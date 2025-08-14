Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Mỹ, Canada đua nhau gửi một loại ‘báu vật’ vào Việt Nam với giá siêu rẻ: Thuế nhập khẩu 0%, nước ta tiêu thụ top đầu thế giới

14-08-2025 - 05:50 AM | Thị trường

Hiện Việt Nam đang là nhà nhập khẩu đứng thứ 3 thế giới ở mặt hàng này.

Mỹ, Canada đua nhau gửi một loại ‘báu vật’ vào Việt Nam với giá siêu rẻ: Thuế nhập khẩu 0%, nước ta tiêu thụ top đầu thế giới- Ảnh 1.

Theo số liệu thống kê sơ bộ của Cục Hải quan, nhập khẩu đậu tương của Việt Nam trong tháng 7 đạt hơn 292 nghìn tấn với trị giá hơn 138 triệu USD, tăng 2,9% về lượng và tăng 8,1% về trị giá so với tháng trước đó.

Lũy kế trong 7 tháng đầu năm, nước ta đã nhập khẩu hơn 1,5 triệu tấn đậu tương với kim ngạch đạt hơn 695 triệu USD, tăng 15,1% về lượng và tăng 1,1% về trị giá so với cùng kỳ năm 2025.

Xét về thị trường, Brazil đang là nhà cung cấp đậu tương lớn nhất của Việt Nam với hơn 803 nghìn tấn, trị giá hơn 372 triệu USD, tăng 3% về lượng nhưng giảm 6% về trị giá so với cùng kỳ năm trước. Giá giảm 8%, tương đương với 463 USD/tấn.

Mỹ đứng thứ 2 với hơn 550 nghìn tấn, trị giá hơn 248 triệu USD, tăng 30% về lượng và tăng 8% về trị giá so với 7T/2024. Giá giảm 16%, đạt bình quân 450 USD/tấn.

Mỹ, Canada đua nhau gửi một loại ‘báu vật’ vào Việt Nam với giá siêu rẻ: Thuế nhập khẩu 0%, nước ta tiêu thụ top đầu thế giới- Ảnh 2.

Canada là nguồn cung đậu tương lớn thứ 3 với hơn 125 nghìn tấn, trị giá hơn 59 triệu USD, tăng 78% về lượng và tăng 39% về trị giá so với cùng kỳ năm 2024. Giá bình quân 472 USD/tấn, giảm 22%.

Hiện nay, Việt Nam là quốc gia nhập khẩu khô đậu tương lớn thứ 3 và nhập khẩu đậu tương lớn thứ 9 trên thế giới. Trong 10 năm trở lại đây, mỗi năm nước ta tiêu thụ trung bình gần 2 triệu tấn đậu tương. Nhờ giá đậu tương giảm cùng với giá lợn hơi tăng cao, người chăn nuôi được hưởng lợi kép từ đầu năm đến nay.

Đối với đậu tương, Nghị định 73/2025/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi của một số mặt hàng quy định tại Phụ lục II - Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo Danh mục mặt hàng chịu thuế quy định tại Điều 3 Nghị định 26/2023/NĐ-CP thành các mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi mới.

Trong đó, giảm thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với mặt hàng ngô hạt giảm từ 2% xuống 0%; mặt hàng khô dầu đậu tương giảm từ 1%, 2% xuống 0%.

Việt Nam tiếp tục tăng nhập khẩu đậu tương trong năm 2025, chủ yếu do nhu cầu thức ăn chăn nuôi tăng mạnh và các rào cản thuế ở mức thấp, đặc biệt là hàng từ Mỹ. Dự báo lượng nhập sẽ đạt khoảng 2,5–2,6 triệu tấn, với kim ngạch trên 1,2 tỷ USD. Tuy nhiên, diễn biến của nguồn cung toàn cầu và yếu tố thời tiết vẫn là những nhân tố định hình giá cả và khối lượng mua vào.

Trên thị trường thế giới, từ đầu năm 2025 đến nay, thương mại đậu tương giữa Mỹ và Trung Quốc ghi nhận nhiều diễn biến đáng chú ý trong bối cảnh căng thẳng thương mại giữa hai nền kinh tế lớn. Xuất khẩu đậu tương của Mỹ sang Trung Quốc sụt giảm mạnh với giá trị xuất khẩu chỉ đạt khoảng 2,46 tỷ USD trong 6 tháng, giảm 51% so với cùng kỳ năm trước

Mỹ tăng thuế nhập khẩu một số mặt hàng Trung Quốc lên đến 145%, còn Trung Quốc đáp trả bằng thuế lên tới 125% đối với hàng hóa Mỹ, trong đó có đậu tương. Việc áp thuế cao đã khiến đậu tương Mỹ mất lợi thế cạnh tranh, trong khi Brazil tận dụng cơ hội ghi nhận nhu cầu tăng mạnh, chiếm khoảng 70% tổng lượng đậu tương nhập khẩu của Trung Quốc.

Gần 400.000 tấn cây quý từ Campuchia đổ bộ giúp Việt Nam trở thành 'ông trùm' thứ 3 thế giới: Nước ta là đối thủ lớn nhất của Thái Lan, chi hơn 1,7 tỷ USD gom hàng

Như Quỳnh

An ninh tiền tệ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Chân dung chủ tịch VinMotion - Nguyễn Trung Quân: Sinh năm 1989, là cái tên nổi tiếng trong giới robot toàn cầu

Chân dung chủ tịch VinMotion - Nguyễn Trung Quân: Sinh năm 1989, là cái tên nổi tiếng trong giới robot toàn cầu Nổi bật

Kho báu dưới nước của Việt Nam sang Trung Quốc, EU đắt hàng kỷ lục: đạt đỉnh 10 năm, chất lượng thơm ngon vượt trội

Kho báu dưới nước của Việt Nam sang Trung Quốc, EU đắt hàng kỷ lục: đạt đỉnh 10 năm, chất lượng thơm ngon vượt trội Nổi bật

'Vắt kiệt' pin VinFast Limo Green với 2 bài thử, quãng đường tối đa có được như công bố?

'Vắt kiệt' pin VinFast Limo Green với 2 bài thử, quãng đường tối đa có được như công bố?

22:05 , 13/08/2025
Đây là mẫu xe đạp điện Mỹ giá gần 100 triệu đồng

Đây là mẫu xe đạp điện Mỹ giá gần 100 triệu đồng

21:06 , 13/08/2025
Mức giá kỷ lục của iPhone 17 Pro Max

Mức giá kỷ lục của iPhone 17 Pro Max

20:24 , 13/08/2025
Ba cách thương hiệu khai thác TikTok Shop để cải thiện hiệu quả bán hàng

Ba cách thương hiệu khai thác TikTok Shop để cải thiện hiệu quả bán hàng

19:30 , 13/08/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên