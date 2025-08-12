Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Đối thủ sầu riêng của Thái Lan, Việt Nam vừa chính thức xuất khẩu lô hàng đầu tiên sang Trung Quốc bằng đường hàng không, đến tay người tiêu dùng chỉ mất 48 tiếng

12-08-2025 - 09:36 AM | Thị trường

Campuchia vừa chứng kiến cột mốc lần đầu xuất khẩu sầu riêng bằng đường hàng không sang Trung Quốc.

Đối thủ sầu riêng của Thái Lan, Việt Nam vừa chính thức xuất khẩu lô hàng đầu tiên sang Trung Quốc bằng đường hàng không, đến tay người tiêu dùng chỉ mất 48 tiếng- Ảnh 1.

Campuchia vừa thực hiện chuyến xuất khẩu sầu riêng tươi đầu tiên sang Trung Quốc bằng đường hàng không, đánh dấu bước tiến mới trong thương mại nông sản giữa hai nước. Theo Bộ Thương mại Campuchia, lô hàng gồm hai tấn sầu riêng tươi đã được vận chuyển từ Sân bay quốc tế Phnom Penh tới tỉnh Hà Nam (Trung Quốc) bằng hãng Air Cambodia vào ngày 8/8.

Ông Buon Sarakmony, Quốc vụ khanh Bộ Ngoại giao Campuchia, cho biết trước đây sầu riêng tươi Campuchia chỉ xuất sang Trung Quốc qua đường biển và đường bộ. Vận chuyển hàng không giúp rút ngắn thời gian giao hàng xuống chỉ 4 giờ bay và đảm bảo trái cây đến tay người tiêu dùng trong vòng 48 giờ, giảm thiểu rủi ro hư hỏng.

Hiện Campuchia có 9 loại nông sản được phép xuất khẩu sang Trung Quốc, gồm gạo và trấu, hạt điều, chuối, sắn, ớt, xoài, nhãn, ngô và dừa. Việc mở rộng thêm hình thức vận chuyển sầu riêng bằng đường hàng không được kỳ vọng sẽ giúp tăng khối lượng xuất khẩu trong thời gian tới, không chỉ tới các tỉnh khác của Trung Quốc mà còn sang nhiều quốc gia khác.

Ông Khim Bunlene, Nhà sáng lập kiêm CEO Cộng đồng Nông trại Vua Sầu Riêng, nhận định việc mở cửa khẩu hàng không sẽ tạo cơ hội lớn cho ngành sầu riêng Campuchia. Ông dự đoán mùa thu hoạch năm 2026 sẽ chứng kiến lượng sầu riêng cao cấp của Campuchia vươn ra nhiều thị trường quốc tế.

Trước đó, tháng 7/2025, Campuchia đã được Tổng cục Hải quan Trung Quốc (GACC) chính thức cấp phép xuất khẩu sầu riêng tươi trực tiếp sau khi hai bên ký nghị định thư vào tháng 4. Quyết định này được đưa ra sau khi GACC hoàn tất việc đánh giá và phê duyệt đơn đăng ký của 112 trang trại sầu riêng cùng 30 cơ sở đóng gói tại Campuchia. Tất cả đều đáp ứng các tiêu chuẩn Thực hành Nông nghiệp Tốt (GAP), quy định kiểm dịch thực vật và yêu cầu về an toàn thực phẩm theo quy chuẩn của Trung Quốc. Động thái này được đánh giá là tạo tiền đề quan trọng để ngành sầu riêng Campuchia phát triển bền vững, gia tăng giá trị xuất khẩu và đóng góp tích cực cho kinh tế quốc gia.

Theo thống kê, Campuchia có khoảng 5.289 ha trồng sầu riêng, sản lượng ước đạt 36.600–37.000 tấn mỗi năm. Theo dữ liệu của Bộ Nông nghiệp, Lâm nghiệp và Thủy sản Campuchia (MAFF), quốc gia này hiện có 9 tỉnh được xác định có tiềm năng cao trong canh tác sầu riêng, bao gồm: Kampot, Kampong Cham, Tbong Khmum, Ratanakiri, Mondulkiri, Battambang, Pursat, Koh Kong và Kampong Thom.

Các chuyên gia khuyến cáo rằng nông dân cần chú trọng hơn đến chất lượng sản phẩm, tính an toàn và đặc biệt là giá thành sản xuất. Nếu giá sầu riêng Campuchia quá cao trong khi chất lượng chưa ổn định, sản phẩm khó có thể cạnh tranh trên thị trường quốc tế.

Như Quỳnh

