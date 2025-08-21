'Ông trùm' xe tải tại Việt Nam trình làng mẫu SUV ngang cỡ Mazda CX-5: ngoại hình thể thao, giá rẻ hơn cả Kia Morning

Thương hiệu Trung Quốc Changan Automobile vừa trình X5 Plus 2026 tại thị trường nội địa. Đây là thế hệ thứ hai của SUV hạng C này. Changan X5 Plus 2026 có tất cả 5 phiên bản khác khác nhau mức giá dao động từ 69.900-103.900 Nhân dân tệ (tương đương 256-382 triệu đồng).

Ngoại hình của Changan X5 Plus 2026 gây ấn tượng mạnh với lưới tản nhiệt cỡ lớn theo phong cách Aquarius, được nhấn nhá bằng các chi tiết mạ crôm kết hợp logo Changan đặt chính giữa, tạo nên diện mạo đặc trưng dễ nhận biết. Hệ thống đèn pha hẹp kết hợp cùng hốc gió góc cạnh, cản trước nổi bật với đường viền đỏ giúp tăng thêm tính thể thao và năng động. Nắp capo trước được thiết kế với nhiều đường gân nổi, tạo cảm giác cơ bắp mạnh mẽ.

Khi nhìn từ bên hông, mẫu SUV của Changan được tạo nên bởi các chi tiết dập nổi tinh xảo, đi kèm bộ mâm 5 chấu kép màu xám gunmetal. Phần đuôi xe đồng bộ với đầu xe nhờ cụm đèn hậu nối liền hai bên, đèn phanh đặt cao và cản sau mang thiết kế tương tự cản trước, tạo nên tổng thể hài hòa nhưng không kém phần thể thao. Phần viền dưới được trang bị bộ khuếch tán gió, tạo nên hình dạng nắp ống xả hai mặt trang trí.

Bước vào khoang cabin, Changan X5 Plus 2026 được trang bị vô lăng ba chấu đa chức năng, hệ thống 3 màn hình 30 inch liền mạch bao quanh, trong đó màn hình phụ có khả năng hiển thị tùy chỉnh các thông tin quan trọng như áp suất lốp hay tình trạng giải trí theo thời gian thực.

Đồng thời, mẫu SUV cỡ C còn tích hợp hệ thống camera toàn cảnh HD 540 độ, tính năng khung gầm trong suốt, cùng loạt công nghệ an toàn hiện đại như kiểm soát hành trình thích ứng (ACC), cảnh báo va chạm phía trước (FCW) và cảnh báo chệch làn đường (LDW).

Ngoài ra, mẫu SUV hạng C này sở hữu khoang hành lý 584 lít, có thể mở rộng lên 1318 lít khi gập hàng ghế sau, cùng 27 ngăn chứa đồ thông minh và bệ tỳ tay trung tâm tích hợp chức năng sưởi ấm - làm mát. Kích thước của Changan X5 Plus 2026 lần lượt là 4.540x1.860x1.590 mm, chiều dài cơ sở 2.715 mm.

Sức mạnh của xe đến từ động cơ Blue Whale mới với 4 xi lanh tăng áp dung tích 1,5 lít. Động cơ này sản sinh công suất tối đa 192 mã lực và mô-men xoắn cực đại 310 Nm. Xe được trang bị hộp số sàn hoặc hộp số ly hợp kép ướt 7 cấp.

Xe cũng được trang bị các tính năng an toàn như hệ thống cảnh báo mệt mỏi, hệ thống chống bó cứng phanh (ABS), đèn LED chạy ban ngày, hỗ trợ phanh (EBA/BAS, v.v.), phân bổ lực phanh điện tử (EBD), túi khí người lái, túi khí hành khách và túi khí bên hông phía trước.

Tại Việt Nam, Tập đoàn Changan Automobile đã hợp tác cùng Công ty Cổ phần Kim Long Motor Huế xây dựng Nhà máy sản xuất ô tô du lịch 5-7 chỗ ngồi Kim Long Trường An Việt Nam. Nhà máy sẽ được xây dựng trên diện tích 30ha, công suất thiết kế 50 nghìn xe/năm, toàn bộ dây chuyền sản xuất áp dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại hàng đầu của Changan. Nhà máy sẽ được khởi công xây dựng vào năm 2025 và bước đầu đạt tỷ lệ nội địa hóa 40% và hướng đến trên 80% vào Quý II/2026.