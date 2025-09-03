'Ông trùm' xe tải tại Việt Nam trình làng mẫu sedan ngang cỡ Honda Civic: tiêu thụ 6,2L/100 km, giá rẻ hơn cả Kia Morning

Mới đây, thương hiệu Trung Quốc Changan đã công bố mẫu sedan Changan Eado 2026 sẽ chính thức ra mắt vào ngày 7 tháng 9.

Hiện tại, Changan Eado 2026 đã nhận đặt hàng trước tại thị trường Trung Quốc với ba phiên bản, mức giá dao động từ 87.900 đến 99.900 NDT (tương đương khoảng 325 – 369 triệu đồng).

So với thế hệ trước, Changan Eado 2026 được làm mới toàn diện về thiết kế ngoại thất, mang phong cách hiện đại, thanh lịch và đa diện hơn. Ấn tượng nhất ở phần đầu xe là lưới tản nhiệt khép kín dạng ma trận điểm kết hợp cùng dải đèn LED mô phỏng hình ngôi sao, tạo nên hiệu ứng thị giác nổi bật và sang trọng. Người mua có thể lựa chọn giữa ba màu sơn ngoại thất gồm xanh thanh lịch, xám Andes và trắng ngọc trai.

Kích thước tổng thể của xe gồm chiều dài 4.785 mm, chiều rộng 1.840 mm, chiều cao 1.440 mm và chiều dài cơ sở đạt 2.765 mm – tăng thêm 15 mm so với phiên bản tiền nhiệm. Sự thay đổi này giúp khoang cabin rộng rãi hơn. Ngoại thất còn được bổ sung nhiều chi tiết mới mẻ như dải đèn LED kỹ thuật số dạng thác nước, logo phát sáng, cánh gió sau chỉnh điện (tùy phiên bản) và bộ mâm hợp kim thể thao 18 inch.

Bên trong, Changan Eado 2026 được nâng cấp đáng kể với hệ thống màn hình đôi Tianshu Cloud, gồm màn hình trung tâm kích thước 14,6 inch và cụm đồng hồ kỹ thuật số 10,25 inch. Người dùng có thể điều khiển cảm ứng bằng ba ngón tay, đồng thời trải nghiệm hệ điều hành Tianshu OS tích hợp sẵn cùng trợ lý ảo AI DeepSeek, hỗ trợ điều khiển bằng giọng nói, hỏi đáp thông minh và trò chuyện tự nhiên.

Mẫu sedan này cũng được trang bị khả năng kết nối đa nền tảng như Apple CarPlay, Huawei HiCar, CarLink, Honor Connect và Xiaotong Connect. Tùy từng phiên bản, Eado 2026 có thêm sạc nhanh không dây 50W, hệ thống đèn viền nội thất 256 màu cùng dàn âm thanh 8 loa. Nội thất còn mang đến nhiều lựa chọn phối màu cao cấp, từ đen kim cương, trắng tím đến đỏ huyền bí.

Về vận hành, xe sử dụng động cơ tăng áp Blue Whale 1.5T do Smart New Energy phát triển, cho công suất cực đại 192 mã lực và mô-men xoắn 310 Nm. Hệ thống treo trước dạng MacPherson kết hợp cùng thanh xoắn phía sau giúp xe vận hành ổn định và êm ái. Xe có thể tăng tốc từ 0 lên 100km/h trong 8 giây và đạt tốc độ tối đa 210km/h. Kết hợp với hộp số ly hợp kép 7 cấp, mức tiêu thụ nhiên liệu WLTC chỉ 6,2L.

Với những cải tiến đồng bộ từ ngoại hình, nội thất đến công nghệ và động cơ, Changan Eado 2026 đang được kỳ vọng trở thành một trong những lựa chọn sedan tầm trung đáng chú ý trên thị trường Trung Quốc.



