Những thói quen nhỏ khi dùng lò vi sóng, lò nướng giúp tiết kiệm đáng kể điện năng

Trong nhiều gia đình hiện nay, lò vi sóng và lò nướng đã trở thành thiết bị quen thuộc, phục vụ từ hâm nóng nhanh đến chế biến món ăn phức tạp. Tuy nhiên, do đặc thù sử dụng công suất cao trong thời gian ngắn, hai thiết bị này có thể tiêu tốn lượng điện đáng kể nếu người dùng không chú ý. Một số thói quen nhỏ, tưởng chừng đơn giản, lại giúp tiết kiệm đáng kể điện năng và chi phí hàng tháng.

1. Sử dụng đúng dụng cụ và vật liệu an toàn

Đối với lò vi sóng, chỉ nên dùng hộp, tô, đĩa chuyên dụng chịu nhiệt và không chứa kim loại. Vật liệu không phù hợp có thể gây phản xạ sóng, khiến lò hoạt động lâu hơn và tiêu hao điện năng. Trong khi đó, lò nướng nên dùng khay và khuôn có khả năng dẫn nhiệt tốt (như kim loại mỏng, inox) để rút ngắn thời gian nấu nướng.

2. Không mở cửa lò quá nhiều lần

Mỗi lần mở cửa lò vi sóng hoặc lò nướng, nhiệt hoặc sóng vi ba đều thất thoát, buộc thiết bị phải tiêu thụ thêm điện để bù lại. Người dùng nên kiểm tra thức ăn qua lớp kính trong suốt thay vì mở cửa liên tục. Đây là thói quen nhỏ nhưng giúp tiết kiệm từ 5–10% lượng điện tiêu thụ trong mỗi lần nấu.

3. Rã đông tự nhiên trước khi hâm nóng hoặc nướng

Việc cho thực phẩm đông lạnh trực tiếp vào lò vi sóng hoặc lò nướng khiến thiết bị phải hoạt động lâu hơn, tốn thêm điện. Nếu có thời gian, nên để thực phẩm rã đông tự nhiên trong ngăn mát tủ lạnh hoặc ngoài môi trường trước khi chế biến. Ngoài tiết kiệm điện, cách này còn giúp món ăn giữ được hương vị và chất lượng tốt hơn.

4. Tận dụng chế độ hẹn giờ và công suất phù hợp

Cả lò vi sóng và lò nướng hiện đại đều có chế độ hẹn giờ và tùy chỉnh công suất. Việc cài đặt đúng mức nhiệt, công suất và thời gian vừa đủ giúp tránh lãng phí điện do nấu quá lâu hoặc nhiệt quá cao. Theo các chuyên gia, giảm nhiệt độ nướng khoảng 10–15°C so với thói quen thông thường vẫn đảm bảo món ăn chín đều, đồng thời tiết kiệm khoảng 10% điện năng.

5. Chuẩn bị thực phẩm hợp lý để rút ngắn thời gian

Thái nhỏ hoặc chia nhỏ khẩu phần trước khi hâm nóng trong lò vi sóng sẽ giúp rút ngắn thời gian nấu. Với lò nướng, việc làm nóng trước (preheat) chỉ nên diễn ra khi thực sự cần thiết và không nên để trống quá lâu vì dễ gây hao phí điện.

6. Vệ sinh định kỳ để thiết bị hoạt động hiệu quả

Bám bẩn, dầu mỡ tích tụ trong lò vi sóng và lò nướng không chỉ ảnh hưởng đến mùi vị món ăn mà còn khiến thiết bị tiêu tốn nhiều điện hơn để tạo ra cùng mức nhiệt. Vệ sinh định kỳ 1–2 tuần/lần giúp lò vận hành ổn định và tiết kiệm điện năng hơn.

7. Tận dụng lượng nhiệt dư

Sau khi nướng, lò vẫn giữ nhiệt trong vài phút. Người dùng có thể tắt lò sớm hơn 3–5 phút và tận dụng lượng nhiệt còn lại để món ăn tiếp tục chín. Đây là mẹo nhỏ giúp tiết kiệm thêm 5–8% điện năng mỗi lần sử dụng.

8. Lựa chọn thiết bị phù hợp với nhu cầu

Nhiều gia đình có thói quen mua lò nướng dung tích lớn dù ít khi dùng hết công suất. Trên thực tế, lò càng lớn thì càng tiêu tốn nhiều điện. Nếu chủ yếu dùng để hâm nóng hoặc nướng món ăn nhỏ, một chiếc lò vi sóng hoặc lò nướng dung tích vừa phải sẽ tiết kiệm điện đáng kể.

Lò vi sóng và lò nướng vốn là thiết bị tiện ích, nhưng cũng tiềm ẩn nguy cơ gây lãng phí điện nếu không được sử dụng hợp lý. Từ việc rã đông thực phẩm trước khi nấu, tận dụng chế độ hẹn giờ, cho tới thói quen không mở cửa lò nhiều lần, mỗi hành động nhỏ đều góp phần giảm đáng kể điện năng tiêu thụ. Trong bối cảnh chi phí sinh hoạt ngày càng tăng, những thói quen này không chỉ giúp tiết kiệm tiền mà còn góp phần sử dụng năng lượng hiệu quả và bền vững hơn.