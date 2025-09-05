Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Honda LEAD và Yamaha Latte: Cốp rộng, tiết kiệm xăng, chọn xe nào cho chị em văn phòng, nội trợ?

05-09-2025 - 11:25 AM | Thị trường

Honda LEAD và Yamaha Latte đều nổi bật với cốp rộng, tiết kiệm xăng và giá bán dễ tiếp cận.

Honda LEAD và Yamaha Latte: Cốp rộng, tiết kiệm xăng, chọn xe nào cho chị em văn phòng, nội trợ?- Ảnh 1.

Trong thế giới xe tay ga, phụ nữ luôn tìm kiếm một chiếc xe vừa đẹp, vừa tiện lợi lại tiết kiệm chi phí hằng ngày. Ở phân khúc tầm trung, Honda LEADYamaha Latte nổi lên như hai lựa chọn đáng cân nhắc. Đặc biệt, cả hai mẫu đều được trang bị cốp siêu rộng, chứa đựng cả thế giới: từ túi xách, áo chống nắng, laptop đi làm, cho đến đồ đi chợ hay vô số vật dụng cho con nhỏ.

Thiết kế: thanh lịch hay thực dụng?

Honda LEAD từ lâu đã trở thành cái tên quen thuộc trong giới nữ giới văn phòng và các bà nội trợ. Thiết kế của LEAD thường thiên về sự thực dụng, với dáng xe chắc chắn, thân xe to bản, hướng đến sự ổn định. Đặc trưng của LEAD là vẻ ngoài không quá cầu kỳ nhưng mang lại cảm giác bền bỉ và tiện dụng.

Trong khi đó, Yamaha Latte lại chọn một phong cách trẻ trung và mềm mại hơn. Thiết kế của Latte được lấy cảm hứng từ phong cách châu Âu, các đường nét bo tròn tinh tế, hướng đến nhóm phụ nữ trẻ, nhất là Gen Z hoặc các bạn nữ yêu sự thời trang. Vẻ ngoài thanh lịch giúp Latte dễ dàng trở thành phụ kiện thời trang di động bên cạnh túi xách hay outfit hằng ngày.

Cốp xe: chi tiết thu hút hội chị em

Điểm chung nổi bật khiến cả LEAD và Latte được lòng phụ nữ chính là cốp rộng. Với dung tích 37 lít, cả hai mẫu đều dễ dàng chứa laptop, túi xách, áo mưa và thậm chí là mũ bảo hiểm. Ở Honda LEAD, cốp sâu lòng và vuông vắn, đi kèm đèn soi tiện lợi vào buổi tối. Latte cũng rộng rãi không kém, nhưng bố cục gọn gàng, sàn để chân phẳng giúp phụ nữ dễ chở thêm túi đồ khi đi chợ hoặc mua sắm.

Nếu LEAD được ví như “chiếc tủ mini di động” thì Latte lại giống “chiếc hộp thời trang” – cùng dung tích nhưng cách bố trí tạo cảm giác khác nhau cho người dùng.

Tiện ích và công nghệ: mỗi xe một thế mạnh

Honda LEAD bản mới được nâng cấp với khóa thông minh, đồng hồ kết hợp LCD, hộc chứa đồ phụ có cổng sạc USB. Thêm vào đó, phanh ABS trên bánh trước giúp chị em an tâm hơn khi di chuyển trong nội đô đông đúc.

Yamaha Latte lại ghi điểm nhờ sự thân thiện với người dùng. Xe có móc treo đồ ở gần tay lái, sàn phẳng dễ đặt thêm túi, cùng động cơ Blue Core 125cc nổi tiếng tiết kiệm. Latte không chỉ nhẹ nhàng hơn mà còn dễ điều khiển cho những bạn nữ vóc dáng nhỏ nhắn.

Khả năng tiết kiệm nhiên liệu

Cả hai mẫu đều được đánh giá cao về mức tiêu hao nhiên liệu. Honda LEAD đạt mức khoảng 2,1 lít/100 km, trong khi Yamaha Latte còn ấn tượng hơn với chỉ 1,8 lít/100 km. Với phụ nữ sử dụng xe hàng ngày cho việc đi làm, đi chợ hoặc đưa đón con cái, đây là yếu tố rất đáng cân nhắc.

Giá bán

Honda LEAD có giá từ khoảng 39,5 triệu đồng, trong khi Yamaha Latte nhỉnh hơn một chút, từ 38,3 – 38,8 triệu đồng. Chênh lệch không quá nhiều, nên lựa chọn chủ yếu phụ thuộc vào gu cá nhân.

Nếu bạn là người phụ nữ thực tế, coi trọng không gian chứa đồ, độ bền và sự an toàn, LEAD là lựa chọn phù hợp. Ngược lại, nếu bạn trẻ trung, thích sự thanh lịch, thời trang và nhẹ nhàng trong di chuyển, Latte sẽ là “người bạn đồng hành” lý tưởng.

Honda LEAD và Yamaha Latte: Cốp rộng, tiết kiệm xăng, chọn xe nào cho chị em văn phòng, nội trợ?- Ảnh 2.

Khánh Vy


Khánh Vy

An ninh tiền tệ

