập khẩu một số mặt hàng Trung Quốc lên đến 145%, còn Trung Quốc đáp trả bằng thuế lên tới 125% đối với hàng hóa Mỹ, trong đó có đậu tương. Việc áp thuế cao đã khiến đậu tương Mỹ mất lợi thế cạnh tranh, trong khi Brazil tận dụng cơ hội ghi nhận nhu cầu tăng mạnh, chiếm khoảng 70% tổng lượng đậu tương nhập khẩu của Trung Quốc.