Sau Ấn Độ, Mỹ sắp đưa thêm một quốc gia vào tầm ngắm vì mua dầu Nga: Là ông trùm nhập khẩu lớn thứ 2 thế giới

Ảnh minh họa

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 6/8 cho biết ông có thể áp đặt thêm các mức thuế quan đối với Trung Quốc, tương tự như những gì đã được triển khai với Ấn Độ do các quốc gia này tiếp tục mua dầu từ Nga bất chấp các lệnh trừng phạt.

Phát biểu với báo giới, ông Trump cho hay chính quyền của ông đang xem xét các biện pháp trừng phạt thứ cấp nhằm gia tăng sức ép buộc Nga chấm dứt xung đột tại Ukraine. Khi được hỏi về khả năng áp thuế với Trung Quốc, ông nói: "Điều đó có thể xảy ra… Tôi chưa thể nói trước được. Chúng tôi đã làm điều đó với Ấn Độ, và có thể sẽ làm với một vài quốc gia khác. Một trong số đó có thể là Trung Quốc".

Cùng ngày, chính quyền Trump đã công bố mức thuế bổ sung 25% đối với hàng hóa nhập khẩu từ Ấn Độ, nâng tổng mức thuế áp lên hàng hóa từ quốc gia Nam Á này lên 50%. Lý do được đưa ra là việc Ấn Độ vẫn tiếp tục nhập khẩu dầu thô từ Nga, bất chấp các cảnh báo trước đó của Washington.

Trước đó, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cũng đã lên tiếng cảnh báo Trung Quốc có thể phải đối mặt với các mức thuế mới nếu tiếp tục mua dầu của Nga, quốc gia đang chịu nhiều lệnh trừng phạt từ phương Tây.

Theo công ty tình báo dữ liệu Kpler, dầu thô của Nga đang được bán cho người mua Ấn Độ với mức giá chiết khấu đáng kể, do ảnh hưởng từ lệnh trừng phạt của Liên minh châu Âu (EU) và lo ngại trừng phạt từ Mỹ. Cụ thể, giá dầu Urals loại dầu chủ lực của Nga đang thấp hơn khoảng 5 USD/thùng so với dầu Brent.

Ông Homayoun Falakshahi, Trưởng bộ phận phân tích dầu thô tại Kpler, cho biết xu hướng giá dầu Nga tiếp tục giảm có thể sẽ duy trì trong ngắn hạn do bất ổn từ các động thái của Mỹ. Đồng thời, việc nhiều nhà máy lọc dầu của Nga tạm thời ngừng hoạt động để bảo trì từ tháng 8 đến tháng 10 cũng sẽ khiến nguồn cung ra thị trường tăng lên.

Dù vậy, theo Kpler, việc thay thế nguồn cung từ Nga, hiện chiếm tới 37% tổng lượng dầu nhập khẩu của Ấn Độ sẽ là thách thức lớn, cả về chi phí và logistics. Trong khi các công ty nhà nước của Ấn Độ đang cân nhắc việc tạm dừng nhập khẩu dầu Nga, thì khu vực tư nhân vẫn tiếp tục mua, dù với tốc độ chậm hơn.

Cũng theo Kpler, nhập khẩu dầu thô từ Hoa Kỳ vào Ấn Độ đã tăng đáng kể trong thời gian gần đây. Kể từ tháng 5/2025, lượng dầu Mỹ xuất sang Ấn Độ đạt khoảng 225.000 thùng/ngày, gần gấp đôi mức trung bình đầu năm.

Việc Mỹ tiếp tục sử dụng công cụ thuế quan như một phần của chiến lược địa chính trị sẽ còn tạo thêm nhiều áp lực đối với các quốc gia đang phụ thuộc vào dầu thô giá rẻ từ Nga. Diễn biến tiếp theo sẽ phụ thuộc vào phản ứng của Bắc Kinh và New Delhi trước các đe dọa trừng phạt gia tăng từ Washington.