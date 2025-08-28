Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

So sánh quạt hơi nước và quạt điều hòa: Loại nào tiết kiệm điện hơn trong mùa nóng?

28-08-2025 - 19:06 PM | Thị trường

Trong bối cảnh giá điện leo thang, việc cân nhắc giữa quạt hơi nước và quạt điều hòa sẽ giúp người tiêu dùng có giải pháp làm mát vừa kinh tế vừa hiệu quả cho mùa hè.

Trong bối cảnh nắng nóng kéo dài và giá điện ngày càng cao, nhiều gia đình tìm kiếm các giải pháp làm mát thay thế điều hòa nhiệt độ để tiết kiệm chi phí. Quạt hơi nước và quạt điều hòa là hai lựa chọn phổ biến, được quảng cáo có khả năng làm mát hiệu quả mà vẫn tiết kiệm điện. Tuy nhiên, trên thực tế, loại nào kinh tế hơn trong sử dụng hàng ngày?

So sánh quạt hơi nước và quạt điều hòa: Loại nào tiết kiệm điện hơn trong mùa nóng?- Ảnh 1.

1. Quạt hơi nước: Giá rẻ, tiêu thụ điện thấp

Quạt hơi nước hoạt động dựa trên nguyên lý bay hơi: nước được bơm lên tấm làm mát, luồng gió đi qua sẽ mát hơn so với quạt thường.

Công suất tiêu thụ điện: 80–120W, tương đương một bóng đèn sợi đốt. 

Chi phí vận hành: Nếu chạy liên tục 8 giờ/ngày, quạt hơi nước chỉ tiêu thụ khoảng 0,6–1 kWh, tương đương 2.000–3.000 đồng tiền điện.

Ưu điểm: Giá thành rẻ (1–3 triệu đồng), dễ sử dụng, làm mát nhanh ở không gian nhỏ, tăng độ ẩm không khí.

Hạn chế: Làm mát kém hiệu quả trong không gian rộng hoặc kín; độ ẩm cao có thể gây bí bách, dễ hỏng đồ điện tử, đồ gỗ.

2. Quạt điều hòa: Làm mát tốt hơn, điện năng cao hơn

Quạt điều hòa (còn gọi là máy làm mát không khí) có cấu tạo và nguyên lý gần giống quạt hơi nước nhưng thiết kế mạnh mẽ hơn, thường đi kèm tấm lọc bụi và màng lọc dày hơn.

Công suất tiêu thụ điện: 150–200W, gấp đôi quạt hơi nước.

Chi phí vận hành: Nếu chạy 8 giờ/ngày, lượng điện tiêu thụ khoảng 1,2–1,6 kWh, tương đương 4.000–6.000 đồng. 

Ưu điểm: Khả năng làm mát mạnh hơn, dùng cho không gian lớn (20–30 m²), có chế độ lọc không khí, tạo gió mát dễ chịu hơn. 

 Hạn chế: Giá cao hơn (3–6 triệu đồng), tiếng ồn lớn, tốn nước nhiều, cần vệ sinh định kỳ để tránh vi khuẩn và mùi khó chịu.

3. So sánh tổng thể về tiết kiệm điện

Mức điện tiêu thụ: Quạt hơi nước tiết kiệm hơn khoảng 30–40% điện so với quạt điều hòa. Hiệu quả làm mát: Quạt điều hòa có ưu thế khi sử dụng cho không gian rộng hoặc gia đình nhiều người, nhưng chi phí vận hành cao hơn. 

Độ bền và bảo trì: Cả hai đều cần vệ sinh thường xuyên tấm làm mát, nhưng quạt điều hòa phức tạp hơn.

Nếu so với điều hòa nhiệt độ (công suất 800–1.500W), cả hai đều tiết kiệm điện vượt trội, chỉ tiêu tốn bằng 1/5–1/10. Tuy nhiên, mức độ mát không thể so sánh với điều hòa trong phòng kín.

4. Lựa chọn nào phù hợp hơn?

Không gian nhỏ, người dùng cá nhân hoặc gia đình ít người: Quạt hơi nước là lựa chọn kinh tế, đủ đáp ứng nhu cầu làm mát cơ bản.

Không gian lớn, nhu cầu làm mát nhiều người cùng lúc: Quạt điều hòa phù hợp hơn, dù tốn thêm chi phí điện nhưng vẫn rẻ hơn nhiều so với điều hòa nhiệt độ. 

 Người dùng chú trọng tiết kiệm điện tuyệt đối: Quạt hơi nước có lợi thế. Người dùng cần sự cân bằng giữa mát mẻ và chi phí: Quạt điều hòa là lựa chọn hợp lý.

Xét riêng về tiết kiệm điện, quạt hơi nước chiếm ưu thế với mức tiêu thụ thấp hơn đáng kể. Tuy nhiên, nếu tính trên hiệu quả làm mát và khả năng phục vụ không gian rộng, quạt điều hòa lại phù hợp hơn. Việc lựa chọn thiết bị nào nên dựa vào nhu cầu sử dụng thực tế, diện tích phòng và thói quen sinh hoạt của gia đình.

Một đối thủ sầu riêng của Việt Nam vừa bắt tay Trung Quốc thành lập liên doanh sầu riêng triệu đô: Sắp có 9 kho lạnh công suất 100.000 tấn, sở hữu đội container khủng

Như Quỳnh

