Apple Watch Series 10 vs Samsung Galaxy Watch 8: Lựa chọn nào phù hợp hơn với phái nữ?

Trong thị trường thiết bị đeo thông minh, Apple và Samsung luôn là hai cái tên dẫn đầu với những sản phẩm vừa mang tính thời trang, vừa phục vụ chăm sóc sức khỏe. Năm 2025, sự xuất hiện của Apple Watch Series 10 và Samsung Galaxy Watch 8 tiếp tục tạo nên cuộc so sánh đáng chú ý, đặc biệt với người dùng nữ giới quan tâm đến phong cách sống hiện đại.

Thiết kế và màn hình

Apple Watch Series 10 giữ dáng vuông đặc trưng, nhưng mỏng nhẹ hơn thế hệ trước, cùng màn hình OLED lớn, viền mỏng và sáng hơn 40% ở góc nghiêng. Đây là lựa chọn hợp với phụ nữ yêu thích sự tối giản, tinh tế và hiện đại. Trong khi đó, Galaxy Watch 8 gây ấn tượng với thiết kế bo tròn mềm mại, màn hình Super AMOLED sáng tới 3.000 nits, phù hợp cho phái đẹp muốn sự nữ tính nhưng không kém phần thời trang.

Hiệu năng và tính năng thông minh

Apple trang bị chip S10 cùng bộ nhớ 64GB, hỗ trợ trợ lý Siri xử lý trực tiếp trên thiết bị và cử chỉ “double tap” tiện lợi. Galaxy Watch 8 dùng chip Exynos W1000, chạy Wear OS 6 với giao diện One UI Watch 8, nổi bật với tích hợp Google Gemini AI, mang lại trải nghiệm thông minh hơn trong việc gợi ý và hỗ trợ công việc hằng ngày.

Chăm sóc sức khỏe

Series 10 được trang bị nhiều cảm biến cao cấp như đo điện tâm đồ (ECG), phát hiện ngưng thở khi ngủ, theo dõi chu kỳ kinh nguyệt, đo nhiệt độ và độ sâu nước. Galaxy Watch 8 cũng không kém cạnh với cảm biến BioActive, hỗ trợ theo dõi nhịp tim, chỉ số trao đổi chất, giấc ngủ và đặc biệt là đo mức độ oxy hóa của cơ thể – điểm cộng cho người dùng nữ quan tâm tới thể hình và dinh dưỡng.

Thời lượng pin

Đây là khác biệt lớn. Apple Watch Series 10 duy trì thời lượng pin khoảng 18 giờ, nhưng bù lại có khả năng sạc nhanh, đạt 80% chỉ sau 30 phút. Galaxy Watch 8 ghi điểm với pin lâu hơn, trung bình 24 – 30 giờ, phù hợp với phụ nữ bận rộn, ít có thời gian sạc thiết bị thường xuyên.

Giá bán

Tại Việt Nam, Apple Watch Series 10 có giá từ 12 – 15 triệu đồng, tùy phiên bản. Samsung Galaxy Watch 8 được bán với mức khởi điểm mềm hơn, từ 8 – 12 triệu đồng, giúp mở rộng tệp khách hàng ở phân khúc trung – cao cấp.

Nếu bạn là người dùng iPhone, ưu tiên sự sang trọng, tính năng sức khỏe chuyên sâu và sẵn sàng chấp nhận thời lượng pin hạn chế, Apple Watch Series 10 là lựa chọn lý tưởng. Ngược lại, nếu bạn dùng điện thoại Android, cần một chiếc đồng hồ pin bền, giá dễ tiếp cận và tận dụng sức mạnh AI từ Google, Samsung Galaxy Watch 8 là lựa chọn hợp lý hơn.



