Ảnh minh họa

Theo Oilprice, hai nhà máy lọc dầu lớn nhất của Ấn Độ đã nhanh chóng xoay trục sang các nguồn cung thay thế, đảm bảo khoảng 22 triệu thùng dầu thô không phải từ Nga để giao hàng trong tháng 9 và 10. Động thái này diễn ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump ký sắc lệnh áp thuế bổ sung lên đến 25% đối với dầu nhập khẩu từ Ấn Độ bởi lý do quốc gia này tiếp tục mua dầu từ Nga dù đã nhận được những cảnh báo trước đó.

Theo thông tin từ hãng tin Reuters, các lô hàng dầu thô này được mua qua thị trường giao ngay – một kênh thường không phải là lựa chọn ưu tiên của các nhà máy lọc dầu quốc doanh như Indian Oil Corp. (IOC) và Bharat Petroleum (BPCL). Tuy nhiên, trước nguy cơ bị áp thuế, các nhà máy đã chủ động chuyển hướng sang các nhà cung cấp ngoài Nga để duy trì chuỗi cung ứng năng lượng ổn định.

Cụ thể, IOC đã mua 2 triệu thùng dầu Mars của Mỹ, 2 triệu thùng dầu Brazil, và 1 triệu thùng dầu Libya. Trước đó, tập đoàn này cũng đã ký kết mua thêm 8 triệu thùng dầu từ các nhà cung cấp ở Trung Đông, Mỹ, Canada và Nigeria.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh Washington đẩy mạnh áp lực với New Delhi. Đầu tuần này, Tổng thống Trump tuyên bố nâng mức thuế tổng thể đối với hàng nhập khẩu từ Ấn Độ lên 50%, chỉ trích việc nước này tiếp tục nhập dầu Nga. Chính phủ Ấn Độ cho rằng động thái này là không hợp lý và bất công, đồng thời nhấn mạnh rằng cả Mỹ và Liên minh châu Âu vẫn tiếp tục nhập khẩu một số hàng hóa từ Nga bất chấp các tuyên bố cứng rắn về chính sách đối ngoại.

Trong một tuyên bố chính thức, Bộ Ngoại giao Ấn Độ khẳng định các quyết định nhập khẩu dầu của nước này dựa trên các yếu tố thị trường và nhằm đảm bảo an ninh năng lượng cho 1,4 tỷ người dân.

Dù vậy, các nhà máy lọc dầu quốc doanh tại Ấn Độ hiện đang áp dụng cách tiếp cận thận trọng hơn. Các nguồn tin giao dịch cho biết các nhà máy sẽ tạm dừng mua dầu thô trên thị trường giao ngay trong chu kỳ tiếp theo, chờ đợi hướng dẫn rõ ràng từ chính phủ về chính sách nhập khẩu dầu trong bối cảnh địa chính trị biến động. Đồng thời, chính phủ Ấn Độ cũng đã yêu cầu các doanh nghiệp lọc dầu chủ động tìm kiếm nguồn cung thay thế, đảm bảo không bị gián đoạn về nguồn cung nhiên liệu trong những tháng tới.

Bên cạnh đó, Mỹ cũng đang xem xét các biện pháp trừng phạt thứ cấp nhằm gia tăng sức ép buộc Nga chấm dứt xung đột tại Ukraine. Khi được hỏi về khả năng áp thuế với Trung Quốc, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói: "Điều đó có thể xảy ra… Tôi chưa thể nói trước được. Chúng tôi đã làm điều đó với Ấn Độ, và có thể sẽ làm với một vài quốc gia khác. Một trong số đó có thể là Trung Quốc".