Ảnh minh họa

Theo Oilprice, Nga đang tăng cường chào bán dầu thô Urals cho thị trường Trung Quốc với mức giá chiết khấu sâu, trong bối cảnh dòng chảy thương mại năng lượng toàn cầu thay đổi nhanh chóng sau khi Mỹ áp thuế bổ sung đối với dầu thô nhập khẩu từ Nga vào Ấn Độ.

Theo nguồn tin thương mại, chênh lệch giá của dầu Ural so với dầu Brent London hiện giảm xuống còn 1,50 USD/thùng, thấp hơn đáng kể so với mức 2,50 USD/thùng của tuần trước. Động thái này phản ánh nỗ lực của Moscow trong việc tìm kiếm khách hàng mới khi nhu cầu từ thị trường chủ lực là Ấn Độ suy giảm.

Dầu thô Urals từ trước tới nay chủ yếu được vận chuyển từ các cảng phía tây Nga, như Primorsk và Novorossiysk, sang các nhà máy lọc dầu Ấn Độ. Trong khi đó, Trung Quốc – khách hàng nhập khẩu dầu thô lớn nhất của Nga – lại tiêu thụ phần lớn dầu ESPO, được vận chuyển từ cảng Kozmino ở vùng Viễn Đông, vốn có lợi thế về khoảng cách và chi phí logistics.

Việc Nga chào bán dầu Ural cho các nhà máy lọc dầu Trung Quốc đánh dấu sự dịch chuyển đáng kể trong cơ cấu thị trường xuất khẩu. Tuy nhiên, quãng đường vận chuyển dài hơn từ các cảng phía tây Nga sang Trung Quốc khiến chi phí tăng cao, là yếu tố từng hạn chế giao dịch loại dầu này tại thị trường Trung Quốc.

Ngày 7/8, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký sắc lệnh hành pháp áp thuế bổ sung 25% đối với hàng hóa Ấn Độ, đặc biệt nhắm vào hoạt động nhập khẩu dầu thô từ Nga. Đồng thời, mức thuế chung 50% với hàng hóa Ấn Độ sẽ có hiệu lực 21 ngày sau ngày 6/8, tạo sức ép lớn đối với các nhà nhập khẩu năng lượng của nước này.

Trước nguy cơ chi phí tăng cao, các nhà máy lọc dầu nhà nước lớn nhất của Ấn Độ đã quyết định rút khỏi kế hoạch mua dầu Nga giao ngay trong tháng 10. Thay vào đó, họ đã ký hợp đồng mua ít nhất 22 triệu thùng dầu thô không phải của Nga, dự kiến giao vào tháng 9 và 10, từ các nguồn cung ở Mỹ, Trung Đông và Canada.

Đây là sự thay đổi đáng kể, bởi trong hơn hai năm qua, Ấn Độ đã trở thành khách hàng lớn nhất của dầu Ural nhờ giá chiết khấu sâu so với dầu Brent, đặc biệt sau khi Nga bị phương Tây áp đặt lệnh trừng phạt.

Giới phân tích nhận định, ngay cả khi Trung Quốc tăng cường mua dầu Ural, nước này khó có thể tiêu thụ toàn bộ lượng dầu mà Ấn Độ từng nhập khẩu. Thị trường Trung Quốc vốn đã có nguồn cung ổn định từ ESPO của Nga và các loại dầu nhập khẩu từ Trung Đông, châu Phi.

Điều này đặt ra thách thức cho Moscow trong việc tìm kiếm các điểm đến mới cho nguồn dầu dư thừa. Các lựa chọn có thể bao gồm mở rộng thị phần tại Thổ Nhĩ Kỳ, Brazil hoặc một số quốc gia châu Phi, song quy mô các thị trường này còn hạn chế so với nhu cầu của Ấn Độ.

Các chuyên gia dự báo, giá dầu Brent sẽ chịu áp lực giảm nếu nguồn cung dầu Ural dư thừa tràn vào thị trường châu Á. Ngược lại, nếu Nga thành công trong việc điều hướng dòng chảy xuất khẩu sang nhiều thị trường cùng lúc, tác động tới giá có thể được hạn chế.