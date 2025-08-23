Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Máy giặt cửa ngang và máy giặt cửa trên: Loại nào tiết kiệm điện, nước hơn?

23-08-2025 - 14:41 PM | Thị trường

Dựa vào những yếu tố này, người tiêu dùng có thể cân nhắc để chọn thiết bị vừa đáp ứng nhu cầu sinh hoạt, vừa tối ưu hóa hóa đơn điện nước hàng tháng.

Máy giặt là một trong những thiết bị gia dụng tiêu thụ nhiều điện nước trong gia đình, chỉ đứng sau tủ lạnh và điều hòa. Trên thị trường hiện nay, hai dòng máy giặt phổ biến nhất là máy giặt cửa ngang (front load) và máy giặt cửa trên (top load). Câu hỏi được nhiều người tiêu dùng quan tâm: loại nào thực sự tiết kiệm điện và nước hơn?

Máy giặt cửa ngang và máy giặt cửa trên: Loại nào tiết kiệm điện, nước hơn?- Ảnh 1.

1. Cấu tạo và nguyên lý hoạt động khác biệt

Máy giặt cửa ngang: Sử dụng cơ chế quay ngang, lồng giặt xoay quanh trục ngang, quần áo được đảo nhờ lực nâng và rơi xuống. Cách giặt này mô phỏng quá trình giặt tay, giúp làm sạch hiệu quả với lượng nước ít hơn.

Máy giặt cửa trên: Có lồng giặt xoay quanh trục đứng, quần áo được khuấy trộn trong nước nhờ mâm xoay. Do cần nhiều nước để ngập quần áo, loại máy này thường tiêu tốn nước nhiều hơn.

2. Mức tiêu thụ nước

Đây là yếu tố chênh lệch rõ rệt nhất:

Máy cửa ngang chỉ cần khoảng 40–60 lít nước cho một lần giặt tiêu chuẩn.

Máy cửa trên thường sử dụng 120–150 lít nước cho cùng khối lượng quần áo.

Như vậy, máy giặt cửa ngang tiết kiệm tới 50–70% lượng nước so với cửa trên. Với những hộ gia đình có chi phí nước cao hoặc sống ở khu vực thiếu nước, đây là điểm cộng lớn.

3. Mức tiêu thụ điện

Máy cửa ngang thường tiêu thụ điện nhiều hơn cho mỗi lần giặt do chu trình dài và có chế độ nước nóng. Tuy nhiên, với công nghệ Inverter và chế độ Eco, mức chênh lệch này ngày càng giảm.

Máy cửa trên có thời gian giặt ngắn hơn, chu trình đơn giản nên điện năng tiêu thụ cho mỗi lần giặt thấp hơn.

Theo các khảo sát thực tế, nếu giặt ở chế độ nước lạnh, tổng điện năng tiêu thụ của hai loại máy không chênh lệch quá lớn. Nhưng nếu thường xuyên giặt nước nóng, máy cửa ngang có thể tốn điện hơn 15–20%.

4. Hiệu quả giặt sạch và vắt khô

Máy cửa ngang cho hiệu quả giặt sạch cao hơn nhờ cơ chế đảo, ít làm hư hại sợi vải, đặc biệt với quần áo mỏng hoặc cao cấp. Đồng thời, tốc độ vắt của máy cửa ngang cao (1.000–1.400 vòng/phút), giúp quần áo khô nhanh, giảm thời gian phơi hoặc tiết kiệm điện nếu dùng máy sấy.

Máy cửa trên giặt nhanh nhưng dễ gây xoắn rối và làm sờn vải hơn. Tốc độ vắt thường thấp (700–900 vòng/phút), quần áo còn ẩm nhiều, kéo dài thời gian sấy khô.

5. Giá thành và chi phí sử dụng lâu dài

Máy giặt cửa trên có giá rẻ hơn, dao động từ 4–8 triệu đồng, phù hợp với gia đình ít người, nhu cầu đơn giản.

Máy giặt cửa ngang thường có giá từ 7–20 triệu đồng, chi phí đầu tư ban đầu cao nhưng tiết kiệm nước và có nhiều chế độ giặt hiện đại. Về lâu dài, khoản tiết kiệm điện nước có thể bù đắp một phần chênh lệch giá.

Nếu đặt ưu tiên hàng đầu là tiết kiệm nước và bảo vệ quần áo, máy giặt cửa ngang là lựa chọn tối ưu, nhất là với gia đình đông người. Trong khi đó, nếu ngân sách hạn chế hoặc chỉ cần giặt nhanh với chi phí ban đầu thấp, máy giặt cửa trên vẫn phù hợp.

Tùy nhu cầu và thói quen sử dụng, người tiêu dùng có thể cân nhắc để chọn thiết bị vừa đáp ứng nhu cầu sinh hoạt, vừa tối ưu hóa hóa đơn điện nước hàng tháng.


Như Quỳnh

An ninh tiền tệ

Sự kiện: Hiểu đúng - Dùng hay

Xem tất cả >>

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Sau sáp nhập, tỉnh nào thành 'ông trùm' sản xuất ô tô của Việt Nam?

Sau sáp nhập, tỉnh nào thành 'ông trùm' sản xuất ô tô của Việt Nam? Nổi bật

Tại địa phương này, lần đầu tiên doanh số xe máy điện VinFast đã vượt xe xăng Honda

Tại địa phương này, lần đầu tiên doanh số xe máy điện VinFast đã vượt xe xăng Honda Nổi bật

FujiMart chiêu đãi Lễ hội Gà Mỹ với khuyến mại lớn

FujiMart chiêu đãi Lễ hội Gà Mỹ với khuyến mại lớn

13:30 , 23/08/2025
Áp thuế mạnh tay với một mặt hàng của Nga, châu Âu gặp bão tố khi giá tăng phi mã, chuyên gia thừa nhận: “Chúng tôi đang tự bắn vào chân mình”

Áp thuế mạnh tay với một mặt hàng của Nga, châu Âu gặp bão tố khi giá tăng phi mã, chuyên gia thừa nhận: “Chúng tôi đang tự bắn vào chân mình”

13:15 , 23/08/2025
Lào lên kế hoạch "400 tấn", có thể trở thành đối thủ cạnh tranh mới của Việt Nam từ năm sau

Lào lên kế hoạch "400 tấn", có thể trở thành đối thủ cạnh tranh mới của Việt Nam từ năm sau

13:02 , 23/08/2025
FPT Retail được vinh danh 'Top 50 công ty niêm yết tốt nhất Việt Nam' của Forbes

FPT Retail được vinh danh 'Top 50 công ty niêm yết tốt nhất Việt Nam' của Forbes

13:01 , 23/08/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên